Hitachi Vantara - Хитачи Вантара

Шифровальщик Akira атаковал подразделение Hitachi ый Шифровальщик Akira снова попал в новостные заголовки: на этот раз его жертвой оказалась компания Hitachi Vantara, подразделение японского конгломерата. Hitachi Vantara предоставляет у

Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими и риски, связанные с работой с данными и поддержкой инфраструктуры. Новые услуги управления облаком Hitachi Vantara предоставляются в виде управляемых услуг через центры Hitachi Application Rel

Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением елями приводит к стремительному росту расходов и нехватке кадров. Новые предложения, представленные Hitachi Vantara, помогают заказчикам снижать затраты и сложность своих проектов, обеспечивая

Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке идной среде, — прокомментировал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. — VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают

Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов езаконные вырубки и сохранить биоразнообразие тропических лесов. «Когда такой глобальный гигант как Hitachi Vantara открывает свои передовые технологии для небольших стартапов вроде Rainforest

Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей анте Gartner – прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Н

Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке ыми в гибридной среде, – сказал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. – VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают

Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations 50%. Новые облачные услуги FinOps для оптимизации и управления расходами на облако Услуги FinOps от Hitachi Vantara помогают клиентам оптимизировать свои расходы на облачные сервисы, контролиро

Hitachi Vantara представила обновленное решение для управления данными Lumada Dataops Suite время – простая формула успеха для любого бизнеса, – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Lumada Dataops Suite преобразует разрозненные хранилища данных в единое це

Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe ирующих органов, в наш пакет Lumada DataOps Suite, — говорит Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. — Мы стремимся помочь нашим клиентам трансформировать свой бизнес с помощью

Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., специализирующееся на решениях для орган

Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса жные решения, которые могут снизить их затраты на хранение данных и повысить эффективность. Решения Hitachi Vantara удовлетворяют наиболее важные потребности покупателей из среднего сегмента, о

Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi по разработке цифровых инфраструктур и решений,

Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала новое решение для распредел

Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных риложений. Платформа E990 в сочетании с Hitachi Ops Center обеспечивает в составе семейства решений Hitachi Vantara для средних предприятий вариант СХД целиком на базе флэш-памяти NVMe. Он допо

Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog м инструментом современных организаций, – отметил технический директор направления цифровых решений Hitachi Vantara Гидо Шредер (Guido Schroeder). – Дополнение комплекса решений Hitachi Vant

Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data обеспечивать соблюдение нормативных требований, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR). «Hitachi Vantara предлагает заказчикам цифровые архитектурные компоненты, стратегии DataOps и

Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом опытом корпорации в сфере искусственного интеллекта, промышленных решений и цифровых преобразований Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объединена с компанией Hitachi Consulting. Цел

Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд Потнис (Amita Potnis), руководитель исследований в области файловых и объектных СХД компании IDC. – Hitachi Vantara продолжает обновлять комплекс решений HCP, расширяя поддержку рабочих нагрузо

Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг ринятия решений на основе данных», – сказал Бобби Сони (Bobby Soni), директор по решениям и услугам Hitachi Vantara». Благодаря комплексу мультиоблачных услуг заказчики получают возможность: ус

Hitachi Vantara представила платформу в сегменте корпоративных СХД Hitachi Vantara представила новую платформу Hitachi Vantara VSP серии 5000 – массив флэш-накопителей на базе NVMe с высоким быстродействи

Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada анными им не подходят, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – Им необходимы автоматизированные процессы на основе политик, которые позво

Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ ть результаты бизнеса, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – Новые решения Hitachi Vantara создают основу для современных иннова

Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights курентных преимуществ, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – С помощью Lumada Manufacturing Insights заказчики могут заложить основу дл

Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho и позволяют добиться новые функции Pentaho 8.3, – отметил Джон Маджи, вице-президент по маркетингу Hitachi Vantara. – Мы не только стремимся обеспечить максимально экономичное хранение данных

Hitachi Vantara представила новые продукты для защиты и хранения данных образование на основе фактического потребления и гарантированные уровни обслуживания. «Предлагаемые Hitachi Vantara решения Storage-as-a-Service и Data Protection-as-a-Service созданы для того,

Cisco и Hitachi Vantara представили решения для конвергентных инфраструктур модели продаж с самообслуживанием, которая сокращает процесс с нескольких часов до минут. «Cisco и Hitachi Vantara совместно работают над тем, чтобы предоставить заказчикам, вставшим на путь ц

Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2 лищ Hitachi Content Platform (HCP). Pentaho 8.2 обеспечивает более эффективную интеграцию продуктов Hitachi Vantara и позволяет реализовать ключевые для отрасли сценарии использования за счет д

Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO рансформации бизнес-процессов, продуктов и услуг в цифровой формат», – считает генеральный директор Hitachi Vantara Юрий Скачков. CDO должен смотреть на цифровой мир в глобальном масштабе, пони

Hitachi Vantara обновляет линейку решений Hitachi Unified Compute Platform уальных инфраструктурных решений, в том числе Virtual HANA (vHANA) и других систем на базе VMware. «Hitachi Vantara намерена и впредь поставлять заказчикам, использующим наши продукты для инфра

Hitachi Vantara расширяет линейку решений Lumada за счет приложений для ремонта оборудования и оптимизации обслуживания овысить эффективность эксплуатации и избежать простоев, говорится в сообщении пресс-службы компании Hitachi Vantara. Такие усовершенствования позволят компаниям улучшить результаты бизнеса за с

Hitachi Vantara названа лидером в отчете Gartner «Магический квадрант для массивов твердотельных дисков» за 2018 г. Недавно Hitachi Vantara объявила о расширении семейства массивов VSP целиком на базе флэш-памяти (AFA

Hitachi Vantara представила ПО Data Instance Director v6.5 для управления корпоративными данными ter Sjoberg), руководитель международного бизнес-направления в области решений для аналитики данных Hitachi Vantara. — Организации все чаще ищут возможность извлечь выгоду из резервных копий да

Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти c Burgener), вице-президент по исследованиям систем хранения данных IDC. – Такие производители, как Hitachi Vantara, располагающие расширенным комплексом решений с возможностями ИИ, позволяют у

Невозможное неизбежно: Hitachi Vantara рассказывает о будущем новых технологий CNews: Стратегия Hitachi Vantara строится вокруг интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта. Н

Hitachi Vantara Labs представила решения по управлению моделями машинного обучения естировать и перестраивать модели машинного обучения в сфере производства. Инновационные разработки Hitachi Vantara Labs подключаются к конвейеру данных, созданному Pentaho. Это позволяет повыс

«Крок» открыл обучающую программу совместно с Hitachi Vantara Компании «Крок» и Hitachi Vantara анонсировали открытие нового учебного центра Hitachi Vantara. Первый о

Традиционные методы анализа данных больше не работают ится вопросом не столько развития, сколько выживания компании. «Граница, разделяющая в цифровом мире проигравших и победителей, проходит на уровне данных, – считает Юрий Скачков, генеральный директор Hitachi Vantara в России и СНГ. – Сегодня данные и их анализ становятся ядром любой ИТ-стратегии и бизнес-платформы. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны научиться мы

Hitachi Vantara представила облачное решение для восстановления данных требованиями к доступности данных, – отметил Ири Трашански (Iri Trashanski), старший вице-президент Hitachi Vantara по развитию рынка и управлению продуктами. – Цель Hitachi Vantara – по