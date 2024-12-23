Вирцер Евгений
Вирцер Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Маршанкулов Мурат 18 5
|Мартынюк Александр 13 3
|Аксенов Андрей 38 2
|Степанов Константин 11 2
|Михайлов Илья 5 2
|Андронов Сергей 27 1
|Гордюшина Галина 1 1
|Гименез Вероника 8 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Семынин Дмитрий 4 1
|Карпов Алексей 24 1
|Тищенко Андрей 13 1
|Горянский Павел 27 1
|Путин Владимир 3171 1
|Генс Георгий 76 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Мамров Алексей 1 1
|Переведенцев Александр 8 1
|Юров Александр 1 1
|Блинов Михаил 73 1
|Греф Герман 419 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
|Воробьев Всеволод 15 1
|Дергачев Владимир 9 1
|Гринцевич Сергей 6 1
|Фосс Валентин 14 1
|Шапошников Андрей 14 1
|Иванов Владимир 61 1
|Шмаков Роман 17 1
|Хала Илья 43 1
|Головачев Михаил 20 1
|Дмитриев Павел 2 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Тихонов Денис 2 1
|Дуброво Игорь 4 1
|Серебряков Виктор 46 1
|Бердников Алексей 2 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Рогов Илья 8 1
|Stolarski Kuba - Столарски Куба 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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