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Key Point Кей Пойнт Кей Поинт
Key Point – коммерческий центр обработки данных, который создается на правах франшизы сети премиальных дата-центров 3data в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Проект реализуется по модульной концепции, в рамках которой на участке площадью 2 га поэтапно будет развернуто 3 модуля ЦОД по 440 стойко-мест со средним энергопотреблением в 5 кВт в каждом. В создаваемом дата-центре будет реализовано 5 уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 9 мВт. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на середину 2022 года. Вся проектная документация и работы по подготовке объекта для последующей эксплуатации выполняются в соответствии с требованиями стандарта Tier III. Характеристики ЦОДа сопоставимы с показателями отечественных дата-центров, функционирующих в Москве и Санкт-Петербурге.
УПОМИНАНИЯ
Key Point и организации, системы, технологии, персоны:
|Вирцер Евгений 39 17
|Хала Илья 43 3
|Аксенов Андрей 39 3
|Мартынюк Александр 13 3
|Мотовилов Олег 71 2
|Венедиктов Роман 6 2
|Степанов Константин 11 2
|Михайлов Илья 6 2
|Блинов Михаил 73 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Шмаков Роман 17 1
|Кашаев Алексей 20 1
|Рогов Илья 8 1
|Журавлев Вячеслав 2 1
|Зайков Максим 25 1
|Волошин Константин 16 1
|Петропавловский Дмитрий 3 1
|Полянцева Ксения 1 1
|Темченко Андрей 4 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Дмитриев Алексей 49 1
|Маринина Мария 1 1
|Городничев Михаил 5 1
|Ясиновских Владимир 1 1
|Довлатов Артем 1 1
|Базыль Артем 9 1
|Lorenz Olaf - Лоренц Олаф 4 1
|Гончаренко Артём 8 1
|Лебедев Максим 2 1
|Ример Владимир 5 1
|Скалий Сергей 2 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Забродин Алексей 17 1
|Сотников Илья 6 1
|Богданчиков Евгений 12 1
|Немченков Сергей 11 1
|Хадумагомедов Марат 1 1
|Греф Герман 429 1
|Губин Алексей 7 1
|N+1 - Издание 170 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
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|Maximize Market Research 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
|Keypoint Intelligence 7 1
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