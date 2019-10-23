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Intel Core Skylake Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров

СОБЫТИЯ

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23.10.2019 Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых

Skylake-X подешевеют Компания Intel в ближайшее время намерена снизить цены на процессоры Core i9 семейства Skylake-X, предназначенные для высокопроизводительных систем (HEDT). Об этом сообщает немецкий ресурс ComputerBase со ссылкой на источники в рознице. Речь идет не об изначальных Skylake-
15.05.2017 Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9

ой линейке процессоров Intel для настольных ПК. До этого уже публиковались характеристики новой платформы Intel Basin Falls, которая будет включать в себя новые многоядерные процессоры с архитектурой Skylake-X, однако только сейчас впервые стало известно, что эти чипы дебютируют под совершенно новым брендом Intel Core i9. Новые процессоры семейства Skylake-X наряду с также ожидаемыми
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC

ентиляторный компьютер класса BoxPC SWAP-C Premium на базе новейшего мобильного embedded-процессора Intel Skylake Xeon 1515M с мобильным серверным чипсетом СМ236, бортовой графикой Iris Pro Gra
10.02.2016 Intel лишит пользователей возможности разгона процессоров Skylake

Возможности разгона не будет  Intel выпустила обновление прошивки для системных плат ПК, которое отключает возможность разгона процессоров Intel Core c кодовым именем Skylake, сообщает PC World со ссылкой на представителя компании. «Intel регулярно выпускает обновления для своих процессоров и предоставляет их своим партнерам для добровольной установки в BIOS
05.11.2014 Задержка новых процессоров Intel Skylake ударит по ноутбукам с Windows 10

Корпорация Intel отложит начало серийных поставок процессоров на архитектуре Skylake на несколько месяцев — с начала III квартала 2015 г. на конец этого же квартала либо


Публикаций - 88, упоминаний - 101

Intel Core Skylake и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 70
Microsoft Corporation 25775 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Apple Inc 13156 13
Lenovo Group 2447 11
Samsung Electronics 11065 9
Dell EMC 5180 9
HP Inc. 5883 8
Nvidia Corp 4002 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Fujitsu 2105 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Huawei 4677 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
LG Electronics 3735 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
Nvidia - Mellanox Technologies 98 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Ланит Интеграция 219 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 2
Google LLC 12690 2
VAIO 475 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 2
Wortmann AG 4 2
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation 11 2
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 2
Broadcom - VMware 2610 2
SAP SE 5601 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
SoftBank Group 284 1
Uber 357 1
Illumina 12 1
KGI Securities 50 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Наукоград - технопарк 156 1
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 1
Элинс НТЦ 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 74
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 39
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МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Black Hat - Конференция 120 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CNews AWARDS - награда 571 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Fujitsu World Tour 2 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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