ГК Key Point объявила о начале строительства нового дата-центра в Санкт-Петербурге

Группа компаний Key Point начинает строительство нового коммерческого центра обработки данных в Санкт-Петербурге. Первый в пределах города дата-центр такого масштаба появится на улице Прокофьева, 10. Будущий объект станет крупнейшей площадкой для колокейшн в Санкт-Петербурге и во всем Северо-Западном федеральном округе. Он войдет в состав сети ЦОД ГК Key Point, объединяющей разные регионы России.

Проект дата-центра общей мощностью 20 МВт рассчитан на 1626 ИТ-стоек. Запуск в эксплуатацию первой очереди общей мощностью 5 МВт и емкостью 330 ИТ-стоек средней мощности 8 кВТ каждая планируется на I квартал 2027 г. Первая очередь будет сертифицирована по уровню надежности Tier III согласно классификации Uptime Institute.

Вторая и третья очереди ЦОД, рассчитанные на 1296 стоек общей мощностью 15 МВт, будут введены в эксплуатацию в III квартале 2027 г. и II квартале 2028 г. соответственно. Они будут сертифицированы по уровню Tier IV — максимальному уровню отказоустойчивости по классификации Uptime Institute. Петербургский объект станет первым дата-центром уровня Tier IV в Северо-Западном регионе.

EPC-подрядчиком проекта выступает компания «Свободные Технологии Инжиниринг».

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно
Бизнес

«Потребность в современной цифровой инфраструктуре в Санкт-Петербурге с каждым годом только растет. Новый надежный ЦОД станет опорой для цифровой экономики всего Северо-Западного региона. Начало строительства дата-центра в Санкт-Петербурге — очередной шаг в реализации программы по развитию нашей сети ЦОД», — отметил Евгений Вирцер, основатель ГК Key Point.

Директор по управлению эксплуатацией ГК Key Point Тарас Чирков сказал: «Этот ЦОД станет не просто первым в городе, но и самым крупным дата-центром, отвечающим всем ключевым потребностям потенциальных клиентов. Мы предусмотрели все: от масштаба и наивысшего уровня надежности Tier IV до удобной транспортной доступности, позволяющей добраться до ЦОДа общественным транспортом. Кроме того, команда по эксплуатации состоит из высококвалифицированных экспертов, являющихся авторами руководства по эксплуатации и разработчиками российской модели классификации ЦОД. Для нас это проект, в котором реализуются лучшие практики и собственные инженерные стандарты ГК Key Point».

