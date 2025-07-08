Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зиновьев Александр
УПОМИНАНИЯ
Зиновьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 3
|Евросеть 1412 2
|Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
|Русагро Группа Компаний 302 1
|Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
|Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 931 1
|OpenAI ChatGPT 419 1
|Linux OS 10336 1
|Microsoft Windows 16000 1
|СалютДевайсы - GigaChat 271 1
|Мошков Максим 14 2
|Щедровицкий Георгий 2 2
|Harrison Harry - Гаррисон Гарри 3 2
|Аитов Тимур 197 1
|Колесников Олег 20 1
|Лем Станислав 7 1
|Березовская Марина 1 1
|Осипов Андрей 7 1
|Соколов Юрий 6 1
|Быков Денис 1 1
|Геворкян Эдуард 2 1
|Рез Михаил 1 1
|Пастернак Борис 6 1
|Позднякова Ксения 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.