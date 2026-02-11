Art Engineering - Арт Инжиниринг

Art Engineering — российский производитель эффективных решений для телекоммуникационной инфраструктуры под ключ. Продуктовая линейка компании включает телекоммуникационное оборудование, системы изоляции коридоров для ЦОД, мобильные и модульные дата-центры, энергетические модули и комплектующие. В январе 2023 года компания открыла собственное конструкторское бюро, специалисты которого работают над созданием новых продуктов. В планах организации — расширение производства существующего оборудования и вывод собственных разработок на российский рынок. Производственная площадка Art Engineering находится в Рязани, офис и техническая поддержка — в Москве.