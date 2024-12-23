Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Вирцер Евгений



Центры обработки данных 2024 1
23.12.2024 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, Key Point: Льготное кредитование — это единственная мера, которая способна поддержать отрасль ЦОД

 2
20.12.2024 У ЦОД-провайдеров заканчиваются деньги на строительство 1
20.12.2024 Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза 1
20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
05.09.2024 ГК Softline и ГК Key Point договорились о создании сети модульных ЦОД при поддержке «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» 1
30.08.2024 В МЭИ открыли лабораторию Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг» 1
Центры обработки данных 2022 1
27.12.2023 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, СТИ: ЦОД это такая же часть базовой инфраструктуры, как электричество, дороги или аэропорты

 1
11.09.2023 Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве 1
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 1
27.02.2023 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы будем запускать 5-6 новых региональных ЦОД в год

 1
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III 1
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 1
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 1
11.08.2020 Сбербанк ищет ЦОД, который приютит 100 серверных стоек за деньги и будет держать наготове еще 600 мест бесплатно 1
16.07.2018 «Инсистемс» и «Ланит-интеграция» получили высокие места в рейтингах CNews Analytics 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
11.05.2018 Смета строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» перевалила за 17 миллиардов 1
11.04.2018 «Ланит» оснастил Большую спортивную арену «Лужники» 1
20.09.2017 МегаЦОД Сбербанка тайно подорожал на 3 млрд. Сроки его запуска неясны 1
11.07.2017 Группа компаний «Ланит» – в лидерах рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии CNews Analytics 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
22.06.2017 Модульные ЦОДы в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку» 1
25.05.2017 Legrand и «Инсистемс» запустили совместный проект по производству ИБП во Владивостоке 1
22.05.2017 «Ланит» запустил в России производство французских источников бесперебойного питания 1
08.11.2016 «Инсистемс» представила собственную Linux-платформу для IP-видеонаблюдения 1
06.06.2016 «Ланит» — один из лидеров рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии СNews Analytics 1
19.04.2016 «Дочка» «Ланита» создаст в России гибридное производство «железа» для ЦОДов 2
14.04.2016 Евгений Вирцер -
Основной риск – желание заказчика сэкономить любой ценой
1
19.02.2015 Владимир Путин поощрил «Ланит» в третий раз за последние три месяца 1
19.03.2014 «Инсистемс» оснастила административное здание Оргкомитета Олимпийских зимних игр 2014 в Сочи 1
05.03.2013 Специалисты «Инсистемс» сертифицированы на работу со СКУД Castle 1
22.11.2012 «Ланит» создал «дочку» рядом с Олимпиадой 1
03.09.2012 «Инсистемс» создает инженерную инфраструктуру нового здания Пензенской областной филармонии 1
15.08.2012 «Инсистемс» построила инженерную инфраструктуру для нового вычислительного центра «Альфа-Банка» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 41

Вирцер Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 18
Key Point - Кей Пойнт 27 16
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 6
Ланит Интеграция 190 5
Ростелеком 9700 5
3data - 3дата 82 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 4
Legrand 77 4
IXcellerate - Икселерейт 125 4
Softline - Софтлайн 2810 3
Крок - Croc 1777 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Schneider Electric 575 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 3
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 19 3
Selectel - Селектел 385 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 3
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Ланит Конди 3 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
МегаФон 8805 2
Цифра ГК 2426 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
ДВ Инжиниринг 2 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 2
DataPro - ДатаПро 93 2
CyrusOne 6 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
АйТи 1365 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 4
Минвостокразвития РФ - Приморье ТОР - Надеждинская ТОР - территория опережающего развития 3 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
Газпром ПАО 1342 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 2
Blackstone Group 45 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 31 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Альфа-Банк 1769 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 28 1
Пензаконцерт ГАУК ПО - Пензенской областной филармонии 1 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 7 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Мосинжпроект 14 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Меркури - Mercury 213 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 1
МонАрх Концерн 4 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 10 4
Федеральное казначейство России 1772 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Парк Зарядье 40 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 9
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 8
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 4
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 70 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 457 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Пропускная способность - Bandwidth 1744 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Monarch - Монарх - электромобиль 29 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
Linx Datacenter 49 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Legrand Keor ИБП 8 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Linux OS 9936 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Google Android 13994 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Microsoft Office 3734 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Microsoft Windows 15656 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
NVision Барьер 648 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
Маршанкулов Мурат 18 5
Мартынюк Александр 13 3
Аксенов Андрей 38 2
Степанов Константин 11 2
Михайлов Илья 5 2
Андронов Сергей 27 1
Гордюшина Галина 1 1
Гименез Вероника 8 1
Соколюк Валерий 31 1
Семынин Дмитрий 4 1
Карпов Алексей 24 1
Тищенко Андрей 13 1
Горянский Павел 27 1
Путин Владимир 3171 1
Генс Георгий 76 1
Карпинский Алексей 42 1
Мамров Алексей 1 1
Переведенцев Александр 8 1
Юров Александр 1 1
Блинов Михаил 73 1
Греф Герман 419 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
Воробьев Всеволод 15 1
Дергачев Владимир 9 1
Гринцевич Сергей 6 1
Фосс Валентин 14 1
Шапошников Андрей 14 1
Иванов Владимир 61 1
Шмаков Роман 17 1
Хала Илья 43 1
Головачев Михаил 20 1
Дмитриев Павел 2 1
Литвинов Игорь 10 1
Тихонов Денис 2 1
Дуброво Игорь 4 1
Серебряков Виктор 46 1
Бердников Алексей 2 1
Владимиров Андрей 18 1
Рогов Илья 8 1
Stolarski Kuba - Столарски Куба 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 5
Россия - Восточная Сибирь 264 5
Россия - СФО - Новосибирск 4291 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
Европа 21767 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ДФО - Амурская область 732 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1004 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Импортозамещение - параллельный импорт 481 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Аренда 2416 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Льготы - Льготные кредиты 140 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 94 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Мурзилка 4 1
N+1 - Издание 158 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 10
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Maximize Market Research 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
CNews AWARDS - награда 519 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще