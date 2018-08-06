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Соколов Олег


06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 1
04.07.2017 Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
29.04.2016 «Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия 1
24.02.2016 «Лексус Центр Кунцево» внедрил «Альфа-Авто: Мобильный приемщик 1
08.07.2015 СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.

 10
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
06.03.2015 В конференции «ИКТ в госсекторе» примут участие Минкомсвязи, ПФР, Казначейство, ФССП и другие 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
24.12.2014 Готовы ли регионы к новым требованиям по оказанию электронных госуслуг? ВИДЕО 1
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1

Публикаций - 51, упоминаний - 60

Соколов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 753 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
Microsoft Corporation 11168 7
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
VK - Mail.ru Group 2487 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
Brocade Communications Systems 143 3
OpenText 161 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
CompanyMedia 111 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Yandex - Яндекс 4103 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
Открытие ФК 538 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Нэклис-Банк 15 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
Газпром нефть 382 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Мегаполис ТК 90 6
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Экономикс-Банк 7 4
Эстет 9 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Технопарк-Мордовия 11 2
Башнефть ПАО АНК 90 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
МДМ Банк 150 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 23
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 10
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 9
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 9
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 8
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 7
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 7
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 7
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 7
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 7
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 7
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 7
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 7
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 7
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 7
Правительство Москвы 653 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 7
Федеральное казначейство России 766 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 7
Правительство РФ 2208 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OpenStack 347 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 9
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 9
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
Ланит LanDocs 41 1
OpenText Documentum 191 1
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Atom Security - StaffCop 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768054, в очереди разбора - 671739.
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