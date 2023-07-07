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Intel Xeon Cascade Lake Серия серверных микропроцессоров

СОБЫТИЯ

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07.07.2023 Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет

cade Lake-X уходят на покой Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров Core, и оно уй
08.09.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh

Хостинг-провайдер REG.RU открыл для заказа конфигурации выделенных серверов с новейшими процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh. С ними профессиональные вычислительные мощности для бизнеса стали ещё доступнее. На сайте REG.RU при заказе выделенных серверов уже сейчас можно выбрать процессор Xeon Sil
15.10.2019 Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится

И дудка, и свисток Компания Intel в рамках анонса нового поколения процессоров Core 10 поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X объявила о расширении экосистемы своих решений для настольных ПК чипами для проводного и беспроводного подключения собственной разработки. Как заявили представители компании, уже
02.10.2019 Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип

а пятки Компания Intel представила процессоры Core новейшего десятого поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X, для которых характерны более высокие тактовые частоты, поддержка новейшей тех
06.11.2018 Intel выпускает 48-ядерные процессоры рекордной производительности

tel объявила о расширении своего процессорного портфолио семейством новых чипов с рабочим названием Cascade Lake AP (Advanced Performance) в конфигурации до 48 вычислительных ядер. В Intel наме

Публикаций - 62, упоминаний - 96

Intel Xeon Cascade Lake и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 47
AMD - Advanced Micro Devices 4641 28
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Apple Inc 13156 6
Google LLC 12690 5
Lenovo Group 2447 5
Nvidia Corp 4002 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 4
Broadcom - VMware 2610 4
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
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Softline - Софтлайн 3743 4
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 3
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 3
Samsung Electronics 11065 3
Ростелеком 10948 3
Dell EMC 5180 3
X Corp - Twitter 2938 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Oracle Corporation 7074 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 2
Orion soft - Орион софт - 315 2
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 2
Huawei 4677 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
SAS Institute 1082 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 2
HP - Hewlett-Packard 3662 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Рикор Холдинг - Rikor 173 1
EPIC Telecom Invest 212 1
SoftBank Group 284 1
Маяк НПП 2 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Наукоград - технопарк 156 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
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Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 11
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Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 10
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 10
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 9
Intel Turbo Boost Technology 216 9
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 9
Intel Core - Семейство процессоров 1251 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 8
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 8
Intel Amber Lake 53 8
Intel Core i - Cерия процессоров 534 8
Intel Xeon W 35 7
Intel Xeon Cooper Lake - Серия серверных микропроцессоров 8 7
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 6
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AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 5
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 5
Microsoft Windows 16882 5
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Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Intel Tiger Lake 71 4
Intel Cannon Lake 18 4
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 4
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 31 3
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 9
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 2
Березин Максим 144 2
Sohail Ahmed - Сохейл Ахмед 2 2
Soni Bobby - Сони Бобби 7 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Козлов Евгений 35 2
Ильичев Андрей 38 2
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Гоц Роман 57 2
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Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Гутин Александр 21 1
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Рудзевич Мария 36 1
Цветков Михаил 5 1
Щукин Владимир 8 1
Самоукин Сергей 20 1
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Казарин Станислав 175 1
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Uhlig Rich - Улиг Рич 1 1
Kelleher Ann - Келехер Энн 1 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 1
Venkata Renduchintala - Венката Рендучинтала 2 1
Martin Keith - Мартин Кит 1 1
Mayberry Mike - Мейберри Майк 2 1
Soqui Frank - Соки Франк 2 1
Woligroski Don - Волигроски Дон 2 1
Щетинин Артур 2 1
Spelman Lisa - Спелман Лайза 6 1
Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
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Малявкин Александр 24 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Китай - Тайвань 4245 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 2
Европа 24964 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
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США - Калифорния 4829 2
Нидерланды 3746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
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Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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