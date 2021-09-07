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Intel Core Skylake
Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров


07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 1
27.08.2021 ASUS будет поддерживать Windows 11 на старых ПК вопреки воле Microsoft 3
07.07.2021 Intel собирает «старую гвардию» для разгрома AMD. В компанию вернулась создатель самых знаменитых процессоров 1
07.07.2020 НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0 1
30.06.2020 Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel 1
05.06.2020 Выпущен дешевый «убийца» MacBook Air. Видео 1
10.04.2020 Рассекречены сроки выхода уникальных 10-нанометровых процессоров Intel 1
02.04.2020 Intel выпустила процессоры, работающие на рекордной частоте. Но есть нюанс 1
28.01.2020 В процессорах Intel найдена «дыра, более опасная, чем чипокалипсис». Заплаток для нее пока нет 1
17.01.2020 Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль 2
23.10.2019 Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых 1
15.10.2019 Intel потратит миллиарды долларов, чтобы уничтожить AMD 1
11.10.2019 Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров 1
02.10.2019 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена 1
02.10.2019 Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип 1
15.08.2019 Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel 1
06.08.2019 Под видом нового 10 поколения процессоров Intel продаст устаревшие 14 нм чипы 1
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки 1
08.07.2019 РЖД потратят миллиард на серверы с процессорами «не хуже» Intel 1
21.06.2019 «Ланит» продаст РЖД серверы на 2,2 миллиарда 3
28.05.2019 Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята 1
18.03.2019 «Самый дорогой процессор в мире» продается в 100 раз дешевле официальной цены 1
13.12.2018 Intel представила новую архитектуру процессора 1
16.11.2018 «Чипокалипсис» продолжается. Найдено семь новых способов взломать процессоры Intel, AMD и ARM 1
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 1
14.06.2018 Apple закрыла уязвимость прошивки в компьютерах Apple, обнаруженную Positive Technologies 1
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 1
12.01.2018 Fujitsu представила системы Primeflex для быстрого развертывания приложений SAP 1
23.11.2017 Intel устранила найденную экспертами Positive Technologies уязвимость 1
23.11.2017 Atos представила сервер BullSequana S с поддержкой ИИ 1
20.10.2017 Уязвимость в новых процессорах Intel позволяет шпионить за приложениями Windows 1
07.09.2017 9 самых дорогих ноутбуков 1
20.07.2017 Microsoft отказалась обновлять Windows 10 в устройствах на Intel Atom 5
05.07.2017 «Техносерв» – лидер рейтинга CNews Infrastructure 2016 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
30.05.2017 Представлены топовые процессоры Intel Core i9 1
18.04.2017 Intel закрыла мегаконференцию для разработчиков, которую проводила 20 лет подряд 1
14.04.2017 Microsoft блокирует обновления Windows 7 и 8.1 в ПК на новых процессорах 6
03.03.2017 Thecus анонсировала новую модель 4-дискового накопителя N4910U PRO 1
22.01.2017 Обзор ноутбука Dell Latitude 13 (7370) 1

Публикаций - 69, упоминаний - 113

Intel Core Skylake упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4198 22
Microsoft Corporation 11143 20
AMD - Advanced Micro Devices 1684 10
Lenovo Group 1641 10
Apple Inc - Эппл Рус 7729 10
Samsung Electronics 5714 6
Nvidia Corp 2036 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Ланит Интеграция 101 2
Xiaomi 904 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
SAP SE 3218 2
SEC Consult Services 931 2
IBM 3554 2
SAP HANA Technology Innovation Network 2 1
Newegg 11 1
Астерос - Asteros 531 1
Инсистемс 33 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 1
Thecus 10 1
Chuwi 2 1
Compal Electronics 56 1
Крастком - Krastcom 8 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 14 1
VUSec 2 1
Амтел-Сервис 34 1
Adobe Systems 813 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
VMware 1829 1
HP Inc. 2930 1
Ланит ГК 1160 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Fujitsu 745 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
MSI - Micro-Star International 279 1
AnandTech 48 1
Mellanox Technologies 69 1
Инфосистемы Джет 675 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1577 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 45 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Y Combinator 32 1
KGI Securities 47 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 19
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 11
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 7
DDR - Double data rate 1075 7
Intel Turbo Boost Technology 181 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 4
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
ARM64 - Архитектура процессора 1019 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 4
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 3
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 109 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 3
USB Type-C - USB-C 901 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
VESA Adaptive Sync 12 2
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 34 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 2
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 11 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 139 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
Microsoft Windows 10 6670 26
Intel Core i - Cерия процессоров 352 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 9
Intel Core - Семейство процессоров 863 9
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 8
Microsoft Windows 7 1662 8
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 7
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 6
Microsoft Windows 8 1228 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 6
Linux OS 4272 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 6
Microsoft Surface - Планшет 305 6
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 5
Microsoft DirectX 328 5
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 21 5
Intel Ice Lake-Y - серия микропроцессоров 5 4
Intel Gen11 - интегрированный дискретный графический ускоритель 7 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 4
Intel Ice Lake-U - серия микропроцессоров 9 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 4
HP Envy - Серия ноутбуков 69 4
Nvidia GeForce GTX 2079 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 123 4
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 3
Intel Cannon Lake 17 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 3
Apple iPad 3263 3
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 21 3
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 3
Intel Iris Plus Graphics G - серия видеокарты 15 3
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Intel Xeon W 16 2
Intel Amber Lake 15 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 2
Microsoft Surface Pro X - Планшет 105 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 2
Горячий Максим 9 2
Ермолов Марк 8 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Мамров Алексей 1 1
Рыбаков Алексей 1 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Тищенко Андрей 12 1
Карпов Алексей 21 1
Геринг Йорг 1 1
Семынин Дмитрий 3 1
Соколюк Валерий 26 1
Soqui Frank - Соки Франк 2 1
Галушкин Олег 168 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Скляров Дмитрий 13 1
Кореньков Владимир 4 1
Воронцов Алексей 12 1
Карпинский Алексей 37 1
Гинятуллин Роман 61 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 3
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Украина 3389 2
Китай - Тайвань 595 2
Япония 2808 1
США - Солт-Лейк-Сити 21 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Румыния 345 1
Россия - Ярославль 406 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Дубна 134 1
Монголия 172 1
Россия - Иркутск 471 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Куба - Республика 75 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - Чита 201 1
Южная Корея - Хвасон 8 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Армения - Республика 689 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Израиль 724 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Чехия - Чешская Республика 499 1
Россия - Воронеж 693 1
Узбекистан - Республика 826 1
США - Калифорния 975 1
Грузия 693 1
Россия - Саратов 410 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 27 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 4
Tom’s Hardware 86 3
NYT - The New York Times 510 1
WCCFTech - Издание 32 1
DigiTimes - Издание 507 1
The Digitimes 12 1
TechPowerUp 13 1
Ars Technica 227 1
TechRadar 71 1
Internet Retailer Magazine 1 1
TechQuila 1 1
ComputerBase 5 1
CNews Analytics 1991 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
CNews AWARDS 292 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 121 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 4 1
Intel Developer Forum 38 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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