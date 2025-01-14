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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон 242-ФЗ О телемедицине



14.01.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность 1
13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций 1
11.12.2024 «Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений 1
09.12.2024 «Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов 1
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
12.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил объектное хранилище S3 на базе открытого ПО 1
10.04.2024 Биометрические пароли и карманные дата-центры: россияне рассказали, чего ждут от «Экономики данных» 1
28.07.2022 WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы 1
26.07.2022 Как работает 152-ФЗ и кому нужно его соблюдать? 1
17.03.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах 1
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка» 1
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 1
04.02.2021 МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения 1
14.12.2020 На портале «Инфоклиника.RU» доступна идентификация через ЕСИА 1
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon 1
22.10.2020 Телемедицина против пандемии: как попасть на дистанционный прием к врачу 1
09.09.2020 Пандемия стимулирует рост рынка телемедицины во всем мире 2
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 2
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
18.10.2019 Сервис Docdoc внедрил авторизацию через ЕСИА портала Госуслуг 2
17.09.2019 «Швабе» представил новый формат медицинской консультации 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
17.06.2019 Роскачество запускает цифровую экспертизу телемедицинских мобильных приложений 1
07.06.2019 «БАРС Груп» создала цифровой сервис для телемедицины 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 1
21.01.2019 Власти не дают денег на телемедицину в российских регионах 2
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 1
24.09.2018 На медкартах в России появится радиочастотная маркировка 1
13.09.2018 Moscowtimes перенес корпоративную почту в облако LanCloud 1
14.08.2018 «ДЛЛ Лизинг» выполнила требования российского законодательства с помощью облака LanCloud 2
08.08.2018 Платформа ЕМП для телемедицины стала резидентом «Сколково» 3
27.06.2018 ИТ в нейрохирургии: что актуально для высокотехнологичной отрасли 2
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 2
07.06.2018 Россиянам начали оформлять полисы ОМС нового поколения через интернет 1
05.06.2018 ИТ в здравоохранении: развитие продолжается 1
31.05.2018 «Аско-Жизнь» внедрила Cloud Office от LanCloud 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
19.04.2018 МТС и «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed 1

Публикаций - 108, упоминаний - 124

Федеральный закон 242-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 14
Broadcom - VMware 2359 10
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 9
Ростелеком 9700 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 9
8213 8
Softline - Софтлайн 2810 8
SAP SE 5276 7
Amazon Inc - Amazon.com 2998 7
Yandex - Яндекс 7339 6
БАРС Груп 545 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 5
LanCloud - ЛанКлауд 55 5
Oracle Corporation 6687 5
Meta Platforms - Facebook 4438 5
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 4
Крок - Croc 1777 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 4
X Corp - Twitter 2845 4
Stack Group - Стек Групп 159 4
Google LLC 11775 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 4
АФК Система ПАО 1797 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Selectel - Селектел 385 3
Dell EMC 5027 3
Cisco Systems 5114 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Huawei 3933 3
Apple Inc 12100 3
Cloud4Y 285 3
Ovum 99 3
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 3
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Ренессанс Страхование 160 5
eBay Inc 1619 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 3
LinkedIn 635 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 3
Uber 330 3
Stada 25 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 3
Почта России ПАО 2112 3
Альфа-Банк 1769 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 2
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
En+ Group - Эн+ ГК 20 2
Lidings - Лидингс 6 2
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Visa International 1949 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
СТА Карго 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 9
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
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ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 4
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РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Федеральное собрание Российской Федерации 303 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 2 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 77
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 62
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 24
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 10
ЕМИАС Электронный рецепт 87 8
Google Android 13994 7
Apple iOS 7809 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 6
Microsoft Exchange 1714 6
Microsoft Office 3734 6
Microsoft Skype 2067 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 6
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 5
Microsoft Azure 1408 5
LanCloud Cloud Exchange 14 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 4
Linux OS 9936 4
Здравоохранение электронное - программа 35 4
Apple iPhone 6 4862 4
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 4
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 6 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Microsoft Office 365 940 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 3
1С:Медицина 42 3
VK - Mail.ru Дети 10 3
VK - Mail.ru Здоровье 19 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Booking.com 114 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 3
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 2
Путин Владимир 3171 9
Скворцова Вероника 69 8
Миронович Филипп 11 5
Бойко Елена 152 4
Медведев Дмитрий 1654 4
Петухов Максим 12 4
Никифоров Николай 1136 4
Захаренко Максим 56 4
Козлов Михаил 174 4
Лантух Владислав 21 4
Самойлов Юрий 74 3
Захаров Алексей 47 3
Али Максим 10 3
Глушков Иван 9 3
Фишер Андрей 74 3
Паперный Евгений 11 3
Чистова Вера 14 2
Рахметов Руслан 56 2
Ковалев Дмитрий 35 2
Дергилёв Никита 44 2
Охотников Евгений 2 2
Симаков Олег 113 2
Владзимирский Антон 9 2
Белоусов Максим 108 2
Суслов Константин 23 2
Гайдуков Алексей 23 2
Андрейчук Юрий 6 2
Шишканов Дмитрий 4 2
Поликарпов Александр 7 2
Макаров Владимир 73 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
Пярн Артур 13 2
Лебедев Владимир 65 2
Соловьев Дмитрий 73 2
Сергеев Александр 30 2
Герасимов Александр 43 2
Селезнев Денис 26 2
Патракеев Сергей 2 2
Кашкет Филипп 4 2
Белоусов Сергей 241 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 30
Европа 21767 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
Германия - Федеративная Республика 12682 6
Россия - УФО - Тюменская область 1141 4
Швеция - Королевство 3619 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
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