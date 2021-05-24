Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ

«Марвел-Дистрибуция» – один из широкопрофильных дистрибуторов компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, портативной электроники и средств связи в России и странах СНГ. Компания основана в 1991 году. В портфеле компании свыше 170 ИТ-брендов. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы (Казахстан), открыты региональные представительства в Грузии, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане. В 2021 году дилерская сеть насчитывает свыше 4500 партнеров из более чем 300 городов России и ближнего зарубежья.