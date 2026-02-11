Art Engineering - Арт Инжиниринг

Разделы

Art Engineering — российский производитель эффективных решений для телекоммуникационной инфраструктуры под ключ. Продуктовая линейка компании включает телекоммуникационное оборудование, системы изоляции коридоров для ЦОД, мобильные и модульные дата-центры, энергетические модули и комплектующие. В январе 2023 года компания открыла собственное конструкторское бюро, специалисты которого работают над созданием новых продуктов. В планах организации — расширение производства существующего оборудования и вывод собственных разработок на российский рынок. Производственная площадка Art Engineering находится в Рязани, офис и техническая поддержка — в Москве.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.02.2026 «Арт Инжиниринг», «РДВ Технолоджи» и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве 3
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 1
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России 1
19.06.2024 Мобильные ЦОД обеспечат российские регионы качественной сотовой связью 1
10.04.2024 Биометрические пароли и карманные дата-центры: россияне рассказали, чего ждут от «Экономики данных» 1
25.01.2024 Российская нефтянка переходит на отечественные ИТ-решения 1
21.12.2023 Почти половина россиян готовы доверить ИИ решение своих проблем 1
06.10.2023 Активное развитие ИТ-инфраструктуры привело к 10-процентному росту спроса на теплоизоляцию для серверных 1
27.02.2023 Андрей Темченко -

Андрей Темченко, Art Engineering: Мы предлагаем ЦОД в «шаговой доступности»

 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

