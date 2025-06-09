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Марвел-Дистрибуция Marvel Distribution Company Марвел КТ
Марвел-Дистрибуция (Marvel Distribution Company, Марвел КТ) представляет собой российскую компанию, являющуюся частью холдинга Fplus. Организация занимается дистрибуцией электроники и бытовой техники, в том числе пылесосов, телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники. Компания не занимается разработкой собственных технологий или систем. Ее основная задача - дистрибуция и анализ рынка электроники и бытовой техники.Компания основана в 1991 году. В портфеле компании свыше 170 ИТ-брендов. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы (Казахстан), открыты региональные представительства в Грузии, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане.
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СОБЫТИЯ
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|09.06.2025
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Space и «Марвел-Дистрибуция» предлагают бесплатный переход на отечественную виртуализацию SpaceVM
ик платформы виртуализации SpaceVM, компания «Даком М» (бренд Space), совместно с ИТ-дистрибутором «Марвел-Дистрибуция» — запустили акцию «FreeМигрируй». Инициатива позволит организациям, уже и
|21.05.2025
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«Марвел» займется продвижением продукции Defender
«Марвел-Дистрибуция» подписала партнерское соглашение с российским производителем электроники
|26.12.2024
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«Т1» сражается с «Марвелом» за $3 млн, который не оказал техподдержку продуктам американской ИБ-компании Fortinet
труктура холдинга «Т1», подала кассационную жалобу на решение суда по спору с ООО МКТ, учредителем «Марвел-дистрибуция», входящим в состав российского ИТ-холдинга Fplus, выяснил «Коммерсант». Р
|14.02.2024
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Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов
м ИТ-холдинга Fplus, прежде называвшегося «F+ tech-Марвел» — с 18 марта 2022 г. крупный дистрибутор ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки». Сооснователем «Рус
|02.02.2024
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«Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда
оставила 215,25 млрд руб. Основатель «Марвела» Холдингу Fplus с 18 марта 2022 г. на 95% принадлежит ООО «Марвел КТ», которое основал Сергей Гирдин в 1991 г. До этого — с 1988 г. по 1989 г. — он
|15.01.2024
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Российский рынок наушников вырос в полтора раза из-за подделок и китайских брендов
2 г. рынок был значительно меньше: всего 22 млн пар наушников на 54,4 млрд руб., следует из отчета «Марвел-Дистрибуции». В отчете отмечается значительный рост доли наушников от малоизвестных и
|11.01.2024
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«Марвел-Дистрибуция» и «Контур» будут продвигать отечественные сервисы
«Марвел-Дистрибуция» — широкопрофильный ИТ-дистрибьютор — пополнил свой портфель импортозамеща
|09.01.2024
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У «Марвела» требуют сотни миллионов «за уход из России иностранного вендора»
Новый год, новые иски Как выяснил CNews, «дочка» холдинга «Т1» — «ТС интеграция» подала иск к «МКТ» (ранее компания «Марвел-Дистрибуция», входит в ИТ-холдинг Fplus) на 312,1 млн руб. Иск был подан 21 декабря 2023 г. Третьим лицом по нему выступает банк ВТБ. Заседание по иску состоится 13 февраля 2024 г. Это с
|13.11.2023
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Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства
офшорной зоне в Белизе (государство на восточном побережье Центральной Америки). с 18 марта 2022 г. ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», образованной 22 де
|18.10.2023
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Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца
ев не полностью отошел от дел, ему все еще принадлежит 5% ООО «МКТ». Компания работает под брендом «Марвел-Дистрибуция» и занимается поставками компьютерной техники, серверного и сетевого обору
|07.09.2023
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Группа компаний «F+ tech-марвел» стала ИТ-холдингом Fplus
Группа «F+ tech-марвел» провела ребрендинг, чтобы, объединив все компании в ИТ-холдинг под единым названием F
|28.07.2023
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«Марвел» запускает под Москвой мощное производство мониторов с претензией на «заметную долю рынка»
ало известно CNews, российский производитель электроники F+ tech (входит в группу компаний «F+ tech-Марвел») начнет производить компьютерные мониторы в России. Об этом CNews рассказал представи
|05.05.2023
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«Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры»
изводитель оборудования F+ tech (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»), входящий в группу «Марвел-Дистрибуция» приобрел разработчика ПО для десктопных и мобильных ОС — ООО «Авроид». Об
|23.03.2023
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Сбербанк, «Марвел» и другие требуют от Oracle почти миллиард рублей
Фото: соцсеть Oracle В отношении российского юрлица Oracle введена начальная процедура банкротства «Марвел Дистрибуция» надеется взыскать с Oracle 189 млн руб., «ФОРС – центр разработки» – 160,
|15.03.2023
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Крупный дистрибьютор требует миллиард у сбежавшей из России HPE
из крупнейших дистрибьюторов компьютерной техники, электроники и ПО в России «Марвел-дистрибуция» (ООО «Марвел КТ») подал иск на 1,1 млрд руб. к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юр
|07.02.2023
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«Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit
у гендиректора компании Марии Рукавишниковой. Фото: Fplustech.ru Компания F+ tech входит в группу «Марвел-дистрибуция» В 2023 г. F+ tech собирается вложить до 500 млн руб. в создание и развити
|03.02.2023
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«Марвел» и ELARI перешли на детское время
ram и призванный разнообразить общение и доступный на часах контент под присмотром родителей. Фото: ООО «Марвел КТ» «Нишу смарт-часов и умных браслетов не назовешь растущей, этот рынок уже дост
|05.08.2022
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«Марвел» купил российский бизнес производителя принтеров вместе с сотрудниками
«Марвел» усиливает позиции Владелец одного из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России «Марвел-дистрибуция» (юрлицо «Марвел КТ») приобрел российское подразделение американского прои
|20.07.2022
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Новые перспективы телеком-рынка: сотрудничество «Марвел-Дистрибуция» и ГК EMILINK
Накануне на рынке телекома произошло обсуждаемое событие. Одна из крупнейших IT-компаний России – «Марвел-Дистрибуция» – подписала соглашение о сотрудничестве с крупным российским производител
|05.04.2022
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Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией
того, этот шаг минимизирует страновые риски в текущей ситуации». Согласно ЕГРЮЛ, с 18 марта 2022 г. ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», остальные 5% сосре
|24.05.2021
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Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России
р и управления данными, объявляет о заключении стратегического партнерского соглашения с компанией «Марвел-Дистрибуция» – ИТ-дистрибутором России и СНГ. «Марвел» будет предоставлять корпоративн
|29.10.2020
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Тест-драйв с Huawei. Оптимальные решения под конкретные задачи.
ту, но и предлагает ряд возможностей, заметно отличающих ее от продукции других вендоров. Компания «Марвел-Дистрибуция» является не только дистрибьютором, но и сервисным партнером Huawei. Это о
|31.01.2019
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«Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов
От Сбербанка к «Марвелу» через «Сбербанк-сервис» Как выяснил CNews, большую часть работ по предоставлению Сбе
|16.06.2015
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«Китайский Apple» официально пришел в Россию
Компания «Марвел-Дистрибуция» стала первым официальным дистрибутором Xiaomi в России. Об этом сообщаетс
|28.11.2013
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У «Марвела» похитили фуру с техникой Acer
21 ноября 2013 г. около 5 часов утра у дистрибутора «Марвел» была похищена партия техники. Об этом сообщил комитет АП КИТ по вопросам защиты собственности. Украдено было 672 системных блока Acer Veriton E430 DT. Фура, на которой техника доставлял
|26.04.2011
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В России представлены новейшие модели PocketBook
российского рынка электронных книг. В России распространением данных ридеров занимается компания «Марвел», официальный дистрибьютор PocketBook, она осуществляет оптовые поставки электронных к
|04.03.2010
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"Марвел" привезет в Россию новые HTC
Компания "Марвел", входящая в топ крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов в России и СНГ, подвела итоги работы и объявлила о планах развития на рынке СНГ в 2010 году. За отличные результаты работы
|01.09.2009
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Компания Disney приобрела Marvel
Компания Walt Disney объявила о грандиозной сделке, в результате которой приобретена известная издательская группа Marvel Enternainment. Стоимость сделки впечатляет - $4 млрд. Вместе с активами к Walt Disney переходят права на 5 тысяч персонажей Marvel, включая известных всем Iron Man, Spider-Man, X-
|12.02.2008
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«Марвел» поглотил Erimex
В результате объединения двух крупных дистрибьюторов — «Марвел-дистрибуция» и Erimex — новой компании в результате слияния образовано не будет:
|12.02.2008
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Microsoft прекращает работу над Marvel Universe Online
ой конференции DICE прошла пресс-конференция с главой Microsoft Games Studios Шейном Кимом (Shane Kim), который рассказал о будущих проектах компании и объяснил журналистам, почему они решили закрыть Marvel Universe Online. Как известно, анонс этой игры по мотивам комиксов состоялся в сентябре 2006 года и ее созданием занялись авторы популярной MMORPG City of Heroes — фирма Cryptic Studious
|11.02.2008
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"Марвел" объединился с Erimex
Компании "Марвел" и Erimex объявили о своем объединении. Подробности сделки пока не сообщаются. "Марвел" основана в 1991 г. и на сегодня является одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторо
|23.06.2005
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Партнерам "Марвел" теперь доступен весь спектр решений Avaya
Компания «Марвел» и компания Avaya объявили о подписании дистрибуторского соглашения. По условиям новог
|19.11.2004
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"Марвел" стал дистрибьютором Avaya IP Office
Компания «Марвел», российский дистрибьютор компьютерной техники, сетевого и периферийного оборудования, и фирма Avaya объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. По условиям соглашения с 4 кварта
|24.06.2004
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"Марвел" готовит передел российского рынка КПК
Петербуржская группа компаний «Марвел» в рамках развития и диверсификации своего бизнеса объявила об открытии нового направления – дистрибуции КПК. Перспективность рынка КПК, успешный опыт продвижения компанией «Марвел
|06.02.2004
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Electronic Arts и Marvel будут делать игры вместе
Поставщик видеоигр, компания Electronic Arts, вчера заявила о сделке с издателем комиксов Marvel Enterprises по совместному развитию серии боевых игр, в которых новые персонажи компании EA будут драться с супер-героями, такими, как, например, Человек-паук. Electronic Arts заявил, чт
|11.05.2001
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Компания "Марвел" стала официальным дистрибьютором Samsung Electronics
Компания "Марвел" объявила об официальном начале работы с компанией Samsung Electronics. В рамках соглашения, заключенного в апреле 2001 года, компания "Марвел" будет в качестве дистрибьютора прод
|19.11.1999
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Новости от Matrox - карты G400 Max и G400 Marvel и технология DualHead для подсоединения 2 мониторов
одемонстрирована работа G400 Max под Q3Test 1.08 на разрешении 1280x1024x32, и некоторые посетители заметили, что изображение было гораздо лучше, чем у карт с GeForce 256. Очень популярная серия карт Marvel тоже была дополнена технологией G400. G400 Marvel будет поддерживать декодирование MPEG 1 и 2, карта G-400 DVD будет направлять сигнал с DVD-диска напрямую в телевизор, в то время
|27.07.1999
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Компания Lexmark представила свою новую разработку на семинаре дилерской академии Marvel - струйные принтеры Z51 и Z11
Официальное Представительство компании Lexmark International распространило сегодня информацию о результатах прошедшей с 13 по 18 июля на борту теплохода "Константин Коротков" дилерской академии Marvel. Компания Lexmark ознакомила участников семинара со своей новой разработкой - новейшими цветными струйными принтерами Lexmak - Z51 и Z11
|25.01.1999
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IBM, Marvel, "1С" и Microsoft объявили новую совместную программу сроком на полгода
21 января компании IBM, Marvel, "1С" и Microsoft объявили о старте новой совместной полугодичной программы. Проект "Отличный сервер для главного бухгалтера = IBM + Marvel + 1C + Microsoft" ориентирован в первую
Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Алексей 74 28
|Корнев Владимир 15 12
|Горбей Петр 12 10
|Сенина Лариса 9 9
|Батанов Эдуард 20 6
|Бородин Владислав 18 6
|Иманов Гусейн 13 6
|Непомнящих Егор 7 5
|Комиссаров Дмитрий 248 5
|Калинин Александр 189 5
|Генс Филипп 54 5
|Мельников Александр 98 5
|Бобровников Борис 104 5
|Гольденберг Леонид 63 4
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 4
|Фомин Антон 7 4
|Махлаюк Артур 9 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Макаров Валентин 251 4
|Курочка Алексей 14 4
|Сорокин Максим 16 4
|Прохоров Фёдор 83 4
|Калганов Игорь 53 3
|Бурмистров Михаил 45 3
|Гирдин Сергей 3 3
|Пчелинцева Надежда 6 3
|Шляхов Константин 3 3
|Барабанов Олег 4 3
|Погудалов Алексей 13 3
|Скворцов Кирилл 10 3
|Дрякин Евгений 5 3
|Исаев Кирилл 15 3
|Бабина Ирина 5 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Карачинский Анатолий 96 3
|Оганесян Артак 31 3
|Сурков Александр 17 3
|Беляков Алексей 30 3
|Родионов Максим 12 3
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