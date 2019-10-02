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Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип

Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур
Intel объявила о двукратном снижении цен на игровые процессоры Cascade Lake-X с новой технологией Turbo Boost 3.0 по сравнению с предыдущим поколением. Цены снижены перед запуском конкурирующих чипов AMD.

Когда конкурент наступает на пятки

Компания Intel представила процессоры Core новейшего десятого поколения на базе архитектуры Cascade Lake-X, для которых характерны более высокие тактовые частоты, поддержка новейшей технологии разгона частот Turbo Boost 3.0, а также поддержка большего числа линий PCIe и большего объема системной памяти с более высокими частотами.

Необычной особенностью анонса стало резкое снижение цен чипов – практически вдвое по сравнению с предыдущим поколением. Так, цена флагманского чипа Core X нового десятого поколения – 18-ядерного Core i9-10908XE с тактовой частотой 3 ГГц и до 4,8 ГГц в турборежиме, заявлена на уровне $979. Для сравнения: прошлогодний флагманский 18-ядерный флагман Core i9-9980XE для игровых систем на момент выпуска предлагался по цене $1990, да и сейчас на сайте Intel его цена объявлена «от $1699,00».

Новый 14-ядерный чипа Core i9-10940XE при запуске обойдется в $784, 12-ядерный Core i9-10920XE – в $689, а 10-ядерный Core i9-10900XE в $590.

Для топовых процессоров Intel такое мощное снижение цен является беспрецедентным явлением, поскольку компания всегда старалась избегать резкого обесценивания чипов предыдущего поколения. Появление новых процессоров Intel в рознице ожидается ближе к ноябрю 2019 г.

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Розничная упаковка процессоров Intel Core X

«Люди ориентируются на верхнюю часть мейнстрим-линейки чипов, не желая значительно переплачивать за незначительно более высокую производительность (топовых моделей)», - отметил Франк Соки (Frank Soqui), вице-президент подразделения Intel Client Computing Group.

В последнее время AMD активно демпингует на рынке производительных и массовых процессоров для настольных ПК – особенно после выпуска новейшей серии Ryzen 9 3000 на архитектуре Zen 2 , выпускаемых по нормам техпроцесса 7 нм. Так, например, во время анонса этих процессоров представители AMD заявили, что новый флагман Ryzen 9 3900X стоимостью $500 быстрее 10-ядерного Core i9-9920X ценой $1200 (в таблице ниже цена этого чипа теперь от $889). В августе AMD провела очередное снижение цен на эти чипы.

Чем интересны процессоры Cascade Lake-X

По аналогии с предыдущим поколением топовых процессоров Intel для наиболее производительных игровых систем, архитектура новых чипов Cascade Lake-X базируется на той же микроархитектуре Skylake и производится на линиях с соблюдением норм техпроцесса 14 нм. При этом, в случае с Cascade Lake-X представители Intel даже не стали разглашать версию техпроцесса 14 нм (ранее компания объявляла об улучшении техпроцесса маркировкой дополнительными плюсами, вроде «14++ нм»).

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Ключевые преимущества архитектуры Cascade Lake-X

Улучшения новой серии процессоров выражены в подъеме тактовых частот – практически у всей новой линейки, однако изменения также затронули параметры термопакета: теперь их TDP увеличился до 165 Вт.

Turbo Boost 3.0 – новая версия технологии разгона тактовой частоты процессора, реализованная в архитектуре Cascade Lake-X, позволяет разгонять сразу четыре ядра чипа, и еще два дополнительных ядра в приложениях со слабым ветвлением потоков. Ожидается, что программная поддержка Intel Turbo Boost Max 3.0 в Windows дебютирует с одним из обновлений Windows 10 второго полугодия 2019 г.

Процессоры на базе архитектуры Cascade Lake-X обладают 48 встроенными линиями PCIe, что на четыре больше чем в чипах предыдущего поколения. Несмотря на полную совместимость с нынешними материнскими платами на чипсете X299, поддержку дополнительных четырех линий PCIe смогут обеспечить только новые материнские платы серии X, которые появятся в продаже одновременно с новыми чипами. Дополнительные линии PCIe обеспечивают производителям материнских плат большую гибкость при интеграции поддержки Wi-Fi 6 и 2.5G Ethernet в новые материнские платы.

Процессор Ядер/ потоков Частота базовая / турбо, ГГц Кэш-память L3, МБ Линий PCIe 3,0 Оперативная память TDP Рекомендованная розничная цена Цена за ядро
Core i9-10980XE 18 / 36 3,0 / 4,8 24,75 48 DDR4-2933 165 Вт $979 $54,39
Core i9-9980XE 18 / 36 3,0 / 4,5 24,75 44 DDR4-2666 165 Вт $1979 $110
Core i9-10940X 14 / 28 3,3 / 4,8 19,25 48 DDR4-2933 165 Вт $784 $56
Core i9-9940X 14 / 28 3,0 / 4,5 19,25 44 DDR4-2666 165 Вт $1387 $99
Core i9-10920X 12 / 24 3,5 / 4,8 19,25 48 DDR4-2933 165 Вт $689 $57,41
Core i9-9920X 12 / 24 3,5 / 4,5 19,25 44 DDR4-2666 165 Вт $1189 $99
Core i9-10900X 10 / 20 3,7 / 4,7 19,25 48 DDR4-2933 165 Вт $590 $59
Core i9-9900X 10 / 20 3,5 / 4,5 19,25 44 DDR4-2666 165 Вт $989 $98,9
Core i9-9820X 10 / 20 3,3 / 4,2 16,5 44 DDR4-2666 165 Вт $889 $88,9

Источник: Intel

В отличие от AMD, которая уже представила решения с поддержкой PCIe 4.0 и которая удерживает лидерство по числу линий PCIe (до 60 при числе ядер до 32), Intel по-прежнему придерживается вдвое медленной шины PCIe 3.0. Ожидается, что PCIe 4.0 дебютирует в обновленной линейке серверных процессоров Intel Xeon W.

На уровне платформы новые игровые процессоры Intel десятого поколения с архитектурой Cascade Lake-X также получили поддержку более быстрой оперативной памяти – вплоть до DDR4-2933, при этом максимальный объем памяти удвоился и достиг 256 ГБ.

В новых чипах Intel также реализована поддержка технологии DL Boost (Deep Learning Boost), которая, по заверению компании, удваивает или даже утраивает производительность при векторных вычислениях FP16 или INT8 AVX-512 за счет нового стека инструкций для технологии искусственного интеллекта.

Чипы Intel Cascade Lake-X также получили поддержку программного обеспечения Intel Maximizer для автоматического разгона. Ожидается, что после очередного обновления утилиты она будет поддерживать новую функцию разгона каждого отдельного ядра.



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