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Hitachi Vantara Хитачи Вантара
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СОБЫТИЯ
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|09.06.2025
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Шифровальщик Akira атаковал подразделение Hitachi
ый Шифровальщик Akira снова попал в новостные заголовки: на этот раз его жертвой оказалась компания Hitachi Vantara, подразделение японского конгломерата. Hitachi Vantara предоставляет у
|02.03.2022
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Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими
и риски, связанные с работой с данными и поддержкой инфраструктуры. Новые услуги управления облаком Hitachi Vantara предоставляются в виде управляемых услуг через центры Hitachi Application Rel
|24.02.2022
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Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением
елями приводит к стремительному росту расходов и нехватке кадров. Новые предложения, представленные Hitachi Vantara, помогают заказчикам снижать затраты и сложность своих проектов, обеспечивая
|04.01.2022
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Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке
идной среде, — прокомментировал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. — VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают
|09.11.2021
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Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов
езаконные вырубки и сохранить биоразнообразие тропических лесов. «Когда такой глобальный гигант как Hitachi Vantara открывает свои передовые технологии для небольших стартапов вроде Rainforest
|02.11.2021
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Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей
анте Gartner – прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Н
|13.10.2021
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Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке
ыми в гибридной среде, – сказал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. – VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают
|23.09.2021
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Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations
50%. Новые облачные услуги FinOps для оптимизации и управления расходами на облако Услуги FinOps от Hitachi Vantara помогают клиентам оптимизировать свои расходы на облачные сервисы, контролиро
|19.08.2021
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Hitachi Vantara представила обновленное решение для управления данными Lumada Dataops Suite
время – простая формула успеха для любого бизнеса, – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Lumada Dataops Suite преобразует разрозненные хранилища данных в единое це
|30.06.2021
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Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe
ирующих органов, в наш пакет Lumada DataOps Suite, — говорит Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. — Мы стремимся помочь нашим клиентам трансформировать свой бизнес с помощью
|24.05.2021
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Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России
Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., специализирующееся на решениях для орган
|09.12.2020
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Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса
жные решения, которые могут снизить их затраты на хранение данных и повысить эффективность. Решения Hitachi Vantara удовлетворяют наиболее важные потребности покупателей из среднего сегмента, о
|29.09.2020
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Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур
Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi по разработке цифровых инфраструктур и решений,
|20.07.2020
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Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными
Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала новое решение для распредел
|22.04.2020
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Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных
риложений. Платформа E990 в сочетании с Hitachi Ops Center обеспечивает в составе семейства решений Hitachi Vantara для средних предприятий вариант СХД целиком на базе флэш-памяти NVMe. Он допо
|31.03.2020
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Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog
м инструментом современных организаций, – отметил технический директор направления цифровых решений Hitachi Vantara Гидо Шредер (Guido Schroeder). – Дополнение комплекса решений Hitachi Vant
|30.01.2020
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Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data
обеспечивать соблюдение нормативных требований, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR). «Hitachi Vantara предлагает заказчикам цифровые архитектурные компоненты, стратегии DataOps и
|16.01.2020
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Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом
опытом корпорации в сфере искусственного интеллекта, промышленных решений и цифровых преобразований Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объединена с компанией Hitachi Consulting. Цел
|14.01.2020
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Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд
Потнис (Amita Potnis), руководитель исследований в области файловых и объектных СХД компании IDC. – Hitachi Vantara продолжает обновлять комплекс решений HCP, расширяя поддержку рабочих нагрузо
|24.10.2019
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Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг
ринятия решений на основе данных», – сказал Бобби Сони (Bobby Soni), директор по решениям и услугам Hitachi Vantara». Благодаря комплексу мультиоблачных услуг заказчики получают возможность: ус
|22.10.2019
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Hitachi Vantara представила платформу в сегменте корпоративных СХД
Hitachi Vantara представила новую платформу Hitachi Vantara VSP серии 5000 – массив флэш-накопителей на базе NVMe с высоким быстродействи
|15.10.2019
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Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada
анными им не подходят, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – Им необходимы автоматизированные процессы на основе политик, которые позво
|10.10.2019
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Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ
ть результаты бизнеса, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – Новые решения Hitachi Vantara создают основу для современных иннова
|17.09.2019
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Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights
курентных преимуществ, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – С помощью Lumada Manufacturing Insights заказчики могут заложить основу дл
|16.07.2019
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Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho
и позволяют добиться новые функции Pentaho 8.3, – отметил Джон Маджи, вице-президент по маркетингу Hitachi Vantara. – Мы не только стремимся обеспечить максимально экономичное хранение данных
|29.04.2019
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Hitachi Vantara представила новые продукты для защиты и хранения данных
образование на основе фактического потребления и гарантированные уровни обслуживания. «Предлагаемые Hitachi Vantara решения Storage-as-a-Service и Data Protection-as-a-Service созданы для того,
|12.03.2019
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Cisco и Hitachi Vantara представили решения для конвергентных инфраструктур
модели продаж с самообслуживанием, которая сокращает процесс с нескольких часов до минут. «Cisco и Hitachi Vantara совместно работают над тем, чтобы предоставить заказчикам, вставшим на путь ц
|10.12.2018
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Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2
лищ Hitachi Content Platform (HCP). Pentaho 8.2 обеспечивает более эффективную интеграцию продуктов Hitachi Vantara и позволяет реализовать ключевые для отрасли сценарии использования за счет д
|09.11.2018
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Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO
рансформации бизнес-процессов, продуктов и услуг в цифровой формат», – считает генеральный директор Hitachi Vantara Юрий Скачков. CDO должен смотреть на цифровой мир в глобальном масштабе, пони
|04.10.2018
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Hitachi Vantara обновляет линейку решений Hitachi Unified Compute Platform
уальных инфраструктурных решений, в том числе Virtual HANA (vHANA) и других систем на базе VMware. «Hitachi Vantara намерена и впредь поставлять заказчикам, использующим наши продукты для инфра
|27.09.2018
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Hitachi Vantara расширяет линейку решений Lumada за счет приложений для ремонта оборудования и оптимизации обслуживания
овысить эффективность эксплуатации и избежать простоев, говорится в сообщении пресс-службы компании Hitachi Vantara. Такие усовершенствования позволят компаниям улучшить результаты бизнеса за с
|14.08.2018
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Hitachi Vantara названа лидером в отчете Gartner «Магический квадрант для массивов твердотельных дисков» за 2018 г.
Недавно Hitachi Vantara объявила о расширении семейства массивов VSP целиком на базе флэш-памяти (AFA
|16.05.2018
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Hitachi Vantara представила ПО Data Instance Director v6.5 для управления корпоративными данными
ter Sjoberg), руководитель международного бизнес-направления в области решений для аналитики данных Hitachi Vantara. — Организации все чаще ищут возможность извлечь выгоду из резервных копий да
|14.05.2018
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Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти
c Burgener), вице-президент по исследованиям систем хранения данных IDC. – Такие производители, как Hitachi Vantara, располагающие расширенным комплексом решений с возможностями ИИ, позволяют у
|03.04.2018
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Невозможное неизбежно: Hitachi Vantara рассказывает о будущем новых технологий
CNews: Стратегия Hitachi Vantara строится вокруг интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта. Н
|14.03.2018
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Hitachi Vantara Labs представила решения по управлению моделями машинного обучения
естировать и перестраивать модели машинного обучения в сфере производства. Инновационные разработки Hitachi Vantara Labs подключаются к конвейеру данных, созданному Pentaho. Это позволяет повыс
|14.12.2017
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«Крок» открыл обучающую программу совместно с Hitachi Vantara
Компании «Крок» и Hitachi Vantara анонсировали открытие нового учебного центра Hitachi Vantara. Первый о
|01.12.2017
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Традиционные методы анализа данных больше не работают
ится вопросом не столько развития, сколько выживания компании. «Граница, разделяющая в цифровом мире проигравших и победителей, проходит на уровне данных, – считает Юрий Скачков, генеральный директор Hitachi Vantara в России и СНГ. – Сегодня данные и их анализ становятся ядром любой ИТ-стратегии и бизнес-платформы. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны научиться мы
|19.10.2017
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Hitachi Vantara представила облачное решение для восстановления данных
требованиями к доступности данных, – отметил Ири Трашански (Iri Trashanski), старший вице-президент Hitachi Vantara по развитию рынка и управлению продуктами. – Цель Hitachi Vantara – по
|10.10.2017
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Hitachi Vantara представила решение для интернета вещей на базе ПО Lumada
х цехов и солнечных электростанций до водоочистных станций и корпоративных ЦОД. Фактически, решение Hitachi Vantara поможет бизнесу быстро повысить операционную эффективность, оптимизировать ис
Hitachi Vantara и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
|Никифоров Алексей 16 12
|Яхина Ирина 40 10
|Скачков Юрий 52 7
|Soni Bobby - Сони Бобби 7 7
|Surak Brad - Сурак Брэд 6 6
|Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 7 6
|Семеновская Елена 41 5
|Бычков Александр 41 4
|Батай Илья 59 4
|Бородин Геннадий 4 4
|Trashanski Iri - Трашански Айри 5 4
|Зинкевич Сергей 77 3
|Вайнер Всеволод 26 3
|Кучугин Илья 42 3
|Кушнир Леонид 19 3
|Furniss Steve - Фёрнис Стив 6 3
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 3
|Ablett Mark - Аблетт Марк 3 3
|Пегасов Сергей 55 2
|Карпов Иван 79 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Путятинский Сергей 112 2
|Крестьянова Татьяна 18 2
|Гордиенко Татьяна 8 2
|Павлов Роман 6 2
|Галкин Николай 140 2
|Лукьянов Михаил 7 2
|Гузовский Денис 79 2
|Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 7 2
|Роменская Наталья 5 2
|Апасов Николай 11 2
|Трубинов Алексей 3 2
|Москвин Алексей 3 2
|Аннюк Максим 2 2
|Башлыков Михаил 23 2
|Забродова Екатерина 3 2
|Кабаков Ярослав 66 2
|Бочкарев Игорь 3 2
|Михина Анна 12 2
|Носенко Артем 30 2
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