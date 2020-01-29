Получите все материалы CNews по ключевому слову
Маринина Мария
УПОМИНАНИЯ
Маринина Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 30 1
|Art Engineering - Арт Инжиниринг 8 1
|Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 13 1
|Cisco Systems 5183 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
|Eltex - Предприятие Элтекс 171 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.