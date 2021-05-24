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Марвел-Дистрибуция
Marvel Distribution Company
Марвел КТ
«Марвел-Дистрибуция» – один из широкопрофильных дистрибуторов компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, портативной электроники и средств связи в России и странах СНГ. Компания основана в 1991 году. В портфеле компании свыше 170 ИТ-брендов. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы (Казахстан), открыты региональные представительства в Грузии, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане. В 2021 году дилерская сеть насчитывает свыше 4500 партнеров из более чем 300 городов России и ближнего зарубежья.
Марвел-Дистрибуция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Фёдор 81 4
|Мельников Алексей 10 4
|Спаринапти Антон 15 3
|Сорокин Максим 13 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 994 3
|Оганесян Артак 31 3
|Генс Филипп 31 2
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 2
|Кузьминов Илья 8 2
|Мильнер Юрий 129 2
|Орловский Виктор 297 2
|Тарасов Сергей 33 2
|Фечин Михаил 8 2
|Краснов Михаил 77 2
|Бобровников Борис 98 2
|Дергунова Ольга 116 2
|Тараба Вероника 27 2
|Плакса Максим 2 2
|Гудым Денис 19 2
|Макаров Валентин 168 2
|Зиновьев Александр 10 2
|Сяо Хайцзюнь 31 2
|Солонин Виталий 89 2
|Лавров Владимир 8 2
|Усманов Алишер 267 1
|Гусаков Сергей 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 1
|Москаленко Василий 1 1
|Степанов Евгений 17 1
|Xiang Wang - Сян Ван 11 1
|Шадаев Максут 433 1
|Никифоров Николай 1145 1
|Попов Сергей 82 1
|Кузнецова Ирина 17 1
|Бар-Бирюкова Мария 63 1
|Ермолаев Артем 347 1
|Сереченко Денис 13 1
|Куканов Алексей 13 1
|Гребенщиков Дмитрий 23 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5712 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 819 2
|CNews - ZOOM.CNews 1388 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
|ZDnet 573 1
|Tom’s Hardware 116 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
|DigiTimes - Издание 1282 1
|Global Times 13 1
|9to5Mac 91 1
|Silicon 450 1
|IDC - International Data Corporation 4568 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 641 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 4
|Gartner 3265 3
|Juniper Research 463 2
|CNews Fast рейтинг 35 2
|Fortune Global 100 138 2
|Fortune Global 500 271 1
|Forrester Research 800 1
|Медиалогия 47 1
|TAdviser100 2 1
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