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Smart Delta Systems Инфоклиника МИС
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 35
Smart Delta Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебеденко Степан 10 6
|Кивокурцев Олег 100 4
|Черноусов Алексей 7 3
|Симаков Олег 113 2
|Чернов Георгий 5 1
|Борисов Андрей 12 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Толокольников Александр 9 1
|Рассадин Александр 2 1
|Сафронов Роман 36 1
|Островский Владимир 25 1
|Потишний Роман 11 1
|Шабанов Александр 7 1
|Кутилов Евгений 22 1
|Бессольцев Михаил 11 1
|Зеленовская Анна 7 1
|Енгалычев Дамир 6 1
|Кидалов Федор 6 1
|Цыганков Вячеслав 5 1
|Туманов Юрий 7 1
|Савельев Николай 10 1
|Бондаренко Андрей 3 1
|Полищук Никита 6 1
|Якунин Анатолий 5 1
|Стекцер Борис 2 1
|Туйчиева Камила 3 1
|Аведьян Артем 4 1
|Цимоха Александр 2 1
|Панарин Александр 2 1
|Россохина Елена 1 1
|Радина Вера 3 1
|Тупицын Илья 1 1
|Чамара Денис 59 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Фишер Андрей 75 1
|Жук Вадим 5 1
|Зингерман Борис 39 1
|Пугачев Павел 63 1
|Захаров Павел 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.