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Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., специализирующееся на решениях для организации цифровых инфраструктур и управления данными, объявляет о заключении стратегического партнерского соглашения с компанией «Марвел-Дистрибуция» – ИТ-дистрибутором России и СНГ. «Марвел» будет предоставлять корпоративные решения, произведенные на базе продуктов Hitachi Vantara и адаптированные под индивидуальные требования клиентов, под собственным брендом F+data.

«Марвел-Дистрибуция» будет заниматься сборкой инфраструктурного оборудования на своей промышленной площадке в Санкт-Петербурге в соответствии с российскими стандартами и тесном сотрудничестве с производственными подразделениями Hitachi Vantara.

В производственную линейку вошли как аппаратные решения начального уровня, так и оборудование Hi-End сегмента, в том числе инновационные решения All-Flash для высоконагруженных систем. На фоне растущего числа предприятий и ускорения темпов цифровизации в России отмечается рост спроса на корпоративные All-Flash-решения отечественного производства, и партнерство Hitachi Vantara с компанией «Марвел-Дистрибуция» позволит оперативно закрыть эту потребность рынка.

Эльяс Касми

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