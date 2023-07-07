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Intel Xeon Cascade Lake Серия серверных микропроцессоров
СОБЫТИЯ
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|07.07.2023
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Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет
cade Lake-X уходят на покой Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров Core, и оно уй
|08.09.2020
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Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh
Хостинг-провайдер REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh. С ними профессиональные вычислительные мощности для бизнеса стали ещё доступнее. На сайте REG.RU при заказе выделенных серверов уже сейчас можно выбрать процессор Xeon Sil
|15.10.2019
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Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится
И дудка, и свисток Компания Intel в рамках анонса нового поколения процессоров Core 10 поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X объявила о расширении экосистемы своих решений для настольных ПК чипами для проводного и беспроводного подключения собственной разработки. Как заявили представители компании, уже
|02.10.2019
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Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип
а пятки Компания Intel представила процессоры Core новейшего десятого поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X, для которых характерны более высокие тактовые частоты, поддержка новейшей тех
|06.11.2018
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Intel выпускает 48-ядерные процессоры рекордной производительности
tel объявила о расширении своего процессорного портфолио семейством новых чипов с рабочим названием Cascade Lake AP (Advanced Performance) в конфигурации до 48 вычислительных ядер. В Intel наме
Intel Xeon Cascade Lake и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 600 8
|DigiTimes - Издание 1331 6
|WCCFTech - Издание 110 2
|BleepingComputer - Издание 458 1
|AnandTech 73 1
|TechRadar 97 1
|TechSpot 188 1
|Neowin 217 1
|SemiAccurate 13 1
|The Oregonian 9 1
|ComputerBase 14 1
|PCWorld - PC World 47 1
|VideoCardz 44 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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