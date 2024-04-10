Биометрические пароли и карманные дата-центры: россияне рассказали, чего ждут от «Экономики данных»

К 2030 г. планируется создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы России – в этом заключается ключевая цель нового национального проекта «Экономика данных». Важнейшая роль в рамках этой задачи отводится хранению и безопасности данных. Не случайно почти половина россиян считают, что к этому времени все пароли станут биометрическими, а каждый пятый не сомневается, что в ходу будут карманные дата-центры – это выяснилось в рамках опроса, который провела компания ART Engineering, отечественный производитель решений для телекоммуникационной инфраструктуры.

Рассуждая о том, как изменится хранение информации к 2030 году, 47% опрошенных отмечают, что все пароли наверняка станут биометрическими, а значит, пропадет необходимость их запоминать. Такая перспектива выглядит вполне реальной. Уже сейчас по биометрическим данным можно получить электронную сим-карту и открыть банковский счет. А со второй половины 2024 г. россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрическим данным без предъявления документов. Об этом CNews сообщили представители ART Engineering.

Опрос проводился 11-22 марта 2024 г. среди экономически активного населения России. Число респондентов — 1982.

Также, согласно опросу, 23% жителей страны уверены, что благодаря развитию технологий любые утерянные данные можно будет восстановить, а 19% добавляют, что у каждого появится свой карманный дата-центр.

«Рынок дата-центров сегодня действительно двигается по пути создания все более миниатюрных центров обработки данных. Учитывая принимаемые в России законы (например, федеральный закон №242-ФЗ, предполагающий локализацию баз персональных данных российских граждан на территории России), необходимость в своем ЦОД возникает не только у корпораций, но и у крупных предприятий и заводов, а также у компаний, у которых существует необходимость в хранении и использовании большого массива данных. Идеальное решение – свой небольшой ЦОД «в шаговой доступности». Иначе говоря, растет потребность в ЦОД, которые будут ближе к людям и к бизнесу. Поэтому сейчас они стремительно уменьшаются, становясь гибче и компактнее. Гигантские ЦОДы дополняются мобильными и модульными решениями. Вполне вероятно, что спустя несколько лет на рынке действительно появятся если не «карманные», то как минимум «домашние» решения. Кстати, эта тенденция вполне соответствует целям нового национального проекта, где было сказано о необходимости создания условий для использования цифровых систем не только в мегаполисах, но и в малых городах, сельских территориях и в отдаленных районах», – сказал Андрей Темченко, генеральный директор компании ART Engineering.

Еще 17% россиян полагают, что через пять-шесть лет решать, где, как и какие данные должны храниться, будет искусственный интеллект, а 16% верят, что все уйдет в «облако». А вот в полное исчезновение бумажных носителей верят только 14% опрошенных.

ART Engineering Прогнозы изменений к 2030 году

Несмотря на интенсивное развитие цифровых носителей, сегодня каждый третий житель страны (35% опрошенных россиян) не доверяет электронным хранилищам и старается держать всю конфиденциальную информацию на бумаге. 27% опрошенных не заморачиваются и хранят все данные прямо на рабочем столе компьютера и в памяти смартфона. 20% предпочитают съемные жесткие диски, 11% – иные внешние носители (например, CD, DVD или Flash). Облачное хранилище арендуют лишь около 8% респондентов.

ART Engineering Методы хранения данных

При этом каждый четвертый опрошенный признается, что никогда не хранит важную информацию на рабочем столе компьютера или в памяти смартфона, еще столько же отмечают, что точно не стали бы доверять свои данные специализированным дата-центрам. Чуть меньше – 24% респондентов – сообщили, что однозначно не готовы доверить свои файлы облачным хранилищам, а 18% предпочитают не держать данные на съемных жестких дисках. Реже всего россияне испытывают недоверие к съемным носителям типа CD, DVD и Flash – лишь 8% никогда не стали бы хранить там информацию.

«Дата-центры – это относительно новое понятие для рядового пользователя, поэтому некоторое недоверие здесь вполне объяснимо. Однако технологии развиваются, а вместе с ними решаются и вопросы надежности и безопасности хранения данных. Например, наши модульные дата-центры производятся в соответствии с требованиями стандарта Tier III по классификации Uptime Institute. Это значит, что их отказоустойчивость достигает 99,982%, а вся инфраструктура зарезервирована, поэтому ее можно обслуживать и даже ремонтировать без отключения. Если городская энергосеть откажет, в работу включаются аккумуляторы бесперебойной системы питания, а уже через несколько секунд автоматически запустится подключенный к контейнеру дизельный генератор. Время рассчитано так, что если дизель почему-то не сработает, то охрана успеет включить его вручную. ​А вскоре прибудет инженерно-техническая бригада для устранения сбоя», – отметил Андрей Темченко.

В части защиты своих личных паролей россияне оказались менее предусмотрительными – лишь 25% респондентов следуют рекомендациям экспертов и заучивают свои пароли наизусть, не доверяя их никаким носителям. Среди остальных 19% записывают пароли на бумагу, например, на стикеры или в блокнот, 18% пользуются автосохранением, 17% вообще никак их не хранят и каждый раз пользуются функцией восстановления. 11% признались, что у них есть один стандартный пароль для всего, а еще столько же сохраняют свои пароли в отдельный файл на рабочем столе компьютера.

Запуск нового национального проекта «Экономика данных» в России – первый шаг к серьезному прорыву в цифровизации. Эксперты уверены: многое из того, что сегодня кажется фантастикой, к 2030 г. действительно станет реальностью.

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ART Engineering — российский производитель решений для телекоммуникационной инфраструктуры под ключ. Продуктовая линейка компании включает телекоммуникационное оборудование, системы изоляции коридоров для ЦОД, мобильные и модульные дата-центры, энергетические модули и комплектующие. Производственная площадка ART Engineering находится в Рязани, офис и техническая поддержка — в Москве.