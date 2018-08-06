Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Соколов Олег
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 60
Соколов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 33
|Козлов Александр 54 21
|Горбатько Александр 90 14
|Соколов Алексей 121 14
|Козырев Алексей 270 11
|Бокова Людмила 80 9
|Свириденко Алексей 18 8
|Иванов Алексей 76 8
|Песчанских Георгий 38 7
|Абаев Даурен 12 7
|Чернякова Елена 26 7
|Калина Роман 60 7
|Бутенко Юрий 64 7
|Комар Евгений 20 7
|Приданкин Андрей 30 7
|Новиков Павел 67 7
|Фомичев Олег 107 7
|Звягина Наталья 64 7
|Стрельцов Андрей 53 7
|Ляшенко Сергей 29 7
|Ермолаев Артем 340 7
|Евстигнеев Сергей 21 7
|Цариковский Федор 31 7
|Лопаткин Герман 102 7
|Левин Леонид 83 7
|Ковнир Евгений 71 7
|Акимов Максим 167 7
|Крюков Сергей 26 7
|Рудзевич Мария 34 7
|Власов Сергей 76 7
|Салбиев Алан 30 7
|Носков Константин 202 7
|Албычев Александр 74 7
|Опенышева Светлана 54 7
|Матвеева Татьяна 83 7
|Чамара Денис 57 7
|Попов Сергей 72 7
|Бойко Елена 151 7
|Герасимюк Максим 20 7
|Раков Ярослав 48 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768054, в очереди разбора - 671739.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768054, в очереди разбора - 671739.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru