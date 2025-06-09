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Hitachi Vantara Хитачи Вантара

Hitachi Vantara - Хитачи Вантара

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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09.06.2025 Шифровальщик Akira атаковал подразделение Hitachi

ый Шифровальщик Akira снова попал в новостные заголовки: на этот раз его жертвой оказалась компания Hitachi Vantara, подразделение японского конгломерата. Hitachi Vantara предоставляет у
02.03.2022 Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими

и риски, связанные с работой с данными и поддержкой инфраструктуры. Новые услуги управления облаком Hitachi Vantara предоставляются в виде управляемых услуг через центры Hitachi Application Rel
24.02.2022 Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением

елями приводит к стремительному росту расходов и нехватке кадров. Новые предложения, представленные Hitachi Vantara, помогают заказчикам снижать затраты и сложность своих проектов, обеспечивая

04.01.2022 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке

идной среде, — прокомментировал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. — VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают
09.11.2021 Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов

езаконные вырубки и сохранить биоразнообразие тропических лесов. «Когда такой глобальный гигант как Hitachi Vantara открывает свои передовые технологии для небольших стартапов вроде Rainforest

02.11.2021 Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей

анте Gartner – прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Н
13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке

ыми в гибридной среде, – сказал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. – VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают
23.09.2021 Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations

50%. Новые облачные услуги FinOps для оптимизации и управления расходами на облако Услуги FinOps от Hitachi Vantara помогают клиентам оптимизировать свои расходы на облачные сервисы, контролиро
19.08.2021 Hitachi Vantara представила обновленное решение для управления данными Lumada Dataops Suite

время – простая формула успеха для любого бизнеса, – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Lumada Dataops Suite преобразует разрозненные хранилища данных в единое це
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe

ирующих органов, в наш пакет Lumada DataOps Suite, — говорит Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. — Мы стремимся помочь нашим клиентам трансформировать свой бизнес с помощью

24.05.2021 Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., специализирующееся на решениях для орган
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса

жные решения, которые могут снизить их затраты на хранение данных и повысить эффективность. Решения Hitachi Vantara удовлетворяют наиболее важные потребности покупателей из среднего сегмента, о
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi по разработке цифровых инфраструктур и решений,
20.07.2020 Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала новое решение для распредел
22.04.2020 Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных

риложений. Платформа E990 в сочетании с Hitachi Ops Center обеспечивает в составе семейства решений Hitachi Vantara для средних предприятий вариант СХД целиком на базе флэш-памяти NVMe. Он допо
31.03.2020 Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog

м инструментом современных организаций, – отметил технический директор направления цифровых решений Hitachi Vantara Гидо Шредер (Guido Schroeder). – Дополнение комплекса решений Hitachi Vant
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data

обеспечивать соблюдение нормативных требований, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR). «Hitachi Vantara предлагает заказчикам цифровые архитектурные компоненты, стратегии DataOps и

16.01.2020 Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом

опытом корпорации в сфере искусственного интеллекта, промышленных решений и цифровых преобразований Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объединена с компанией Hitachi Consulting. Цел
14.01.2020 Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд

Потнис (Amita Potnis), руководитель исследований в области файловых и объектных СХД компании IDC. – Hitachi Vantara продолжает обновлять комплекс решений HCP, расширяя поддержку рабочих нагрузо
24.10.2019 Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг

ринятия решений на основе данных», – сказал Бобби Сони (Bobby Soni), директор по решениям и услугам Hitachi Vantara». Благодаря комплексу мультиоблачных услуг заказчики получают возможность: ус
22.10.2019 Hitachi Vantara представила платформу в сегменте корпоративных СХД

Hitachi Vantara представила новую платформу Hitachi Vantara VSP серии 5000 – массив флэш-накопителей на базе NVMe с высоким быстродействи
15.10.2019 Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada

анными им не подходят, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – Им необходимы автоматизированные процессы на основе политик, которые позво
10.10.2019 Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ

ть результаты бизнеса, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – Новые решения Hitachi Vantara создают основу для современных иннова
17.09.2019 Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights

курентных преимуществ, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – С помощью Lumada Manufacturing Insights заказчики могут заложить основу дл
16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho

и позволяют добиться новые функции Pentaho 8.3, – отметил Джон Маджи, вице-президент по маркетингу Hitachi Vantara. – Мы не только стремимся обеспечить максимально экономичное хранение данных

29.04.2019 Hitachi Vantara представила новые продукты для защиты и хранения данных

образование на основе фактического потребления и гарантированные уровни обслуживания. «Предлагаемые Hitachi Vantara решения Storage-as-a-Service и Data Protection-as-a-Service созданы для того,
12.03.2019 Cisco и Hitachi Vantara представили решения для конвергентных инфраструктур

модели продаж с самообслуживанием, которая сокращает процесс с нескольких часов до минут. «Cisco и Hitachi Vantara совместно работают над тем, чтобы предоставить заказчикам, вставшим на путь ц
10.12.2018 Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2

лищ Hitachi Content Platform (HCP). Pentaho 8.2 обеспечивает более эффективную интеграцию продуктов Hitachi Vantara и позволяет реализовать ключевые для отрасли сценарии использования за счет д
09.11.2018 Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO

рансформации бизнес-процессов, продуктов и услуг в цифровой формат», – считает генеральный директор Hitachi Vantara Юрий Скачков. CDO должен смотреть на цифровой мир в глобальном масштабе, пони
04.10.2018 Hitachi Vantara обновляет линейку решений Hitachi Unified Compute Platform

уальных инфраструктурных решений, в том числе Virtual HANA (vHANA) и других систем на базе VMware. «Hitachi Vantara намерена и впредь поставлять заказчикам, использующим наши продукты для инфра
27.09.2018 Hitachi Vantara расширяет линейку решений Lumada за счет приложений для ремонта оборудования и оптимизации обслуживания

овысить эффективность эксплуатации и избежать простоев, говорится в сообщении пресс-службы компании Hitachi Vantara. Такие усовершенствования позволят компаниям улучшить результаты бизнеса за с
14.08.2018 Hitachi Vantara названа лидером в отчете Gartner «Магический квадрант для массивов твердотельных дисков» за 2018 г.

Недавно Hitachi Vantara объявила о расширении семейства массивов VSP целиком на базе флэш-памяти (AFA
16.05.2018 Hitachi Vantara представила ПО Data Instance Director v6.5 для управления корпоративными данными

ter Sjoberg), руководитель международного бизнес-направления в области решений для аналитики данных Hitachi Vantara. — Организации все чаще ищут возможность извлечь выгоду из резервных копий да
14.05.2018 Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти

c Burgener), вице-президент по исследованиям систем хранения данных IDC. – Такие производители, как Hitachi Vantara, располагающие расширенным комплексом решений с возможностями ИИ, позволяют у
03.04.2018 Невозможное неизбежно: Hitachi Vantara рассказывает о будущем новых технологий

CNews: Стратегия Hitachi Vantara строится вокруг интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта. Н
14.03.2018 Hitachi Vantara Labs представила решения по управлению моделями машинного обучения

естировать и перестраивать модели машинного обучения в сфере производства. Инновационные разработки Hitachi Vantara Labs подключаются к конвейеру данных, созданному Pentaho. Это позволяет повыс
14.12.2017 «Крок» открыл обучающую программу совместно с Hitachi Vantara

Компании «Крок» и Hitachi Vantara анонсировали открытие нового учебного центра Hitachi Vantara. Первый о
01.12.2017 Традиционные методы анализа данных больше не работают

ится вопросом не столько развития, сколько выживания компании. «Граница, разделяющая в цифровом мире проигравших и победителей, проходит на уровне данных, – считает Юрий Скачков, генеральный директор Hitachi Vantara в России и СНГ. – Сегодня данные и их анализ становятся ядром любой ИТ-стратегии и бизнес-платформы. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны научиться мы
19.10.2017 Hitachi Vantara представила облачное решение для восстановления данных

требованиями к доступности данных, – отметил Ири Трашански (Iri Trashanski), старший вице-президент Hitachi Vantara по развитию рынка и управлению продуктами. – Цель Hitachi Vantara – по
10.10.2017 Hitachi Vantara представила решение для интернета вещей на базе ПО Lumada

х цехов и солнечных электростанций до водоочистных станций и корпоративных ЦОД. Фактически, решение Hitachi Vantara поможет бизнесу быстро повысить операционную эффективность, оптимизировать ис

Публикаций - 119, упоминаний - 214

Hitachi Vantara и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 95
Pentaho 63 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Broadcom - VMware 2610 12
Dell EMC 5180 11
Cisco Systems 5372 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 9
Huawei 4676 9
SAP SE 5601 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Microsoft Corporation 25775 8
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 7
Google LLC 12688 7
Intel Corporation 12811 7
Lenovo Group 2446 6
SAS Institute 1082 6
Крок - Croc 1964 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Oracle Corporation 7074 5
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
G-Core Labs 74 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
HEC 26 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 3
Weka 4 3
Hitachi Consulting 8 3
Hitachi Insight Group 9 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 3
Парадигма 169 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 3
Ростелеком 10948 3
Apple Inc 13154 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
HP Inc. 5883 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Альфа-Капитал УК 155 4
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
РесурсТранс 16 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Caterpillar - 93 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Tesla Motors 461 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
Hitachi Rail Europe 3 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
BMW Group 482 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ак Барс Банк 283 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Русский стандарт Банк 509 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
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Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 19
Hitachi Ops Center 19 11
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 9
Hitachi Vantara EverFlex 9 8
Depositphotos - фотобанк 405 6
Apple iPhone 6 4861 5
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 4
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 4
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 11 4
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 16 4
Hitachi Enterprise Cloud - HEC - Hitachi Cloud Accelerator Platform 7 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Apache Hadoop 470 3
Red Hat OpenShift 169 3
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 3
Hitachi Data Instance Director - HDID- 5 3
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 13 3
Hitachi HCI - Hitachi Content Intelligence 8 3
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 5 3
Pentaho Data Integration 17 3
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 3
Microsoft Azure 1526 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 2
Hitachi HIAA - Hitachi Infrastructure Analytics Advisor - Hitachi Infrastructure Orchestration Services 4 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 2
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Никифоров Алексей 16 12
Яхина Ирина 40 10
Скачков Юрий 52 7
Soni Bobby - Сони Бобби 7 7
Surak Brad - Сурак Брэд 6 6
Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 7 6
Семеновская Елена 41 5
Бычков Александр 41 4
Батай Илья 59 4
Бородин Геннадий 4 4
Trashanski Iri - Трашански Айри 5 4
Зинкевич Сергей 77 3
Вайнер Всеволод 26 3
Кучугин Илья 42 3
Кушнир Леонид 19 3
Furniss Steve - Фёрнис Стив 6 3
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 3
Ablett Mark - Аблетт Марк 3 3
Пегасов Сергей 55 2
Карпов Иван 79 2
Кузнецов Сергей 163 2
Путятинский Сергей 112 2
Крестьянова Татьяна 18 2
Гордиенко Татьяна 8 2
Павлов Роман 6 2
Галкин Николай 140 2
Лукьянов Михаил 7 2
Гузовский Денис 79 2
Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 7 2
Роменская Наталья 5 2
Апасов Николай 11 2
Трубинов Алексей 3 2
Москвин Алексей 3 2
Аннюк Максим 2 2
Башлыков Михаил 23 2
Забродова Екатерина 3 2
Кабаков Ярослав 66 2
Бочкарев Игорь 3 2
Михина Анна 12 2
Носенко Артем 30 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 9
Европа 24964 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Япония 13807 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Индия - Bharat 5869 4
Нидерланды 3746 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Ирландия - Республика 1051 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Турция - Турецкая республика 2620 1
Индонезия - Республика 1058 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
США - Калифорния 4829 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Малайзия 922 1
Румыния 753 1
Япония - Токио 1020 1
Чили - Республика 494 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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