Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi по разработке цифровых инфраструктур и решений, объявила о новых усовершенствованиях и функциональных возможностях своего комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур (HCI) в виде обновленных платформ Hitachi Unified Compute Platform (UCP) HC и Hitachi UCP RS. Эти обновления обеспечивают заказчикам дополнительные преимущества, такие как ускорение конфигурирования с помощью нового средства Hitachi UCP Advisor, сертифицированную поддержку рабочих нагрузок SAP HANA, повышение производительности благодаря новым процессорам Intel Cascade Lake Xenon Refresh, а также расширенные возможности управления жизненным циклом решений, предусматривающие обновления без прерывания работы.

«Нет никаких сомнений в том, что последствия пандемии COVID-19 для бизнеса и повседневной жизни людей во всем мире будут длительными. Для ИТ-организаций это означает необходимость обеспечивать более масштабную поддержку мобильной и дистанционной работы с интегрированными возможностями взаимодействия, а также повышенное внимание отказоустойчивости и кибербезопасности инфраструктур и ускорение реализации инициатив в сфере цифрового преобразования, – сказал Бобби Сони (Bobby Soni), президент направления цифровых инфраструктур Hitachi Vantara. – Hitachi Vantara быстро совершенствует стратегию поддержки директоров по ИТ и их подразделений, при этом наши гиперконвергентные решения помогают им упростить управление цифровыми инфраструктурами в новых реалиях».

Обновленные решения Hitachi для HCI позволяют унифицировать управление облачными инфраструктурами, обеспечивая заказчикам прозрачную совместимость всех компонентов традиционной среды хранения данных, гибридных облаков на базе HCI и общедоступных облачных сервисов. Новые предложения включают масштабируемую и упрощенную основу для создания гибридного облака, которая позволяет заказчикам быстро наращивать архитектуры центров обработки данных в случае необходимости увеличения ресурсов хранения.

Благодаря усовершенствованным средствам автоматизации и аналитики заказчики смогут ускорить реализацию инноваций, повысить продуктивность и сократить совокупную стоимость владения (TCO) для широкого ряда вариантов применения решений, включая гибридные облачные сервисы, критически важные для бизнеса приложения, такие как SAP HANA, инфраструктуры виртуальных настольных систем (VDI) и среды DevOps. Комплекс решений Hitachi Vantara для HCI дополнен усовершенствованным функционалом управления нулевого, первого и второго дня, который включает в себя обновленные средства управления жизненным циклом, обеспечивающие модернизацию всего стека HCI без прерывания работы, в том числе сетевых коммутаторов IP и SAN. Эти обновления обеспечивают заказчикам важнейшие преимущества, в том числе: унифицированное управление облачной средой. Заказчикам обеспечивается необходимая гибкость при создании облачных инфраструктур с прозрачной мобильностью рабочих нагрузок и данных между всеми средами на территории организации и на базе общедоступного облака. Hitachi UCP Advisor позволяет до 80% ускорить конфигурирование по сравнению с прежними инструментами управления HCI и уменьшить сложность всех компонентов среды; масштабируемая производительность. Повышение производительности, масштабируемости и плотности портов обеспечивают способность департаментов ИТ оперативно наращивать ресурсы центров обработки данных для критически важных приложений и сокращать эксплуатационные издержки, снижая тем самым совокупную стоимость владения. Обновленные платформы HCI предусматривают сертифицированную поддержку рабочих нагрузок SAP HANA. Процессоры Cascade Lake Refresh Xeon обеспечивают повышение производительности, необходимое для консолидации рабочих нагрузок, исключая при этом проблемы конкуренции за общие ресурсы. Благодаря передовым технологиям автоматизации и повышения эффективности хранения данных решения Hitachi для HCI помогают снизить капитальные и эксплуатационные затраты; упрощенные модели потребления. Решение EverFlex от Hitachi Vantara обеспечивает широкий выбор простых, гибких и комплексных вариантов приобретения всех решений Hitachi Vantara, включая семейство UCP, благодаря моделям ценообразования на основе фактического потребления, которые позволяют привести расходы на ИТ в соответствие с коммерческим использованием продуктов и услуг и снизить затраты до 20%1 за счет оплаты по мере использования. Заказчики также получают возможность ускорить ввод систем в эксплуатацию, используя предварительно сертифицированные и оптимизированные пакеты и начальные конфигурации, в том числе решения, обеспечивающие удаленную работу;оптимизированные процессы продаж через партнеров. Продажи решения Hitachi Vantara для HCI на рынке демонстрируют 100%-ный ежегодный рост. Используя инновационные пакеты и сертифицированные эталонные архитектуры, партнеры компании могут легко осуществлять продажи, быстрее оформлять ценовые предложения и выполнять заказы, получая максимальную выручку и прибыль и обеспечивая развертывание без ошибок. Кроме того, Hitachi Vantara предлагает адаптируемые сервисы для перекрестных продаж и продаж дополнительных решений из числа других проверенных ИТ-продуктов Hitachi.