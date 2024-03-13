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Индексная книга (каталог) CNews*
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Smart Delta Systems Инфоклиника МИС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.03.2024 MANGO OFFICE выпустил no-code конструктор чат-ботов 1
28.09.2023 В Симферопольских клиниках устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов 1
26.04.2023 В России создали искусственный интеллект для автоматизации регистрации посетителей в клиниках 1
15.12.2022 В клиниках Татарстана устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов 1
16.05.2022 Интеграция чат-центра edna с МИС «Инфоклиника» позволила сократить время ожидания ответа операторов контакт-центра 2
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1
14.12.2020 В России создан сканер документов для регистратур клиник и медицинских лабораторий 1
14.12.2020 На портале «Инфоклиника.RU» доступна идентификация через ЕСИА 3
25.11.2020 «Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области 1
24.11.2020 Клиника «Бионардо» внедрила сервис для обмена данными по лабораторным исследованиям 2
03.11.2020 Портал «Инфоклиника.RU» получил официальный статус «Иная информационная система» 2
21.11.2019 Trueconf и Clinictracker создали сервис видеосвязи для американской телемедицинской платформы 1
22.08.2019 Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
21.03.2019 Компания «Смарт Дельта Системс» примет участие в конференции CNews «ИТ в здравоохранении 2019» 1
25.09.2017 Денис Чамара -

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

 1
24.04.2017 ИТ в современном коммерческом медицинском центре: опыт «К+31» 1
10.07.2015 Больше пациентов в регионах смогут записываться к врачам онлайн 1
13.05.2014 Depo Computers предоставляет облачные сервисы «Национальной Медицинской Сети» 2
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
09.09.2013 Попытка IBS заработать на ИТ в здравоохранении закончилась неудачей 2
13.06.2013 Какие МИС появятся в регионах 1
01.06.2013 Как регионы проводили первые конкурсы 1
16.12.2011 IBS создала СП для атаки на рынке медицинских ИТ-систем 1
27.09.2011 Источники: IBS приобрела долю в разработчике ПО для медицины 2

Публикаций - 27, упоминаний - 35

Smart Delta Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 11
Promobot - Промобот 166 5
Medods - Медодс 6 4
Ростелеком 10862 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 4
Программы и технологии 14 3
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 29 3
9506 3
СП.АРМ 55 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 3
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 3
Сван 30 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Agfa Gevaert 68 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Медицина 3 2
ВитаСофт - Вита-Софт 5 2
Медотрейд 3 2
Microsoft Corporation 25695 2
БАРС Груп 574 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 70 2
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 47 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 1
Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
ПрограмБанк 98 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Проект 1 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 71 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 1
Самсон-Виста 3 1
Аксимед 9 1
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 1
SAP SE 5575 1
Huawei 4500 1
Ред Софт - Red Soft 1205 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2977 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1458 1
Инфоэстетика 3 3
Dubai Mall - Дубай Молл 51 3
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 3
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Евромед 4 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 2
Ренессанс Здоровье - страховая компания 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 112 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 35 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
Мастердент - Стоматологическая компания 3 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
Нордмедсервис 1 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Медэкспресс 7 1
Альба-Мед - Albamed 1 1
Алькона 3 1
IPT Group - Ай Пи Ти Групп 2 1
Национальная Медицинская Сеть - НМС 6 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 430 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 180 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 58 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 4
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 3
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 2
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3614 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5565 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4928 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 107 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12725 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27155 8
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1828 8
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10114 4
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 5
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 28 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6190 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 5
1С:Медицина 53 5
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Centaur Software - Dental4Windows МИС 5 2
Microsoft Office 4126 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 2
TrueConf API 3 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
JAG Products ClinicTracker - Телемедицинская платформа 1 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 17 1
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Samsung SVR-диктофон 464 1
InterSystems HealthShare 27 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
DEPO Computers - Depo BPaaS 5 1
CGM - Netraad PACS РИС 1 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
Datex E-Staff 12 1
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Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
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