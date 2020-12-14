На портале «Инфоклиника.RU» доступна идентификация через ЕСИА

Портал «Инфоклиника.RU» теперь централизованно подключен к ЕСИА (единой системе аутентификации и авторизации, чаще называемой пользователями как авторизация через «Госуслуги»). Это стало возможным благодаря тому, что портал «Инфоклиника.RU» недавно получил официальный статус «Иная информационная система» в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Разработчиком и оператором портала Инфоклиника.RU является «Программы и технологии», партнер компании «Смарт дельта системс».

Теперь все медицинские организации, использующие МИС «Инфоклиника», могут быстро развернуть личный кабинет пациента с применением авторизации через «Госуслуги». Клиникам больше не придется самостоятельно подавать заявку на подключение к ЕСИА и выпускать отдельные сертификаты электронной подписи. Для включения режима авторизации пациента в личном кабинете медицинской организации с помощью его учетной записи на портале «Госуслуги» потребуется всего несколько кликов мыши в настройках личного кабинета клиники на «Инфоклиника.RU».

Авторизация пациентов через ЕСИА – обязательное требование при предоставлении телемедицинских услуг, поэтому очередной шаг по совершенствованию портала «Инфоклиника.RU» будет способствовать их развитию. Это особенно актуально в период пандемии, когда спрос на удаленные консультации врачей значительно вырос. Благодаря нововведению сервис телемедицинских консультаций на базе МИС «Инфоклиника» теперь можно развернуть всего за несколько дней.

«Получение статуса иной информационной системы затянулось на полтора года, а при подключении к ЕСИА пришлось несколько раз доказывать, что портал Инфоклиника.RU имеет право на такое подключение. Спасибо нашему партнёру «Программы и технологии», являющемуся разработчиком и оператором портала Инфоклиника.RU, за упорство в достижении результата. Не секрет, что многие клиники хотели бы предложить своим пациентам возможность получения консультаций специалистов в удаленном режиме, но достаточно большой объем действий и затрат, требуемых для соблюдения норм законодательства, и опасения «пойдёт - не пойдет» заставили часть наших клиентов отложить запуск телемедицины на потом или вообще отказаться от этой идеи. И сегодняшняя новость в первую очередь дает клиникам возможность попробовать предложить своим пациентам телемедицинские услуги с минимальными затратами и рисками в полном соответствии с требованиями закона «О телемедицине», – сказал Анатолий Якунин, коммерческий директор «Смарт дельта системс».