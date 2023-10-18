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Правительство Тульской области органы государственной власти
СОБЫТИЯ
|18.10.2023
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Правительство Тульской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий
Заместитель председателя Правительства Тульской области Ярослав Раков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители
|17.05.2023
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Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112
нистерства здравоохранения Тульской области Андрей Клименов. Голосовой помощник в контактном центре Минздрава Тульской области был внедрен в 2021 г. Проект реализован совместными усилиями «БФТ-
|27.03.2023
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«БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями
теграцию голосового робота с Региональной информационной системой здравоохранения Тульской области (РИСЗ ТО), настройку интерфейса для управления решением, а также наполнение системы базой знан
|27.10.2022
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«БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области
«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компания BSS реализовали новую функциональную возможность в контактном центре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это позвол
|28.07.2022
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«Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области
ала. В настоящее время в рамках опытной эксплуатации концерном «Созвездие» на технических средствах правительства Тульской области развернуто программное обеспечение, проводится обучение пользо
|06.12.2016
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Минкомсвязи России Правительство Тульской области и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве
Минкомсвязи России, Правительство Тульской области и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта по устр
|22.07.2016
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Как создавалась региональная система электронного правительства Тульской области
информированию о ходе и результатах исполнения запросов на предоставление таких услуг. Как развивался проект На первом этапе были разработаны региональный портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi71.ru, единая шина обработки данных, система исполнения регламентов, средства интеграции с типовым реестром государственных услуг, каталог услуг, единое хранилище заявок граждан и общи
|29.02.2016
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Правительство Тульской области выбрало МТС
Компания МТС сообщила о победе в тендере на предоставление услуг связи Аппарату Правительства Тульской области. Сумма трехлетнего контракта составила p6 млн. МТС в Тульской области обеспечит связью более двухсот сотрудников и депутатов Аппарата Правительства области. Помим
|21.01.2016
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На «Госуслугах 71» теперь можно проверить налоговые задолженности и узнать свой ИНН
изации, связи и вопросам открытого управления Тульской области сообщило, что пользователям портала «Госуслуги 71» (gosuslugi71.ru) стали доступны две популярные государственные услуги — «Провер
|19.10.2015
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Стать резидентами платных парковок туляки смогут через «Госуслуги 71»
ем МФЦ, мобильных пунктах выдачи вашего города, а также офисах «Ростелеком». Для вопросов о работе «Госуслуги 71» круглосуточно работает бесплатный номер 8-800-450-00-71, а также официальное со
|12.02.2015
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Правительство Тульской области представило план информатизации здравоохранения региона в 2015 г.
ения Тульской области, а также синхронизации кадрового учета (создание и удаление учетных записей в РИСЗ ТО) и автоматического расчёта заработной платы. Кроме того, в этом году планируется прод
|17.04.2014
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В Правительстве Тульской области автоматизировали учет сведений о доходах госслужащих
нализировать данные за разные периоды времени. Процесс заполнения справки о доходах для сотрудников Правительства Тульской области автоматизирован на базе конфигурации «Учет сведений о доходах»
|24.03.2014
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Обновлен дизайн портала госуслуг Тульской области
информатизации и связи завершил работы по редизайну портала государственных услуг Тульской области gosuslugi71.ru. Обновленный сайт встречает туляков минималистичным современным оформлением, н
|14.03.2014
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Правительство Тульской области представило мобильное приложение «Открытый регион» для iOS
асти сопровождается фотографией, подтверждающей решение проблемного вопроса. Как рассказали CNews в Комитете Тульской области по информатизации и связи, «Открытый регион» помогает жителям Тульс
|11.03.2014
|Завершен первый этап внедрения решения по автоматизации процессов правительства Тульской области
|04.03.2014
|ИТ-комитет Тульской области совместно с «Билайном» выпустил мобильное приложение «Культурный навигатор»
Правительство Тульской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Контрабаев Артур 70 32
|Раков Ярослав 51 10
|Дюмин Алексей 5 4
|Путин Владимир 3461 3
|Авербах Владимир 127 3
|Маградзе Ираклий 6 2
|Левкин Андрей 37 2
|Андрианов Юрий 3 2
|Клименов Андрей 2 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Пугачев Павел 63 2
|Козлов Александр 71 2
|Соколов Олег 51 2
|Стрельцов Андрей 62 2
|Бахаев Алексей 13 2
|Захаров Владимир 22 2
|Арсеньев Сергей 7 2
|Марьясов Игорь 35 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Ярцев Андрей 1 1
|Ватбольская Алена 1 1
|Спиридонов Андрей 5 1
|Ибрагимов Рушан 2 1
|Петрова Виктория 2 1
|Полищук Никита 6 1
|Курганский Константин 1 1
|Григорьев Евгений 7 1
|Ларионов Роман 1 1
|Мышкина Марина 1 1
|Бычков Евгений 3 1
|Голиков Евгений 2 1
|Чухнова Евгения 7 1
|Воейков Денис 5 1
|Стекцер Борис 2 1
|Жук Николай 2 1
|Крушинский Александр 34 1
|Мефедов Сергей 1 1
|Платов Денис 1 1
|Дюбин Алексей 1 1
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