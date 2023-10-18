Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199933
ИКТ 15451
Организации 11793
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3584
Системы 27081
Персоны 87316
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Правительство Тульской области органы государственной власти

Правительство Тульской области - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


18.10.2023 Правительство Тульской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий

Заместитель председателя Правительства Тульской области Ярослав Раков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители
17.05.2023 Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112

нистерства здравоохранения Тульской области Андрей Клименов. Голосовой помощник в контактном центре Минздрава Тульской области был внедрен в 2021 г. Проект реализован совместными усилиями «БФТ-
27.03.2023 «БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями

теграцию голосового робота с Региональной информационной системой здравоохранения Тульской области (РИСЗ ТО), настройку интерфейса для управления решением, а также наполнение системы базой знан
27.10.2022 «БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компания BSS реализовали новую функциональную возможность в контактном центре Минздрава Тульской области. В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это позвол
28.07.2022 «Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области

ала. В настоящее время в рамках опытной эксплуатации концерном «Созвездие» на технических средствах правительства Тульской области развернуто программное обеспечение, проводится обучение пользо
06.12.2016 Минкомсвязи России Правительство Тульской области и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве

Минкомсвязи России, Правительство Тульской области и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта по устр
22.07.2016 Как создавалась региональная система электронного правительства Тульской области

информированию о ходе и результатах исполнения запросов на предоставление таких услуг. Как развивался проект На первом этапе были разработаны региональный портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi71.ru, единая шина обработки данных, система исполнения регламентов, средства интеграции с типовым реестром государственных услуг, каталог услуг, единое хранилище заявок граждан и общи
29.02.2016 Правительство Тульской области выбрало МТС

Компания МТС сообщила о победе в тендере на предоставление услуг связи Аппарату Правительства Тульской области. Сумма трехлетнего контракта составила p6 млн. МТС в Тульской области обеспечит связью более двухсот сотрудников и депутатов Аппарата Правительства области. Помим
21.01.2016 На «Госуслугах 71» теперь можно проверить налоговые задолженности и узнать свой ИНН

изации, связи и вопросам открытого управления Тульской области сообщило, что пользователям портала «Госуслуги 71» (gosuslugi71.ru) стали доступны две популярные государственные услуги — «Провер
19.10.2015 Стать резидентами платных парковок туляки смогут через «Госуслуги 71»

ем МФЦ, мобильных пунктах выдачи вашего города, а также офисах «Ростелеком». Для вопросов о работе «Госуслуги 71» круглосуточно работает бесплатный номер 8-800-450-00-71, а также официальное со
12.02.2015 Правительство Тульской области представило план информатизации здравоохранения региона в 2015 г.

ения Тульской области, а также синхронизации кадрового учета (создание и удаление учетных записей в РИСЗ ТО) и автоматического расчёта заработной платы. Кроме того, в этом году планируется прод
17.04.2014 В Правительстве Тульской области автоматизировали учет сведений о доходах госслужащих

нализировать данные за разные периоды времени. Процесс заполнения справки о доходах для сотрудников Правительства Тульской области автоматизирован на базе конфигурации «Учет сведений о доходах»
24.03.2014 Обновлен дизайн портала госуслуг Тульской области

информатизации и связи завершил работы по редизайну портала государственных услуг Тульской области gosuslugi71.ru. Обновленный сайт встречает туляков минималистичным современным оформлением, н
14.03.2014 Правительство Тульской области представило мобильное приложение «Открытый регион» для iOS

асти сопровождается фотографией, подтверждающей решение проблемного вопроса. Как рассказали CNews в Комитете Тульской области по информатизации и связи, «Открытый регион» помогает жителям Тульс
11.03.2014 Завершен первый этап внедрения решения по автоматизации процессов правительства Тульской области
04.03.2014 ИТ-комитет Тульской области совместно с «Билайном» выпустил мобильное приложение «Культурный навигатор»

Публикаций - 97, упоминаний - 146

Правительство Тульской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10975 18
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 406 7
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15859 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4990 5
9620 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9518 4
БАРС Груп 579 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 3
МКД 88 3
СофтЭксперт 48 3
ИРТех - IRTech 14 2
Yandex - Яндекс 9268 2
Microsoft Corporation 25803 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 618 2
АйТи 1520 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Технолоджи систем — инновации 8 2
Парадигма 169 1
Artwell - Артвелл 16 1
Финансист 72 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Tower - Тауэр-сети и технологии - Тауэр — Сетевые Решения 9 1
РУЭК Кемеровской области - Регистр универсальных электронных карт Кемеровской области 3 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Беспилотные авиационные системы 95 1
Raiffeisen - PC-WARE - Society of information technologies - Общество информационных технологий 11 1
Сайберия - Sciberia 10 1
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 1
S.A. Ricci - ЭС Эй Риччи 7 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1838 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
МегаФон 10799 1
Cisco Systems 5372 1
IBM - International Business Machines Corp 9705 1
HP Inc. 5899 1
Криста НПО 69 1
Ред Софт - Red Soft 1246 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 7
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 4
Почта России ПАО 2375 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 184 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 114 2
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 1
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 42 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 37 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 6 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 11 1
Радикс Мед 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1143 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1533 1
Альфа-Банк 1982 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Фармстандарт АО 48 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
ПСБ - Промсвязьбанк 965 1
Газпром нефть 729 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 550 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 239 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
O2Consulting - О2Консалтинг 12 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 4 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6567 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5441 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1511 11
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2869 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4960 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3325 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1547 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 5
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5719 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1540 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 4
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5983 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3938 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3698 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Администрация Тулы 10 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 3
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 3
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 3
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 3
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Гимназический союз России 3 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 71
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36361 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14009 20
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 974 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26410 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13177 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13972 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12889 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13388 12
Открытый регион 35 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26384 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1906 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2786 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22997 8
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 604 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35224 8
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 721 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4514 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13749 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9671 7
Оцифровка - Digitization 5202 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4346 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1762 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9532 7
Электронный документ - Electronic document 1587 6
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9808 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3602 6
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 368 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11563 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7504 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28359 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5168 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2235 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33598 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24507 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1667 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12997 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2121 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3149 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6304 33
Правительство Тульской области - Доктор71 8 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 6
Google Android 15287 6
Apple iOS 8603 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 334 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 478 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5763 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 553 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 3
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Linux OS 11568 2
Microsoft Windows 16928 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 147 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Здравоохранение электронное - программа 36 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 2
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 1
CGM - Netraad PACS РИС 1 1
Правительство Московской области - ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области 5 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1786 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
Контрабаев Артур 70 32
Раков Ярослав 51 10
Дюмин Алексей 5 4
Путин Владимир 3461 3
Авербах Владимир 127 3
Маградзе Ираклий 6 2
Левкин Андрей 37 2
Андрианов Юрий 3 2
Клименов Андрей 2 2
Никифоров Николай 1138 2
Лебеденко Степан 10 2
Пугачев Павел 63 2
Козлов Александр 71 2
Соколов Олег 51 2
Стрельцов Андрей 62 2
Бахаев Алексей 13 2
Захаров Владимир 22 2
Арсеньев Сергей 7 2
Марьясов Игорь 35 2
Рудычева Наталья 95 2
Ярцев Андрей 1 1
Ватбольская Алена 1 1
Спиридонов Андрей 5 1
Ибрагимов Рушан 2 1
Петрова Виктория 2 1
Полищук Никита 6 1
Курганский Константин 1 1
Григорьев Евгений 7 1
Ларионов Роман 1 1
Мышкина Марина 1 1
Бычков Евгений 3 1
Голиков Евгений 2 1
Чухнова Евгения 7 1
Воейков Денис 5 1
Стекцер Борис 2 1
Жук Николай 2 1
Крушинский Александр 34 1
Мефедов Сергей 1 1
Платов Денис 1 1
Дюбин Алексей 1 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 92
Россия - РФ - Российская федерация 166800 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47715 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8602 12
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 366 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19586 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 914 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1443 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1412 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2862 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2304 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 830 6
Россия - ЦФО - Липецкая область 634 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 656 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3460 5
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 427 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 1093 5
Россия - УФО - Челябинская область 1515 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1060 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 961 5
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 5
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 4
Россия - УФО - Свердловская область 1964 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14823 4
Россия - ЦФО - Курская область 757 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2288 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1078 4
Россия - УФО - Тюменская область 1371 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 566 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 727 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 659 4
Россия - СЗФО - Псковская область 701 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1422 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 796 4
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 3
Россия - ЮФО - Севастополь 617 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1082 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 683 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 71
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33885 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11370 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10915 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21753 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 18
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4621 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10403 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3977 14
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1231 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8880 9
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18224 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8861 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2341 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11774 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5526 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6585 6
Паспорт - Паспортные данные 2863 6
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 419 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3598 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5639 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7854 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5008 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7062 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16139 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7580 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4681 4
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 580 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6615 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6793 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6197 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1345 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8272 4
Энергетика - Energy - Energetically 5886 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1871 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8507 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6706 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
Хальмг Унн 1 1
Тульские новости 3 1
Ставропольская правда 4 1
Псковская правда 1 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2445 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия Мордовии 3 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 854 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8632 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще