Правительство Тульской области - органы государственной власти

Заместитель председателя Правительства Тульской области Ярослав Раков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители

нистерства здравоохранения Тульской области Андрей Клименов. Голосовой помощник в контактном центре Минздрава Тульской области был внедрен в 2021 г. Проект реализован совместными усилиями «БФТ-

теграцию голосового робота с Региональной информационной системой здравоохранения Тульской области ( РИСЗ ТО ), настройку интерфейса для управления решением, а также наполнение системы базой знан

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компания BSS реализовали новую функциональную возможность в контактном центре Минздрава Тульской области . В региональную информационную систему областного Минздрава добавлена речевая аналитика – инструмент анализа диалогов робота с абонентом («Робот-абонент»). Это позвол

ала. В настоящее время в рамках опытной эксплуатации концерном «Созвездие» на технических средствах правительства Тульской области развернуто программное обеспечение, проводится обучение пользо

Минкомсвязи России, Правительство Тульской области и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта по устр