Федеральный закон 242-ФЗ О телемедицине
Федеральный закон 242-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 9
|Скворцова Вероника 69 8
|Миронович Филипп 11 5
|Бойко Елена 152 4
|Медведев Дмитрий 1654 4
|Петухов Максим 12 4
|Никифоров Николай 1136 4
|Захаренко Максим 56 4
|Козлов Михаил 174 4
|Лантух Владислав 21 4
|Самойлов Юрий 74 3
|Захаров Алексей 47 3
|Али Максим 10 3
|Глушков Иван 9 3
|Фишер Андрей 74 3
|Паперный Евгений 11 3
|Чистова Вера 14 2
|Рахметов Руслан 56 2
|Ковалев Дмитрий 35 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Охотников Евгений 2 2
|Симаков Олег 113 2
|Владзимирский Антон 9 2
|Белоусов Максим 108 2
|Суслов Константин 23 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Андрейчук Юрий 6 2
|Шишканов Дмитрий 4 2
|Поликарпов Александр 7 2
|Макаров Владимир 73 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
|Пярн Артур 13 2
|Лебедев Владимир 65 2
|Соловьев Дмитрий 73 2
|Сергеев Александр 30 2
|Герасимов Александр 43 2
|Селезнев Денис 26 2
|Патракеев Сергей 2 2
|Кашкет Филипп 4 2
|Белоусов Сергей 241 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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