«Сберсервис» разработал единое цифровое рабочее место разъездного инженера

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») разработала программную платформу «СПРИНТ» класса Field Service Management для эффективного управления работой сотрудников с разъездным характером работы.

Выездной инженер является одним из важнейших активов любой крупной сервисной компании. Разработанная платформа позволяет эффективно распределять задачи и удаленно отслеживать прогресс их выполнения, оптимизирует временные затраты, логистику и, соответственно, транспортные расходы компании. «СПРИНТ» включает единое цифровое рабочее место инженера, интеллектуальный конструктор для гибкой настройки технологических карт, а также ситуационный центр для диспетчерской службы.

Мобильная платформа доказала свою эффективность на работе 6000 разъездных инженеров «Сберсервиса», распределенных по всей территории России. Сразу после запуска время на изменение контрактных условий и подключение нового клиента к мобильной платформе сократилось с нескольких недель до нескольких минут. «СПРИНТ» позволяет отслеживать выполнение сервисных заявок от момента назначения до закрытия, а также формировать электронные акты, пользоваться складом и картой как онлайн, так и при отсутствии интернета. Сервис-менеджеры постоянно обучают платформу в соответствие с изменениями, используя собственный интеллектуальный конструктор работ и действий инженера.

Помимо рабочих инструментов в системе реализован функционал внутренних коммуникаций, с помощью которых сотрудник может получать новости и технические инструкции, проходить опросы, знакомиться с внутренними нормативными документами. Также интегрирована мотивационная программа, позволяющая оценить, насколько эффективно работает инженер.

Все данные о работе сотрудников собираются в единое хранилище и могут быть переданы клиенту в форме отчета. Кроме того, информация используется для анализа эффективности работы инженеров в системе корпоративной отчетности и отражается в удобных картографических представлениях для диспетчерского центра. Используя данные геолокации, платформа отслеживает перемещения сотрудника, что позволяет эффективнее назначать инженера на ближайшую заявку и рассчитывать размеры компенсаций затрат транспортных расходов.

«Прибыль компании напрямую зависит от эффективности работы инженеров: насколько быстро и качественно они выполняют свою работу, сколько заявок в смену они выполняют. В масштабах Сберсервиса, где инженеры ежедневно выполняют десятки тысяч выездов по всей территории России, собственная мощная мобильная платформа — острая необходимость. Инженеры почти не бывают в офисе, они постоянно в дороге, поэтому необходимо своевременно передавать им задания, выстраивать правильные маршруты, что особенно непросто в условиях слабого или отсутствующего интернета в российских регионах», — прокомментировал Александр Зиновьев, руководитель центра развития цифровых продуктов компании.