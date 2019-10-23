Intel Core Skylake

Intel снизит цены на старые процессоры, которые оказались вдвое дороже новых Skylake-X подешевеют Компания Intel в ближайшее время намерена снизить цены на процессоры Core i9 семейства Skylake-X, предназначенные для высокопроизводительных систем (HEDT). Об этом сообщает немецкий ресурс ComputerBase со ссылкой на источники в рознице. Речь идет не об изначальных Skylake-

Впервые рассекречены характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9 ой линейке процессоров Intel для настольных ПК. До этого уже публиковались характеристики новой платформы Intel Basin Falls, которая будет включать в себя новые многоядерные процессоры с архитектурой Skylake-X, однако только сейчас впервые стало известно, что эти чипы дебютируют под совершенно новым брендом Intel Core i9. Новые процессоры семейства Skylake-X наряду с также ожидаемыми

«РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC ентиляторный компьютер класса BoxPC SWAP-C Premium на базе новейшего мобильного embedded-процессора Intel Skylake Xeon 1515M с мобильным серверным чипсетом СМ236, бортовой графикой Iris Pro Gra

Intel лишит пользователей возможности разгона процессоров Skylake Возможности разгона не будет Intel выпустила обновление прошивки для системных плат ПК, которое отключает возможность разгона процессоров Intel Core c кодовым именем Skylake, сообщает PC World со ссылкой на представителя компании. «Intel регулярно выпускает обновления для своих процессоров и предоставляет их своим партнерам для добровольной установки в BIOS