Intel Xeon Cascade Lake

Intel «убивает» свои супермощные процессоры Core i9. Замены им нет cade Lake-X уходят на покой Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9 семейства Cascade Lake-X, пишет портал Tom’s Hardware. Это десятое поколение процессоров Core, и оно уй

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Intel выпускает чипы с Wi-Fi 6 и сверхскоростным Ethernet, чего у AMD нет и не предвидится И дудка, и свисток Компания Intel в рамках анонса нового поколения процессоров Core 10 поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X объявила о расширении экосистемы своих решений для настольных ПК чипами для проводного и беспроводного подключения собственной разработки. Как заявили представители компании, уже

Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип а пятки Компания Intel представила процессоры Core новейшего десятого поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X, для которых характерны более высокие тактовые частоты, поддержка новейшей тех