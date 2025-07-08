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Зиновьев Александр


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 «Контур» и «Уральские авиалинии» договорились о совместной работе над цифровыми проектами ​ 1
Рынок ИТ-услуг 2023 1
20.12.2023 Александр Зиновьев -

Александр Зиновьев, «СберСервис»: Для выхода на новые рынки ИТ-компании применяют новые для себя бизнес-модели

 1
08.07.2021 «Сберсервис» запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физлиц 1
10.02.2021 «Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера 1
22.12.2010 «Евросеть» обязали заплатить $500 тыс. китайскому производителю плееров 1
25.08.2010 Вендоры и дистрибуторы жалуются на «Евросеть» 1
12.10.2006 "Зияющие высоты" обнаружены на астероиде 1
12.10.2006 "Зияющие высоты" обнаружены на астероиде 1
18.07.2006 "КМ онлайн" оштрафовали за пиратство 1
01.06.2006 Библиотека Мошкова: суд вынес роковой приговор 1
11.05.2006 Умер выдающийся русский мыслитель 3
11.05.2006 Умер выдающийся русский мыслитель 3

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Зиновьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 100 4
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 316 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 2
Irson Group 4 2
Microsoft Corporation 24925 1
Rover - RoverComputers 415 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 346 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 335 1
8552 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 60 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 3
Евросеть 1412 2
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Русагро Группа Компаний 302 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 1
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1031 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2999 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13992 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14698 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14093 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9903 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8985 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29552 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10824 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7811 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3369 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2667 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1089 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4011 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4544 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1530 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2273 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4955 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 796 1
Электронная библиотека - Electronic Library 258 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 324 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 108 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3479 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5625 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16382 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12493 1
DevOps - Development и Operations 964 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22070 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1309 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1133 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 931 1
OpenAI ChatGPT 419 1
Linux OS 10336 1
Microsoft Windows 16000 1
СалютДевайсы - GigaChat 271 1
Мошков Максим 14 2
Щедровицкий Георгий 2 2
Harrison Harry - Гаррисон Гарри 3 2
Аитов Тимур 197 1
Колесников Олег 20 1
Лем Станислав 7 1
Березовская Марина 1 1
Осипов Андрей 7 1
Соколов Юрий 6 1
Быков Денис 1 1
Геворкян Эдуард 2 1
Рез Михаил 1 1
Пастернак Борис 6 1
Позднякова Ксения 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2929 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 2
Германия - Бавария - Мюнхен 471 2
Германия - Берлин 720 2
Россия - ЦФО - Костромская область 422 2
Земля - планета Солнечной системы 10493 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5277 2
Азия - Азиатский регион 5637 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5631 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8027 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11357 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7135 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 2
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Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 600 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 815 2
Философия - Philosophy 465 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3740 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25017 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14324 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1221 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3111 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1834 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8291 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5706 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6590 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1013 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1228 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2839 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 550 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1770 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9333 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5782 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5794 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2217 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6041 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5219 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3551 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5908 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8245 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1581 2
РАН ИФ - Институт философии 12 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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