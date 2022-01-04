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Hitachi Vantara
Хитачи Вантара

Hitachi Vantara - Хитачи Вантара


04.01.2022 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке
09.11.2021 Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов
02.11.2021 Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей
13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке
23.09.2021 Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe
24.05.2021 Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур
20.07.2020 Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными
22.04.2020 Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных
31.03.2020 Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data
16.01.2020 Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом
14.01.2020 Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд
24.10.2019 Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг
22.10.2019 Hitachi Vantara представила платформу в сегменте корпоративных СХД
15.10.2019 Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada
10.10.2019 Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ
17.09.2019 Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights
16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho
29.04.2019 Hitachi Vantara представила новые продукты для защиты и хранения данных
12.03.2019 Cisco и Hitachi Vantara представили решения для конвергентных инфраструктур
10.12.2018 Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2
09.11.2018 Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO
04.10.2018 Hitachi Vantara обновляет линейку решений Hitachi Unified Compute Platform
27.09.2018 Hitachi Vantara расширяет линейку решений Lumada за счет приложений для ремонта оборудования и оптимизации обслуживания
14.08.2018 Hitachi Vantara названа лидером в отчете Gartner «Магический квадрант для массивов твердотельных дисков» за 2018 г.
16.05.2018 Hitachi Vantara представила ПО Data Instance Director v6.5 для управления корпоративными данными
14.05.2018 Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти
03.04.2018 Невозможное неизбежно: Hitachi Vantara рассказывает о будущем новых технологий
14.03.2018 Hitachi Vantara Labs представила решения по управлению моделями машинного обучения
14.12.2017 «Крок» открыл обучающую программу совместно с Hitachi Vantara
01.12.2017 Традиционные методы анализа данных больше не работают
19.10.2017 Hitachi Vantara представила облачное решение для восстановления данных
10.10.2017 Hitachi Vantara представила решение для интернета вещей на базе ПО Lumada
10.10.2017 Японский гигант делает ставку на работу с данными
28.09.2017 Hitachi Vantara расширяет портфель облачных решений
26.09.2017 Hitachi Vantara представила конвергентные решения нового поколения
20.09.2017 Hitachi представила новую цифровую компанию Hitachi Vantara

Публикаций - 108, упоминаний - 159

Hitachi Vantara упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Hitachi - Хитачи 1294 57
Pentaho 52 16
VMware 1980 12
IBM - International Business Machines Corp 8708 11
Cisco Systems 4645 7
Amazon Inc - Amazon.com 2537 7
Dell EMC 4483 6
SAS Institute 789 6
Google LLC 9511 6
Huawei 3004 6
Крок - Croc 1578 6
Yandex - Яндекс 4595 5
Oracle Corporation 5816 5
Intel Corporation 10802 5
SAP SE 4377 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 460 4
Microsoft Corporation 21117 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 4
ESG - Enterprise Strategy Group 130 3
HP - Hewlett-Packard 3553 3
HEC 21 3
Lenovo Group 2002 3
NetApp - Network Appliance 600 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 266 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7849 3
Citrix Systems 726 2
Veeam Software 265 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7541 2
Avast Software 131 2
Инфосистемы Джет 850 2
G-Core Labs 70 2
ОТР 168 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6250 2
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 221 2
Ростех - Ростехнологии 2380 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 124 2
Waterline Data 2 2
Apple Inc 10174 2
Meta - Facebook 4148 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 284 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4893 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1960 4
Геобанк КБ 31 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 729 4
МКБ - Московский кредитный банк 299 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1625 2
РесурсТранс 16 2
Банк Зенит 193 2
Tesla Motors 263 2
ПСБ - Промсвязьбанк 638 2
Альфа-Капитал УК 50 2
Открытие ФК 629 2
ГПБ - Газпромбанк 804 2
Caterpillar 80 2
ЦИАН - CIAN 50 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 1
ВТБ Лизинг 44 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 1
Альфа-Банк Казахстан 17 1
CarPrice - Карпрайс 34 1
Avito - Авито 195 1
Posti Group Corporation - Itella 24 1
ГПБ Лизинг 10 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 54 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 55 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
Subaru - Субару Мотор 44 1
Таврический Банк 1 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 2 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 770 1
РЖД - Российские железные дороги 1344 1
Walmart - Wal-Mart Stores 357 1
HeadHunter Group - HH Group 388 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 1
Почта Банк 306 1
НСПК - Национальная система платежных карт 273 1
BMW 376 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 882 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2822 4
Правительство РФ 3215 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 444 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2053 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 938 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 45 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 75 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 314 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 165 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 57 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7453 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 23 1
Счётная палата РФ 558 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1781 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 835 1
Президент Российской Федерации 1900 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 380 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 513 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4053 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12405 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1535 21
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Kubernetes 369 4
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Умные платформы 624 4
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение 995 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2837 3
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SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 2
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 217 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2063 2
Hitachi Lumada 25 20
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 61 17
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 49 16
Hitachi Ops Center 12 9
Hitachi Vantara EverFlex 8 7
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 29 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 4
Google Cloud Platform - GCP 215 4
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 15 4
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 9 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 155 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 49 3
Apache Hadoop 348 3
Pentaho Data Integration 11 3
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 5 3
AWS - Amazon Web Services 612 3
Hitachi Enterprise Cloud - HEC - Hitachi Cloud Accelerator Platform 7 3
Hitachi HCI - Hitachi Content Intelligence 8 3
Hitachi Data Instance Director - HDID- 5 3
Microsoft Azure 1219 3
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Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 45 2
Red Hat OpenShift 86 2
Dropbox - Файловый хостинг 423 2
Docker - Платформа распределённых приложений 157 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 72 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 459 2
Microsoft Windows 10 10131 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 681 2
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Hitachi HCP for Cloud Scale 2 2
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Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 105 2
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Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 5 4
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Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 3
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Роменская Наталья 5 2
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Ablett Mark - Аблетт Марк 2 2
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Кабаков Ярослав 19 2
Лукьянов Михаил 7 2
Башлыков Михаил 22 2
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Kelly Scott - Келли Скотт 11 2
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Явор Ярослав 2 2
Кушнир Леонид 18 2
Никифоров Николай 1141 2
Аннюк Максим 2 2
Воронецкий Антон 3 2
Путятинский Сергей 57 2
Кучугин Илья 41 2
Кузнецов Сергей 138 2
Вайнер Всеволод 25 2
Зинкевич Сергей 20 2
Карпов Иван 43 2
Пегасов Сергей 53 2
Прохоров Александр 93 1
Россия - Российская федерация - РФ 86278 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1626 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11662 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9684 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11135 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34733 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27538 5
Европа 7411 3
Индия - Республика 4106 3
Нидерланды 2019 2
Америка Северная 2604 2
Ирландия - Республика 800 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 2
Австрия - Австрийская Республика 978 2
Италия - Итальянская Республика 2910 2
Япония 7947 2
Казахстан - Республика 4156 2
Япония - Токио 885 1
Чили - Республика 429 1
Филиппины - Республика 449 1
Африка Южная 331 1
Китай - Шанхай 608 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 80 1
Греция - Греческая Республика 632 1
Эквадор - Республика 83 1
Перу - Республика 218 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 914 1
Словакия - Словацкая Республика 349 1
Ирландия - Дублин 135 1
Коста-Рика - Республика 62 1
Италия - Милан 141 1
США - Пенсильвания 278 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 53 1
США - Юта 174 1
Того - Тоголезская Республика 561 1
Белиз 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 150 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4634 7
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GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 4
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 330 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 2
Аутсорсинг 236 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1200 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 433 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 200 2
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 289 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 37 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 28 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 86 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
Закон Мура - Moore's law 184 1
Торговля розничная 178 1
Транспорт 161 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 445 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 223 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 257 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 842 1
Образование в России 701 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1199 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 633 1
Ведомости 281 2
IDG - International Data Group 85 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 1
Forbes - Форбс 564 1
The Guardian - Британская газета 314 1
Коммерсантъ - Издательский дом 800 1
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IDC - International Data Corporation 4539 16
Gartner 3202 10
451 Research Group 45 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 105 3
Forbes Insights 14 3
Fortune 1000 49 2
Frost & Sullivan 178 1
IDC MarketScape: Worldwide Object-based Storage Vendor Assessment 1 1
Ventana Research 7 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 1
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SAP Digital Transformation Executive Study 1 1
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 168 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 164 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 780 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 305 1
University of Oxford - Оксфордский университет 153 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 209 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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