Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Intel Core Skylake
Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 113
Intel Core Skylake упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 4
|Tom’s Hardware 86 3
|NYT - The New York Times 510 1
|WCCFTech - Издание 32 1
|DigiTimes - Издание 507 1
|The Digitimes 12 1
|TechPowerUp 13 1
|Ars Technica 227 1
|TechRadar 71 1
|Internet Retailer Magazine 1 1
|TechQuila 1 1
|ComputerBase 5 1
|CNews Analytics 1991 2
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
|ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
|VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766961, в очереди разбора - 670647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766961, в очереди разбора - 670647.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru