Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186729
ИКТ 14475
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26478
Персоны 80489
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Российский рынок ИТ-инфраструктуры


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2026 1
16.09.2025 Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025 1
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 1
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2020 1
08.09.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
21.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
06.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
29.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
22.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
27.02.2025 Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025 1
19.09.2024 Оптимизация ИТ - инфраструктуры 1
20.03.2024 Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
21.09.2023 Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023 1
21.03.2023 Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023 1
30.12.2020 «Ланит» признан лидером рынков инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии CNews 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Российский рынок ИТ-инфраструктуры и организации, системы, технологии, персоны:

Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 18 6
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 10 6
Beget - Бегет 15 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 392 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 40 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 44 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 2
ССТ - Специальные системы и технологии 20 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Cisco Systems 5222 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Крок - Croc 1814 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 102 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 1
Телеком Биржа 51 1
Ланит Интеграция 213 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 33 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 15 1
Git in sky - Жить в небе 11 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 8 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 23 1
ИНГРОСС Лтд - Engross 3 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 559 9
МКБ - Московский кредитный банк 616 8
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 8
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 8
Кофемания 70 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 560 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 6
GFG - Lamoda - Купишуз 194 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 6
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 6
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 63 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 6
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 51 6
Cotton Club - Коттон Клаб 28 6
Селигдар - Золото Селигдара 10 6
Шанс ГК - ОхотАктив 12 6
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 3
Основа Холдинг ГК 28 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 399 2
НСПК - Национальная система платежных карт 898 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Лента - Сеть розничной торговли 2266 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 2
Синара ГК - Sinara Group 115 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 2
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 2
Группа Самолет 94 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 9
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12838 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73133 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23146 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11983 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17144 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31951 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11551 14
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3284 14
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 286 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31717 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6266 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23025 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57311 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10124 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13321 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17100 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1178 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1043 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2156 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3055 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6146 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2239 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25542 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1879 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18113 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12371 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6683 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9778 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8166 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 247 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1054 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5670 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 527 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 552 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 85 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 573 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 348 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 74 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 9 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2050 2
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 11 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 1
Oxygen ЦОД 4 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 20 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Тульчинский Станислав 85 9
Галкин Николай 121 8
Леонов Алексей 96 8
Каримов Руслан 42 8
Нецветаев Тимофей 6 6
Михалев Евгений 96 6
Беляев Владислав 97 6
Уткин Владислав 39 6
Шаров Сергей 18 6
Ульданов Сергей 8 6
Манихин Алексей 10 6
Огородников Василий 7 6
Шуткин Николай 11 6
Осорин Максим 16 6
Степанов Павел 35 6
Чегодаев Станислав 20 6
Махалин Тимур 25 6
Карпенко Ирина 10 6
Круглов Виктор 23 6
Строгий Максим 15 6
Бурченко Евгений 32 6
Щербинко Тимур 9 6
Челидзе Джимшер 42 6
Гоц Станислав 12 6
Киреев Кирилл 11 6
Голубушин Иван 7 6
Нестеров Александр 36 3
Гущин Юрий 19 3
Налепов Роман 21 3
Анисов Ян 35 3
Ивлев Валерий 7 3
Талипов Руслан 13 3
Трояновский Владимир 62 2
Натрусов Артем 312 2
Холкин Дмитрий 21 2
Сергеев Сергей 161 2
Батай Илья 58 2
Семенов Алексей 85 2
Гузовский Денис 79 2
Бурилов Андрей 117 2
Россия - РФ - Российская федерация 156769 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45694 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53451 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Импортозамещение - параллельный импорт 567 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6235 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3719 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 475 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2174 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7353 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51263 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5696 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10287 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6318 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25986 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55007 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15107 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6102 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8122 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3753 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Maximize Market Research 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2134 9
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405715, в очереди разбора - 733283.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще