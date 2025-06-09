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Марвел-Дистрибуция Marvel Distribution Company Марвел КТ

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ

Марвел-Дистрибуция (Marvel Distribution Company, Марвел КТ) представляет собой российскую компанию, являющуюся частью холдинга Fplus. Организация занимается дистрибуцией электроники и бытовой техники, в том числе  пылесосов, телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники. Компания не занимается разработкой собственных технологий или систем. Ее основная задача - дистрибуция и анализ рынка электроники и бытовой техники.Компания основана в 1991 году. В портфеле компании свыше 170 ИТ-брендов. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы (Казахстан), открыты региональные представительства в Грузии, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане.  

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.06.2025 Space и «Марвел-Дистрибуция» предлагают бесплатный переход на отечественную виртуализацию SpaceVM

ик платформы виртуализации SpaceVM, компания «Даком М» (бренд Space), совместно с ИТ-дистрибутором «Марвел-Дистрибуция» — запустили акцию «FreeМигрируй». Инициатива позволит организациям, уже и
21.05.2025 «Марвел» займется продвижением продукции Defender

«Марвел-Дистрибуция» подписала партнерское соглашение с российским производителем электроники

26.12.2024 «Т1» сражается с «Марвелом» за $3 млн, который не оказал техподдержку продуктам американской ИБ-компании Fortinet

труктура холдинга «Т1», подала кассационную жалобу на решение суда по спору с ООО МКТ, учредителем «Марвел-дистрибуция», входящим в состав российского ИТ-холдинга Fplus, выяснил «Коммерсант». Р
14.02.2024 Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов

м ИТ-холдинга Fplus, прежде называвшегося «F+ tech-Марвел» — с 18 марта 2022 г. крупный дистрибутор ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки». Сооснователем «Рус
02.02.2024 «Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда

оставила 215,25 млрд руб. Основатель «Марвела» Холдингу Fplus с 18 марта 2022 г. на 95% принадлежит ООО «Марвел КТ», которое основал Сергей Гирдин в 1991 г. До этого — с 1988 г. по 1989 г. — он
15.01.2024 Российский рынок наушников вырос в полтора раза из-за подделок и китайских брендов

2 г. рынок был значительно меньше: всего 22 млн пар наушников на 54,4 млрд руб., следует из отчета «Марвел-Дистрибуции». В отчете отмечается значительный рост доли наушников от малоизвестных и

11.01.2024 «Марвел-Дистрибуция» и «Контур» будут продвигать отечественные сервисы

«Марвел-Дистрибуция» — широкопрофильный ИТ-дистрибьютор — пополнил свой портфель импортозамеща
09.01.2024 У «Марвела» требуют сотни миллионов «за уход из России иностранного вендора»

Новый год, новые иски Как выяснил CNews, «дочка» холдинга «Т1» — «ТС интеграция» подала иск к «МКТ» (ранее компания «Марвел-Дистрибуция», входит в ИТ-холдинг Fplus) на 312,1 млн руб. Иск был подан 21 декабря 2023 г. Третьим лицом по нему выступает банк ВТБ. Заседание по иску состоится 13 февраля 2024 г. Это с
13.11.2023 Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства

офшорной зоне в Белизе (государство на восточном побережье Центральной Америки). с 18 марта 2022 г. ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», образованной 22 де
18.10.2023 Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца

ев не полностью отошел от дел, ему все еще принадлежит 5% ООО «МКТ». Компания работает под брендом «Марвел-Дистрибуция» и занимается поставками компьютерной техники, серверного и сетевого обору
07.09.2023 Группа компаний «F+ tech-марвел» стала ИТ-холдингом Fplus

Группа «F+ tech-марвел» провела ребрендинг, чтобы, объединив все компании в ИТ-холдинг под единым названием F
28.07.2023 «Марвел» запускает под Москвой мощное производство мониторов с претензией на «заметную долю рынка»

ало известно CNews, российский производитель электроники F+ tech (входит в группу компаний «F+ tech-Марвел») начнет производить компьютерные мониторы в России. Об этом CNews рассказал представи
05.05.2023 «Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры»

изводитель оборудования F+ tech (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»), входящий в группу «Марвел-Дистрибуция» приобрел разработчика ПО для десктопных и мобильных ОС — ООО «Авроид». Об
23.03.2023 Сбербанк, «Марвел» и другие требуют от Oracle почти миллиард рублей

Фото: соцсеть Oracle В отношении российского юрлица Oracle введена начальная процедура банкротства «Марвел Дистрибуция» надеется взыскать с Oracle 189 млн руб., «ФОРС – центр разработки» – 160,
15.03.2023 Крупный дистрибьютор требует миллиард у сбежавшей из России HPE

из крупнейших дистрибьюторов компьютерной техники, электроники и ПО в России «Марвел-дистрибуция» (ООО «Марвел КТ») подал иск на 1,1 млрд руб. к ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юр
07.02.2023 «Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit

у гендиректора компании Марии Рукавишниковой. Фото: Fplustech.ru Компания F+ tech входит в группу «Марвел-дистрибуция» В 2023 г. F+ tech собирается вложить до 500 млн руб. в создание и развити
03.02.2023 «Марвел» и ELARI перешли на детское время

ram и призванный разнообразить общение и доступный на часах контент под присмотром родителей. Фото: ООО «Марвел КТ» «Нишу смарт-часов и умных браслетов не назовешь растущей, этот рынок уже дост
05.08.2022 «Марвел» купил российский бизнес производителя принтеров вместе с сотрудниками

«Марвел» усиливает позиции Владелец одного из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России «Марвел-дистрибуция» (юрлицо «Марвел КТ») приобрел российское подразделение американского прои
20.07.2022 Новые перспективы телеком-рынка: сотрудничество «Марвел-Дистрибуция» и ГК EMILINK

Накануне на рынке телекома произошло обсуждаемое событие. Одна из крупнейших IT-компаний России – «Марвел-Дистрибуция» – подписала соглашение о сотрудничестве с крупным российским производител
05.04.2022 Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией

того, этот шаг минимизирует страновые риски в текущей ситуации». Согласно ЕГРЮЛ, с 18 марта 2022 г. ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», остальные 5% сосре
24.05.2021 Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России

р и управления данными, объявляет о заключении стратегического партнерского соглашения с компанией «Марвел-Дистрибуция» – ИТ-дистрибутором России и СНГ. «Марвел» будет предоставлять корпоративн
29.10.2020 Тест-драйв с Huawei. Оптимальные решения под конкретные задачи.

ту, но и предлагает ряд возможностей, заметно отличающих ее от продукции других вендоров. Компания «Марвел-Дистрибуция» является не только дистрибьютором, но и сервисным партнером Huawei. Это о
31.01.2019 «Дочка» Сбербанка перепродала его ИТ-контракт, заработав 190 миллионов

От Сбербанка к «Марвелу» через «Сбербанк-сервис» Как выяснил CNews, большую часть работ по предоставлению Сбе
16.06.2015 «Китайский Apple» официально пришел в Россию

Компания «Марвел-Дистрибуция» стала первым официальным дистрибутором Xiaomi в России. Об этом сообщаетс
28.11.2013 У «Марвела» похитили фуру с техникой Acer

21 ноября 2013 г. около 5 часов утра у дистрибутора «Марвел» была похищена партия техники. Об этом сообщил комитет АП КИТ по вопросам защиты собственности. Украдено было 672 системных блока Acer Veriton E430 DT. Фура, на которой техника доставлял
26.04.2011 В России представлены новейшие модели PocketBook

российского рынка электронных книг.  В России распространением данных ридеров занимается компания «Марвел», официальный дистрибьютор PocketBook, она осуществляет оптовые поставки электронных к
04.03.2010 "Марвел" привезет в Россию новые HTC

Компания "Марвел", входящая в топ крупнейших широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов в России и СНГ, подвела итоги работы и объявлила о планах развития на рынке СНГ в 2010 году. За отличные результаты работы

01.09.2009 Компания Disney приобрела Marvel

Компания Walt Disney объявила о грандиозной сделке, в результате которой приобретена известная издательская группа Marvel Enternainment. Стоимость сделки впечатляет - $4 млрд. Вместе с активами к Walt Disney переходят права на 5 тысяч персонажей Marvel, включая известных всем Iron Man, Spider-Man, X-
12.02.2008 «Марвел» поглотил Erimex

В результате объединения двух крупных дистрибьюторов — «Марвел-дистрибуция» и Erimex — новой компании в результате слияния образовано не будет:

12.02.2008 Microsoft прекращает работу над Marvel Universe Online

ой конференции DICE прошла пресс-конференция с главой Microsoft Games Studios Шейном Кимом (Shane Kim), который рассказал о будущих проектах компании и объяснил журналистам, почему они решили закрыть Marvel Universe Online. Как известно, анонс этой игры по мотивам комиксов состоялся в сентябре 2006 года и ее созданием занялись авторы популярной MMORPG City of Heroes — фирма Cryptic Studious
11.02.2008 "Марвел" объединился с Erimex

Компании "Марвел" и Erimex объявили о своем объединении. Подробности сделки пока не сообщаются. "Марвел" основана в 1991 г. и на сегодня является одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторо
23.06.2005 Партнерам "Марвел" теперь доступен весь спектр решений Avaya

Компания «Марвел» и компания Avaya объявили о подписании дистрибуторского соглашения. По условиям новог
19.11.2004 "Марвел" стал дистрибьютором Avaya IP Office

Компания «Марвел», российский дистрибьютор компьютерной техники, сетевого и периферийного оборудования, и фирма Avaya объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. По условиям соглашения с 4 кварта
24.06.2004 "Марвел" готовит передел российского рынка КПК

Петербуржская группа компаний «Марвел» в рамках развития и диверсификации своего бизнеса объявила об открытии нового направления – дистрибуции КПК. Перспективность рынка КПК, успешный опыт продвижения компанией «Марвел

06.02.2004 Electronic Arts и Marvel будут делать игры вместе

Поставщик видеоигр, компания Electronic Arts, вчера заявила о сделке с издателем комиксов Marvel Enterprises по совместному развитию серии боевых игр, в которых новые персонажи компании EA будут драться с супер-героями, такими, как, например, Человек-паук. Electronic Arts заявил, чт
11.05.2001 Компания "Марвел" стала официальным дистрибьютором Samsung Electronics

Компания "Марвел" объявила об официальном начале работы с компанией Samsung Electronics. В рамках соглашения, заключенного в апреле 2001 года, компания "Марвел" будет в качестве дистрибьютора прод
19.11.1999 Новости от Matrox - карты G400 Max и G400 Marvel и технология DualHead для подсоединения 2 мониторов

одемонстрирована работа G400 Max под Q3Test 1.08 на разрешении 1280x1024x32, и некоторые посетители заметили, что изображение было гораздо лучше, чем у карт с GeForce 256. Очень популярная серия карт Marvel тоже была дополнена технологией G400. G400 Marvel будет поддерживать декодирование MPEG 1 и 2, карта G-400 DVD будет направлять сигнал с DVD-диска напрямую в телевизор, в то время
27.07.1999 Компания Lexmark представила свою новую разработку на семинаре дилерской академии Marvel - струйные принтеры Z51 и Z11

Официальное Представительство компании Lexmark International распространило сегодня информацию о результатах прошедшей с 13 по 18 июля на борту теплохода "Константин Коротков" дилерской академии Marvel. Компания Lexmark ознакомила участников семинара со своей новой разработкой - новейшими цветными струйными принтерами Lexmak - Z51 и Z11
25.01.1999 IBM, Marvel, "1С" и Microsoft объявили новую совместную программу сроком на полгода

21 января компании IBM, Marvel, "1С" и Microsoft объявили о старте новой совместной полугодичной программы. Проект "Отличный сервер для главного бухгалтера = IBM + Marvel + 1C + Microsoft" ориентирован в первую

Публикаций - 358, упоминаний - 514

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 63
Apple Inc 13154 51
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 51
Samsung Electronics 11064 41
Huawei 4675 40
Xiaomi - Сяоми 2231 36
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 36
Oracle Corporation 7074 33
Крок - Croc 1964 31
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 30
HP Inc. 5883 28
Ростелеком 10948 27
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
Yandex - Яндекс 9215 25
Intel Corporation 12811 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Microsoft Corporation 25775 23
Cisco Systems 5372 22
Lenovo Group 2446 22
МегаФон 10742 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 20
Dell EMC 5180 19
Softline - Софтлайн 3743 17
9594 17
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 17
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 16
LG Electronics 3735 16
Sony 6739 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 15
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 15
Xerox - The Haloid Company 1168 15
Google LLC 12688 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
Acer Group - Acer Inc 2776 14
ФОРС - Центр разработки 703 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Xerox - Lexmark Int 303 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 55
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ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 94
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 68
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 33
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 19
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 17
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 17
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 17
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 16
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
FreePik 1841 31
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 20
Google Android 15243 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 18
Microsoft Windows 16882 16
Linux OS 11533 14
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 13
Ланит - Treolan Irbis 148 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 11
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 10
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Apple iPad 4011 9
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 8
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 60 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 6
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 49 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 6
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 6
Apple iOS 8583 5
Apple macOS 2419 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 5
Intel Itanium 649 5
СКБ Контур - Контур.Закупки 42 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 4
Мельников Алексей 74 28
Корнев Владимир 15 12
Горбей Петр 12 10
Сенина Лариса 9 9
Батанов Эдуард 20 6
Бородин Владислав 18 6
Иманов Гусейн 13 6
Непомнящих Егор 7 5
Комиссаров Дмитрий 248 5
Калинин Александр 189 5
Генс Филипп 54 5
Мельников Александр 98 5
Бобровников Борис 104 5
Гольденберг Леонид 63 4
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 4
Фомин Антон 7 4
Махлаюк Артур 9 4
Шадаев Максут 1210 4
Макаров Валентин 251 4
Курочка Алексей 14 4
Сорокин Максим 16 4
Прохоров Фёдор 83 4
Калганов Игорь 53 3
Бурмистров Михаил 45 3
Гирдин Сергей 3 3
Пчелинцева Надежда 6 3
Шляхов Константин 3 3
Барабанов Олег 4 3
Погудалов Алексей 13 3
Скворцов Кирилл 10 3
Дрякин Евгений 5 3
Исаев Кирилл 15 3
Бабина Ирина 5 3
Нуралиев Борис 298 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Карачинский Анатолий 96 3
Оганесян Артак 31 3
Сурков Александр 17 3
Беляков Алексей 30 3
Родионов Максим 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 296
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 106
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 35
Европа 24963 31
Украина 7928 30
Азия - Азиатский регион 5920 26
Южная Корея - Республика 7051 19
Казахстан - Республика 6047 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Япония 13807 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Китай - Тайвань 4245 14
Индия - Bharat 5869 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Турция - Турецкая республика 2620 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 10
Франция - Французская Республика 8177 9
Канада 5081 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Африка - Африканский регион 3640 7
Ближний Восток 3154 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Нидерланды 3745 6
Европа Восточная 3138 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Грузия 1332 5
Кипр - Республика 636 5
Белиз 72 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Армения - Республика 2449 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 99
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 80
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 67
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 37
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 33
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 29
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
Импортозамещение - параллельный импорт 618 27
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 25
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 15
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 10
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 55
Ведомости 1466 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
Forbes - Форбс 1002 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Известия ИД 770 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Bloomberg 1627 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Android Authority 62 1
9to5Mac 70 1
РБК Инновации 47 1
Silicon 494 1
Independent 111 1
Times 661 1
RTVi - Russian Television International 16 1
Content-Review 16 1
IGN 54 1
Caixin 5 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
The Verge - Издание 619 1
FT - Financial Times 1295 1
Reddit 398 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Global Times 16 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Деловой Петербург 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
IDC - International Data Corporation 4975 12
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Gartner - Гартнер 3658 3
Fortune Global 100 142 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Counterpoint Research 110 2
Informa - Ovum - Omdia 155 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Mobile Research Group 87 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
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Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Forrester Research 834 1
НМГ - Медиалогия 37 1
TAdviser 100 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 2
ТИСБИ Университет управления УВО 8 2
NASA Langley Research Center 18 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
Xerox - Lexmark Printer University 2 1
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
University of Mississippi - Университет Миссисипи - Миссисипский университет 4 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
ИЭР - Институт экономики роста имени П.А. Столыпина 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
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Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Связь-Экспокомм 276 1
ИгроМир 125 1
Фотофорум 48 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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CeBIT 614 1
Cisco Expo 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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