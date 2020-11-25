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«Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации в Тульской области федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ).

В настоящее время 99% государственных учреждений здравоохранения Тульской области используют медицинские информационные системы для организации и оказания помощи гражданам. Это удалось достичь благодаря созданию Региональной информационной системы здравоохранения, которая стала основной для Единого цифрового контура в здравоохранении в Тульской области.

Региональная информационная система здравоохранения Тульской области была создана в 2013 году на базе трех продуктов: платформы «ИНФОКЛИНИКА», разработанной «Смарт дельта системс», РИС PACS Netraad, разработки CGM, и СУБД РедБаза Данных, разработки «Ред Софт». В 2014-2018 годах проводилось активное развитие системы, а создание цифрового контура в здравоохранении в рамках проекта стартовало в 2019 году, при этом базой послужили итоги предыдущей работы.

Большинство из требований проекта Создания единого цифрового контура в здравоохранении к медицинским информационным системам медицинских организаций и к государственной информационной системе Тульской области к концу 2018 года уже были успешно решены – это было достигнуто за счет большой работы по созданию и развитию Региональной информационной системы здравоохранения Тульской области (РИСЗ ТО).

Так, уже в 2013 году за счет создания РИСЗ ТО были реализованы следующие задачи: создание электронной регистратуры: электронное расписание в учреждениях, региональный портал записи на прием; ведение интегрированных в рамках региона электронных медицинских карт, включая лабораторные и диагностические исследования; возможность доступа к медицинским изображениям со всех рабочих мест РИСЗ ТО; придание юридической значимости электронным медицинским документам путем их подписи с использованием ЭП.

За период 2014-2018 годов проводилось развитие РИСЗ ТО, включая развитие и разработку интеграций с различными региональными и федеральными информационными системами (ЕГИСЗ, ПФР, ЗАГС, ТФОМС), разработка новых подсистем Мониторинга беременных (разработчик БАРС-Групп) и Скорой медицинской помощи (поставщик Ростелеком).

В рамках проекта Создания ЕЦК в 2019 году реализованы следующие крупные задачи. Создана подсистема организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Реализованы электронные (подписанные ЭП) рецепты на льготные лекарственные средства. Реализовано формирование и передача направлений на медико-социальную экспертизу в электронном виде посредством Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В 2020 году выполнены работы по следующим значимым задачам. Реализация функционала «Паллиативная помощь». Реализация информационного взаимодействия РИСЗ ТО в части обмена данными лабораторных исследований с информационной системой национального интеграционного центра мониторинга биологических угроз. Реализация пилотного проекта «Суперсервис «Рождение ребенка». Реализация функционала мониторинга доступности медицинской помощи. Реализация передачи в ЕГИСЗ (сервис РЭМД) медицинских свидетельств о рождении, смерти и перинатальной смерти в электронном виде, подписанных электронной подписью.

«Проект помог повысить эффективность системы здравоохранения путём создания механизмов взаимодействия на основе единой государственной системы, цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения. Данная работа уже несколько лет приносит практический результат медицинским учреждениям Тульской области и в первую очередь пациентам – за счет нее достигается удобство, оперативность, качество обслуживания и тем самым повышается доступность медицинской помощи», – сказал Степан Лебеденко, директор по региональному развитию «Смарт дельта систем».

В результате проекта 82% всех подразделений, филиалов и ФАПов государственных учреждений здравоохранения Тульской области передают электронные медицинские документы в РЭМД, тем самым обеспечивая доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. По состоянию на 20.11.2020 за 2020 год в РЭМД зарегистрировано более 3 000 000 электронных медицинских документов. При этом 9751 автоматизированных рабочих мест медицинских работников, включая 350 в ФАП и ФП, подключены к медицинским информационным системам государственных учреждений здравоохранения Тульской области.

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