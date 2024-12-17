iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита

iTProtect протестировал NGFW от Positive Technologies ана нового поколения (NGFW) от Positive Technologies. Задачами тестирования стали ознакомление с текущими функциями и подтверждение работоспособности заявленных возможностей в собственной лаборатории iTProtect. Команда ИБ-интегратора выделила ряд преимуществ продукта, это собственные разработки вместо участившегося использования ПО с открытым кодом, кластер на базе собственного протокола, г

Исследование iTProtect: 30% ИБ-руководителей не успевают следить за изменениями угроз Компания iTProtect при поддержке «Лаборатории Касперского» провела опрос о способах быстрого отслеживания изменений рынка. В мероприятии приняли участие более 40 ИБ-директоров и руководителей ИБ-отделов

ITProtect проверил и усилил защиту Московского научно-практического центра лабораторных исследований конодательства в области кибербезопасности. Результаты аудита, выполненного командой ИБ-интегратора ITProtect, позволили актуализировать стратегию защиты научно-практического центра с учетом эк

Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT ИБ-интегратор iTPROTECT завершил внедрение решения на базе российского продукта Indeed Access Manager (AM). Целью проекта стало замещение зарубежного решения для защиты сотрудников компании при аутентификаци

«Буровая компания "Евразия"» усилила защиту от киберугроз российскими решениями дуктов от вендоров UserGate и «Лаборатория Касперского» реализовал специализированный ИБ-интегратор iTPROTECT. Об этом CNews сообщили представители iTPROTECT. Компания приняла решение о

iTprotect расширил свой портфель решениями Spacebit ммных продуктов для ИБ, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители iTprotect. Стратегическое партнерство дает возможность интегратору поставлять и использовать

Небезопасные инструменты передачи файлов сохраняют популярность обмена файлами, в частности, электронную почту и сторонние файлообменники. Эту информацию компания iTPROTECT, интегратор в сфере информационной безопасности (ИБ), и ITD Group, российский дистр

«Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников ий и поставщик минеральных удобрений на российский рынок, внедрила систему повышения киберграмотности сотрудников для минимизации угроз, связанных с человеческим фактором. Проект реализован компанией iTPROTECT на базе Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP). Об этом CNews сообщили представители iTPROTECT. Внедрение выполнено в рамках программы повышения осведомленности

iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России ости, объединение под брендом iTprotect объединило все направления деятельности двух компаний — АО «Инфозащита», которая занималась системной интеграцией, и ООО «АЙТИПИ Сервисы», которая занима

Itprotect представила портфель отечественных ИБ-решений Интегратор в области информационной безопасности Itprotect вывел на рынок спецпортфель ИБ-решений для сохранения высокого уровня информационной безопасности российских организаций в условиях нестабильной геополитической обстановки. В его сост

«Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект» Компания «Акронис инфозащита» (ООО «Акронис-инфозащита») объявила о смене названия на «Киберпротект» (ООО «Киберпротект). Смена названия происходит в результате обновления стратегии компании, направленной

НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Акронис инфозащита» в рамках технологического партнерства провели серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервного копир

Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на достижение целей, установленных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе импорт

«Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации Три резидента Иннополиса — «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL — представили готовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой,

В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных» Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) объявила о партнерстве с компанией «Акронис инфозащита» — российским разработчиком программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных, технологическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стал

«Акронис инфозащита» стала резидентом «Сколково» «Акронис инфозащита» получила статус участника проекта «Сколково». Специалисты компании займутся разработкой программного обеспечения для организации и защиты ИТ-инфраструктуры предприятий с использован

«Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса «Акронис инфозащита» сообщила, что для поддержки бизнеса своих партнеров и заказчиков для всех новых клиентов сервисов, работающих на базе «Acronis защита данных облачная», отменяется плата за пользован

НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» провели испытание совместимости своих продуктов: операционных систем РОСА «КОБАЛЬТ», ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP (RELD) 7.3 и системы резервного копирования «Acronis Защита Данных

«Автоматика» и «Инфозащита» договорились о долгосрочном партнерстве в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «Инфозащита» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В рамках соглашения также планируется сотрудничество в других стр

«Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов «Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования продукта Acronis Защита Данных производства «Акронис Инфозащита», предназначенного для обеспечения безопасности данн

«Инфозащита» начала производство сертифицированных дистрибутивов CyberArk «Инфозащита» провела сертификацию комплекса управления привилегированными учетными записями CyberArk Privileged Account Security 9.7 по требованиям безопасности информации ФСТЭК России.Сертифика

«Инфозащита» оценила безопасность программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн» Компания «Инфозащита» — специализированный интегратор, реализующий комплексные проекты в области информ

«Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти» Компания «Инфозащита» — специализированный интегратор, реализующий комплексные проекты в области информ

«Инфозащита» и НТБ объявили о начале совместного продвижения российской системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect Компания «Инфозащита», специализированный интегратор в области информационной безопасности и компания «Новые технологии безопасности» (НТБ) подписали партнерское соглашение. В рамках партнерства «Инфо

«Инфозащита» и Solar Security объявили о начале совместного продвижения российской системы анализа кодов на наличие уязвимостей Компания «Инфозащита», специализированный интегратор в области информационной безопасности и Solar Security — разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информаци

«Инфозащита» займется внедрением и обслуживанием решений Group-IB ю и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, и компания «Инфозащита», специализированный интегратор в области информационной безопасности, объявили о

«Инфозащита» выступила спонсором секции «Информационная безопасность» на CNews Forum 2014 Компания «Инфозащита» совместно с «Лабораторией Касперского» выступила спонсором секции «Информационная безопасность» на седьмом ежегодном форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра». Раз

Компания «Инфозащита» примет участие в седьмом ежегодном форуме CNEWS FORUM 2014 Компания «Инфозащита» примет участие в качестве спонсора секции «Информационная безопасность» в одном из главных событий в мире российского IT-рынка – «CNEWS FORUM-2014: Информационные технологии завтра»