Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 69369
ИКТ 6357
Организации 4356
Ведомства 1415
Ассоциации 491
Технологии 2469
Системы 14786
Персоны 24383
География 1293
Статьи 818
Пресса 718
ИАА 485
НИИ, ВУЗы и библиотеки 960
Мероприятия 723

Марвел-Дистрибуция
Marvel Distribution Company
Марвел КТ

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ

«Марвел-Дистрибуция» – один из широкопрофильных дистрибуторов компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, портативной электроники и средств связи в России и странах СНГ. Компания основана в 1991 году. В портфеле компании свыше 170 ИТ-брендов. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы (Казахстан), открыты региональные представительства в Грузии, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане. В 2021 году дилерская сеть насчитывает свыше 4500 партнеров из более чем 300 городов России и ближнего зарубежья. 


24.05.2021 Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России
28.11.2013 У «Марвела» похитили фуру с техникой Acer
04.03.2010 "Марвел" привезет в Россию новые HTC
01.09.2009 Компания Disney приобрела Marvel
12.02.2008 «Марвел» поглотил Erimex
12.02.2008 Microsoft прекращает работу над Marvel Universe Online
11.02.2008 "Марвел" объединился с Erimex
23.06.2005 Партнерам "Марвел" теперь доступен весь спектр решений Avaya
19.11.2004 "Марвел" стал дистрибьютором Avaya IP Office
24.06.2004 "Марвел" готовит передел российского рынка КПК
06.02.2004 Electronic Arts и Marvel будут делать игры вместе
11.05.2001 Компания "Марвел" стала официальным дистрибьютором Samsung Electronics
19.11.1999 Новости от Matrox - карты G400 Max и G400 Marvel и технология DualHead для подсоединения 2 мониторов
27.07.1999 Компания Lexmark представила свою новую разработку на семинаре дилерской академии Marvel - струйные принтеры Z51 и Z11
25.01.1999 IBM, Marvel, "1С" и Microsoft объявили новую совместную программу сроком на полгода

Публикаций - 157, упоминаний - 221

Марвел-Дистрибуция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 267 23
IBM - International Business Machines Corp 8810 21
Intel Corporation 11016 18
Huawei 3087 16
Apple Inc 10380 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1536 14
Merlion - Мерлион 359 13
Microsoft Corporation 22010 13
Крок - Croc 1587 12
Cisco Systems 4676 12
Samsung Electronics 9136 11
HP Compaq Computer Corp 1901 11
Oracle Corporation 5892 10
HP - Hewlett-Packard 3583 10
HP Inc. 5238 10
RRC 141 10
Xiaomi 1014 9
Dealine - Дилайн 66 9
1С-ИжТиСи 4905 8
5498 8
Айтеко - iTeco 894 8
Xerox 1082 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3821 8
Ланит - Treolan - Треолан 104 8
Dell EMC 4640 8
Lenovo Group 2027 8
Microsoft - Activision Blizzard 465 7
Google LLC 9820 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8607 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 462 7
Новый диск 896 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7909 6
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 466 6
Amazon Inc - Amazon.com 2567 6
Hitachi - Хитачи 1374 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 6
НКК - Национальная компьютерная корпорация 235 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1108 6
AMD - Advanced Micro Devices 3549 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5019 13
Walt Disney Company 546 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 6
Связной ГК 1112 5
Белый Ветер 340 4
Евросеть 1368 4
Почта России ПАО 1825 4
Газпром нефть 406 3
Открытие ФК 2003 3
McDonald’s - Макдоналдс 183 3
Marvel Enterprises 3 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2009 3
АСК 27 2
Евросеть Техмаркет 76 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 26 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 921 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 2
Тинькофф ГК - TCS Group 71 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 191 2
X5 Group 660 2
Pixar 42 2
ГПБ Факторинг - Газпромбанк Факторинг 3 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 19 1
Merrill Lynch 427 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Sony Pictures Entertainment 134 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
Roche Holding - Холдинг Рош 17 1
МТС Медиа 8 1
Деловые Линии ГК 40 1
Lego 196 1
Пепеляев Групп 27 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 30 1
Universal Pictures 54 1
Приор групп 1 1
Marvel Studios 3 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 71 1
Беталинк 102 1
Викинг 34 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2909 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7531 6
Правительство РФ 6982 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6830 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1817 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 32 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1262 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 2
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 2
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 199 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 504 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 65 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 11 1
Администрация Президента РФ 861 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2084 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 68 1
Счётная палата РФ 579 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 783 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 281 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1164 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 23 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 5
Руссофт - Russoft 352 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 211 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12495 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 12
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5606 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10208 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1731 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3581 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4335 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6384 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2976 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7302 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7176 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1154 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 164 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2624 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6738 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3029 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1380 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2360 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3054 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4968 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3239 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1110 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6687 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4274 3
ARM - Advanced RISC Machine 266 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 751 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1242 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 3
ARM64 - Архитектура процессора 1220 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1895 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1548 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 3
Электроника 607 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 174 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 100 2
Сервер - Серверные платформы 2057 2
Google Android 11652 10
Linux OS 7436 8
Microsoft Windows 10 11197 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 7
Intel x86 - архитектура процессора 1268 7
Apple iPad 3566 5
Intel Itanium 612 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3835 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 187 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5994 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1351 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1283 4
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 13 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2578 3
Apple macOS 1367 3
HP Tru64 UNIX - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 58 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1355 3
Microsoft Windows Phone OS 1541 3
Google YouTube - Видеохостинг 2196 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 245 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1481 3
VMware vSphere 323 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 690 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 672 3
Xiaomi MiPad - планшет 10 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 915 3
Nuvia Phoenix 116 3
Avaya IP Office Cloud Platform 78 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 3
Microsoft Office Word 571 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 2
SQL - Язык программирования 568 2
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 23 2
Яндекс.Маркет 489 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 52 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1206 2
Adobe Acrobat Reader 279 2
Haulmont CUBA Platform 26 2
Apple iPad mini 395 2
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 45 2
Прохоров Фёдор 81 4
Мельников Алексей 10 4
Спаринапти Антон 15 3
Сорокин Максим 13 3
Jobs Steve - Джобс Стив 994 3
Оганесян Артак 31 3
Генс Филипп 31 2
Jun Lei - Цзунь Лей 44 2
Кузьминов Илья 8 2
Мильнер Юрий 129 2
Орловский Виктор 297 2
Тарасов Сергей 33 2
Фечин Михаил 8 2
Краснов Михаил 77 2
Бобровников Борис 98 2
Дергунова Ольга 116 2
Тараба Вероника 27 2
Плакса Максим 2 2
Гудым Денис 19 2
Макаров Валентин 168 2
Зиновьев Александр 10 2
Сяо Хайцзюнь 31 2
Солонин Виталий 89 2
Лавров Владимир 8 2
Усманов Алишер 267 1
Гусаков Сергей 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 1
Москаленко Василий 1 1
Степанов Евгений 17 1
Xiang Wang - Сян Ван 11 1
Шадаев Максут 433 1
Никифоров Николай 1145 1
Попов Сергей 82 1
Кузнецова Ирина 17 1
Бар-Бирюкова Мария 63 1
Ермолаев Артем 347 1
Сереченко Денис 13 1
Куканов Алексей 13 1
Гребенщиков Дмитрий 23 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 101113 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44269 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31725 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12396 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11919 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2926 8
Европа 9822 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 6
Индия - Республика 4159 5
Казахстан - Республика 4363 5
Беларусь - Белоруссия 3340 5
Земля - планета Солнечной системы 6896 5
Азия - Азиатский регион 3484 4
Франция - Французская Республика 5389 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1967 4
Россия - СФО - Новосибирск 3145 4
США - Нью-Йорк 2591 4
Прибалтика - Балтия 1201 4
Европа Восточная 2892 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10777 4
Украина 5841 4
Того - Тоголезская Республика 8092 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 875 3
Япония 9482 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1245 3
Ближний Восток 2524 3
Германия - Федеративная Республика 8225 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1650 3
Россия - ПФО - Казань 1915 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1191 3
Сингапур - Республика 1550 3
Россия - Сибирь 1433 2
Великобритания - Лондон 1980 2
Узбекистан - Республика 1266 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 2
Грузия 1035 2
Индонезия - Республика 772 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1580 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1830 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5811 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3680 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1357 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 644 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 4
Русский язык 3847 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5123 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1354 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2081 3
Образование в России 1558 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 38 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 501 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 2
Банковский сектор экономики 1102 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 272 2
Эргономика 391 2
Fashion industry - Индустрия моды 43 1
VAD - Value Added Distribution 22 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 8 1
МПС - Международные платежные системы 95 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 16 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 21 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 31 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 920 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Английский язык 623 1
Градус Цельсия 233 1
Метеорит 66 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 64 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1600 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1564 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 245 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 874 1
Thomson Reuters - Рейтер 5712 2
Коммерсантъ - Издательский дом 819 2
CNews - ZOOM.CNews 1388 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 1
TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
ZDnet 573 1
Tom’s Hardware 116 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
DigiTimes - Издание 1282 1
Global Times 13 1
9to5Mac 91 1
Silicon 450 1
IDC - International Data Corporation 4568 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 641 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 4
Gartner 3265 3
Juniper Research 463 2
CNews Fast рейтинг 35 2
Fortune Global 100 138 2
Fortune Global 500 271 1
Forrester Research 800 1
Медиалогия 47 1
TAdviser100 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 211 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 589 2
Сириус - Образовательный центр 112 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 100 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 791 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 50 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 94 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 88 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 199 1
Extreme NOW Forum 3 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 1
CNews AWARDS - награда 337 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
Связь-Экспокомм 39 1
Фотофорум 45 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
Создано именных указателей - 69369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022