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Intel Core Skylake Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров
СОБЫТИЯ
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|23.10.2019
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Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых
Skylake-X подешевеют Компания Intel в ближайшее время намерена снизить цены на процессоры Core i9 семейства Skylake-X, предназначенные для высокопроизводительных систем (HEDT). Об этом сообщает немецкий ресурс ComputerBase со ссылкой на источники в рознице. Речь идет не об изначальных Skylake-
|15.05.2017
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Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9
ой линейке процессоров Intel для настольных ПК. До этого уже публиковались характеристики новой платформы Intel Basin Falls, которая будет включать в себя новые многоядерные процессоры с архитектурой Skylake-X, однако только сейчас впервые стало известно, что эти чипы дебютируют под совершенно новым брендом Intel Core i9. Новые процессоры семейства Skylake-X наряду с также ожидаемыми
|23.09.2016
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«РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC
ентиляторный компьютер класса BoxPC SWAP-C Premium на базе новейшего мобильного embedded-процессора Intel Skylake Xeon 1515M с мобильным серверным чипсетом СМ236, бортовой графикой Iris Pro Gra
|10.02.2016
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Intel лишит пользователей возможности разгона процессоров Skylake
Возможности разгона не будет Intel выпустила обновление прошивки для системных плат ПК, которое отключает возможность разгона процессоров Intel Core c кодовым именем Skylake, сообщает PC World со ссылкой на представителя компании. «Intel регулярно выпускает обновления для своих процессоров и предоставляет их своим партнерам для добровольной установки в BIOS
|05.11.2014
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Задержка новых процессоров Intel Skylake ударит по ноутбукам с Windows 10
Корпорация Intel отложит начало серийных поставок процессоров на архитектуре Skylake на несколько месяцев — с начала III квартала 2015 г. на конец этого же квартала либо
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