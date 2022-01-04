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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hitachi Vantara
Хитачи Вантара
Публикаций - 108, упоминаний - 159
Hitachi Vantara упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
|Никифоров Алексей 16 12
|Яхина Ирина 40 10
|Soni Bobby - Сони Бобби 7 7
|Скачков Юрий 50 6
|Surak Brad - Сурак Брэд 5 5
|Семеновская Елена 40 5
|Батай Илья 15 4
|Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 5 4
|Бычков Александр 32 4
|Trashanski Iri - Трашански Ири 5 4
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 3
|Фёрнис Стив 5 3
|Бородин Геннадий 4 3
|Роменская Наталья 5 2
|Прытков Роман 3 2
|Ablett Mark - Аблетт Марк 2 2
|Гордиенко Татьяна 8 2
|Павлов Роман 6 2
|Бочкарев Игорь 2 2
|Кабаков Ярослав 19 2
|Лукьянов Михаил 7 2
|Башлыков Михаил 22 2
|Забродова Екатерина 3 2
|Гузовский Денис 26 2
|Михина Анна 12 2
|Kelly Scott - Келли Скотт 11 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Явор Ярослав 2 2
|Кушнир Леонид 18 2
|Никифоров Николай 1141 2
|Аннюк Максим 2 2
|Воронецкий Антон 3 2
|Путятинский Сергей 57 2
|Кучугин Илья 41 2
|Кузнецов Сергей 138 2
|Вайнер Всеволод 25 2
|Зинкевич Сергей 20 2
|Карпов Иван 43 2
|Пегасов Сергей 53 2
|Прохоров Александр 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru