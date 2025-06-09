Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ

Space и «Марвел-Дистрибуция» предлагают бесплатный переход на отечественную виртуализацию SpaceVM ик платформы виртуализации SpaceVM, компания «Даком М» (бренд Space), совместно с ИТ-дистрибутором «Марвел-Дистрибуция» — запустили акцию «FreeМигрируй». Инициатива позволит организациям, уже и

«Марвел» займется продвижением продукции Defender «Марвел-Дистрибуция» подписала партнерское соглашение с российским производителем электроники

«Т1» сражается с «Марвелом» за $3 млн, который не оказал техподдержку продуктам американской ИБ-компании Fortinet труктура холдинга «Т1», подала кассационную жалобу на решение суда по спору с ООО МКТ, учредителем «Марвел-дистрибуция», входящим в состав российского ИТ-холдинга Fplus, выяснил «Коммерсант». Р

Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов м ИТ-холдинга Fplus, прежде называвшегося «F+ tech-Марвел» — с 18 марта 2022 г. крупный дистрибутор ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки». Сооснователем «Рус

«Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда оставила 215,25 млрд руб. Основатель «Марвела» Холдингу Fplus с 18 марта 2022 г. на 95% принадлежит ООО «Марвел КТ», которое основал Сергей Гирдин в 1991 г. До этого — с 1988 г. по 1989 г. — он

Российский рынок наушников вырос в полтора раза из-за подделок и китайских брендов 2 г. рынок был значительно меньше: всего 22 млн пар наушников на 54,4 млрд руб., следует из отчета «Марвел-Дистрибуции». В отчете отмечается значительный рост доли наушников от малоизвестных и

«Марвел-Дистрибуция» и «Контур» будут продвигать отечественные сервисы «Марвел-Дистрибуция» — широкопрофильный ИТ-дистрибьютор — пополнил свой портфель импортозамеща

У «Марвела» требуют сотни миллионов «за уход из России иностранного вендора» Новый год, новые иски Как выяснил CNews, «дочка» холдинга «Т1» — «ТС интеграция» подала иск к «МКТ» (ранее компания «Марвел-Дистрибуция», входит в ИТ-холдинг Fplus) на 312,1 млн руб. Иск был подан 21 декабря 2023 г. Третьим лицом по нему выступает банк ВТБ. Заседание по иску состоится 13 февраля 2024 г. Это с

Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства офшорной зоне в Белизе (государство на восточном побережье Центральной Америки). с 18 марта 2022 г. ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», образованной 22 де

Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца ев не полностью отошел от дел, ему все еще принадлежит 5% ООО «МКТ». Компания работает под брендом «Марвел-Дистрибуция» и занимается поставками компьютерной техники, серверного и сетевого обору

Группа компаний «F+ tech-марвел» стала ИТ-холдингом Fplus Группа «F+ tech-марвел» провела ребрендинг, чтобы, объединив все компании в ИТ-холдинг под единым названием F

«Марвел» запускает под Москвой мощное производство мониторов с претензией на «заметную долю рынка» ало известно CNews, российский производитель электроники F+ tech (входит в группу компаний «F+ tech-Марвел») начнет производить компьютерные мониторы в России. Об этом CNews рассказал представи

«Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры» изводитель оборудования F+ tech (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»), входящий в группу «Марвел-Дистрибуция» приобрел разработчика ПО для десктопных и мобильных ОС — ООО «Авроид». Об

Сбербанк, «Марвел» и другие требуют от Oracle почти миллиард рублей Фото: соцсеть Oracle В отношении российского юрлица Oracle введена начальная процедура банкротства «Марвел Дистрибуция» надеется взыскать с Oracle 189 млн руб., «ФОРС – центр разработки» – 160,

Крупный дистрибьютор требует миллиард у сбежавшей из России HPE из крупнейших дистрибьюторов компьютерной техники, электроники и ПО в России «Марвел-дистрибуция» (ООО «Марвел КТ») подал иск на 1,1 млрд руб. к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юр

«Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit у гендиректора компании Марии Рукавишниковой. Фото: Fplustech.ru Компания F+ tech входит в группу «Марвел-дистрибуция» В 2023 г. F+ tech собирается вложить до 500 млн руб. в создание и развити

«Марвел» и ELARI перешли на детское время ram и призванный разнообразить общение и доступный на часах контент под присмотром родителей. Фото: ООО «Марвел КТ» «Нишу смарт-часов и умных браслетов не назовешь растущей, этот рынок уже дост

«Марвел» купил российский бизнес производителя принтеров вместе с сотрудниками «Марвел» усиливает позиции Владелец одного из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России «Марвел-дистрибуция» (юрлицо «Марвел КТ») приобрел российское подразделение американского прои

Новые перспективы телеком-рынка: сотрудничество «Марвел-Дистрибуция» и ГК EMILINK Накануне на рынке телекома произошло обсуждаемое событие. Одна из крупнейших IT-компаний России – «Марвел-Дистрибуция» – подписала соглашение о сотрудничестве с крупным российским производител

Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией того, этот шаг минимизирует страновые риски в текущей ситуации». Согласно ЕГРЮЛ, с 18 марта 2022 г. ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», остальные 5% сосре

Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России р и управления данными, объявляет о заключении стратегического партнерского соглашения с компанией «Марвел-Дистрибуция» – ИТ-дистрибутором России и СНГ. «Марвел» будет предоставлять корпоративн

Тест-драйв с Huawei. Оптимальные решения под конкретные задачи. ту, но и предлагает ряд возможностей, заметно отличающих ее от продукции других вендоров. Компания «Марвел-Дистрибуция» является не только дистрибьютором, но и сервисным партнером Huawei. Это о

«Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов От Сбербанка к «Марвелу» через «Сбербанк-сервис» Как выяснил CNews, большую часть работ по предоставлению Сбе

«Китайский Apple» официально пришел в Россию Компания «Марвел-Дистрибуция» стала первым официальным дистрибутором Xiaomi в России. Об этом сообщаетс

У «Марвела» похитили фуру с техникой Acer 21 ноября 2013 г. около 5 часов утра у дистрибутора «Марвел» была похищена партия техники. Об этом сообщил комитет АП КИТ по вопросам защиты собственности. Украдено было 672 системных блока Acer Veriton E430 DT. Фура, на которой техника доставлял

В России представлены новейшие модели PocketBook российского рынка электронных книг. В России распространением данных ридеров занимается компания «Марвел», официальный дистрибьютор PocketBook, она осуществляет оптовые поставки электронных к

"Марвел" привезет в Россию новые HTC Компания "Марвел", входящая в топ крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов в России и СНГ, подвела итоги работы и объявлила о планах развития на рынке СНГ в 2010 году. За отличные результаты работы

Компания Disney приобрела Marvel Компания Walt Disney объявила о грандиозной сделке, в результате которой приобретена известная издательская группа Marvel Enternainment. Стоимость сделки впечатляет - $4 млрд. Вместе с активами к Walt Disney переходят права на 5 тысяч персонажей Marvel, включая известных всем Iron Man, Spider-Man, X-

«Марвел» поглотил Erimex В результате объединения двух крупных дистрибьюторов — «Марвел-дистрибуция» и Erimex — новой компании в результате слияния образовано не будет:

Microsoft прекращает работу над Marvel Universe Online ой конференции DICE прошла пресс-конференция с главой Microsoft Games Studios Шейном Кимом (Shane Kim), который рассказал о будущих проектах компании и объяснил журналистам, почему они решили закрыть Marvel Universe Online. Как известно, анонс этой игры по мотивам комиксов состоялся в сентябре 2006 года и ее созданием занялись авторы популярной MMORPG City of Heroes — фирма Cryptic Studious

"Марвел" объединился с Erimex Компании "Марвел" и Erimex объявили о своем объединении. Подробности сделки пока не сообщаются. "Марвел" основана в 1991 г. и на сегодня является одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторо

Партнерам "Марвел" теперь доступен весь спектр решений Avaya Компания «Марвел» и компания Avaya объявили о подписании дистрибуторского соглашения. По условиям новог

"Марвел" стал дистрибьютором Avaya IP Office Компания «Марвел», российский дистрибьютор компьютерной техники, сетевого и периферийного оборудования, и фирма Avaya объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. По условиям соглашения с 4 кварта

"Марвел" готовит передел российского рынка КПК Петербуржская группа компаний «Марвел» в рамках развития и диверсификации своего бизнеса объявила об открытии нового направления – дистрибуции КПК. Перспективность рынка КПК, успешный опыт продвижения компанией «Марвел

Electronic Arts и Marvel будут делать игры вместе Поставщик видеоигр, компания Electronic Arts, вчера заявила о сделке с издателем комиксов Marvel Enterprises по совместному развитию серии боевых игр, в которых новые персонажи компании EA будут драться с супер-героями, такими, как, например, Человек-паук. Electronic Arts заявил, чт

Компания "Марвел" стала официальным дистрибьютором Samsung Electronics Компания "Марвел" объявила об официальном начале работы с компанией Samsung Electronics. В рамках соглашения, заключенного в апреле 2001 года, компания "Марвел" будет в качестве дистрибьютора прод

Новости от Matrox - карты G400 Max и G400 Marvel и технология DualHead для подсоединения 2 мониторов одемонстрирована работа G400 Max под Q3Test 1.08 на разрешении 1280x1024x32, и некоторые посетители заметили, что изображение было гораздо лучше, чем у карт с GeForce 256. Очень популярная серия карт Marvel тоже была дополнена технологией G400. G400 Marvel будет поддерживать декодирование MPEG 1 и 2, карта G-400 DVD будет направлять сигнал с DVD-диска напрямую в телевизор, в то время

Компания Lexmark представила свою новую разработку на семинаре дилерской академии Marvel - струйные принтеры Z51 и Z11 Официальное Представительство компании Lexmark International распространило сегодня информацию о результатах прошедшей с 13 по 18 июля на борту теплохода "Константин Коротков" дилерской академии Marvel. Компания Lexmark ознакомила участников семинара со своей новой разработкой - новейшими цветными струйными принтерами Lexmak - Z51 и Z11