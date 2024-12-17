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iTProtect Айтипротект Груп Айтипротэкт Инфозащита

iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита

iTPROTECT – группа компаний, специализирующаяся на внедрении решений и предоставлении сервисов в области информационной безопасности. Компания обладает необходимыми лицензиями регуляторов (ФСТЭК и ФСБ), сертифицирована по ISO 9001–2015, ГОСТ Р ИСО 9001–2015, 27001:2015 и имеет партнерские статусы ведущих российских и международных вендоров по информационной безопасности. 


17.12.2024 iTProtect протестировал NGFW от Positive Technologies

ана нового поколения (NGFW) от Positive Technologies. Задачами тестирования стали ознакомление с текущими функциями и подтверждение работоспособности заявленных возможностей в собственной лаборатории iTProtect. Команда ИБ-интегратора выделила ряд преимуществ продукта, это собственные разработки вместо участившегося использования ПО с открытым кодом, кластер на базе собственного протокола, г
19.11.2024 Исследование iTProtect: 30% ИБ-руководителей не успевают следить за изменениями угроз

Компания iTProtect при поддержке «Лаборатории Касперского» провела опрос о способах быстрого отслеживания изменений рынка. В мероприятии приняли участие более 40 ИБ-директоров и руководителей ИБ-отделов
06.11.2024 ITProtect проверил и усилил защиту Московского научно-практического центра лабораторных исследований

конодательства в области кибербезопасности. Результаты аудита, выполненного командой ИБ-интегратора ITProtect, позволили актуализировать стратегию защиты научно-практического центра с учетом эк
03.10.2024 Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT

ИБ-интегратор iTPROTECT завершил внедрение решения на базе российского продукта Indeed Access Manager (AM). Целью проекта стало замещение зарубежного решения для защиты сотрудников компании при аутентификаци
19.03.2024 «Буровая компания "Евразия"» усилила защиту от киберугроз российскими решениями

дуктов от вендоров UserGate и «Лаборатория Касперского» реализовал специализированный ИБ-интегратор iTPROTECT. Об этом CNews сообщили представители iTPROTECT. Компания приняла решение о

25.12.2023 iTprotect расширил свой портфель решениями Spacebit

ммных продуктов для ИБ, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители iTprotect. Стратегическое партнерство дает возможность интегратору поставлять и использовать

26.09.2023 Небезопасные инструменты передачи файлов сохраняют популярность

обмена файлами, в частности, электронную почту и сторонние файлообменники. Эту информацию компания iTPROTECT, интегратор в сфере информационной безопасности (ИБ), и ITD Group, российский дистр
06.09.2022 «Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников

ий и поставщик минеральных удобрений на российский рынок, внедрила систему повышения киберграмотности сотрудников для минимизации угроз, связанных с человеческим фактором. Проект реализован компанией iTPROTECT на базе Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP). Об этом CNews сообщили представители iTPROTECT. Внедрение выполнено в рамках программы повышения осведомленности
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России

ости, объединение под брендом iTprotect объединило все направления деятельности двух компаний — АО «Инфозащита», которая занималась системной интеграцией, и ООО «АЙТИПИ Сервисы», которая занима
29.03.2022 Itprotect представила портфель отечественных ИБ-решений

Интегратор в области информационной безопасности Itprotect вывел на рынок спецпортфель ИБ-решений для сохранения высокого уровня информационной безопасности российских организаций в условиях нестабильной геополитической обстановки. В его сост
18.10.2021 «Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект»

Компания «Акронис инфозащита» (ООО «Акронис-инфозащита») объявила о смене названия на «Киберпротект» (ООО «Киберпротект). Смена названия происходит в результате обновления стратегии компании, направленной
13.07.2021 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов

АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Акронис инфозащита» в рамках технологического партнерства провели серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервного копир
27.05.2021 Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве

Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на достижение целей, установленных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе импорт
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации

Три резидента Иннополиса — «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL — представили готовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой,

14.01.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных»

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) объявила о партнерстве с компанией «Акронис инфозащита» — российским разработчиком программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных, технологическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стал
09.06.2020 «Акронис инфозащита» стала резидентом «Сколково»

«Акронис инфозащита» получила статус участника проекта «Сколково». Специалисты компании займутся разработкой программного обеспечения для организации и защиты ИТ-инфраструктуры предприятий с использован
28.04.2020 «Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис»
27.03.2020 «Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса

«Акронис инфозащита» сообщила, что для поддержки бизнеса своих партнеров и заказчиков для всех новых клиентов сервисов, работающих на базе «Acronis защита данных облачная», отменяется плата за пользован
13.03.2020 НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов

НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» провели испытание совместимости своих продуктов: операционных систем РОСА «КОБАЛЬТ», ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP (RELD) 7.3 и системы резервного копирования «Acronis Защита Данных
01.07.2019 «Автоматика» и «Инфозащита» договорились о долгосрочном партнерстве в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «Инфозащита» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В рамках соглашения также планируется сотрудничество в других стр
27.05.2019 «Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов

«Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования продукта Acronis Защита Данных производства «Акронис Инфозащита», предназначенного для обеспечения безопасности данн
29.05.2017 «Инфозащита» начала производство сертифицированных дистрибутивов CyberArk

«Инфозащита» провела сертификацию комплекса управления привилегированными учетными записями CyberArk Privileged Account Security 9.7 по требованиям безопасности информации ФСТЭК России.Сертифика
24.01.2017 «Инфозащита» оценила безопасность программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн»

Компания «Инфозащита» — специализированный интегратор, реализующий комплексные проекты в области информ
20.12.2016 «Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти»

Компания «Инфозащита» — специализированный интегратор, реализующий комплексные проекты в области информ
05.11.2015 «Инфозащита» и НТБ объявили о начале совместного продвижения российской системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect

Компания «Инфозащита», специализированный интегратор в области информационной безопасности и компания «Новые технологии безопасности» (НТБ) подписали партнерское соглашение. В рамках партнерства «Инфо
02.11.2015 «Инфозащита» и Solar Security объявили о начале совместного продвижения российской системы анализа кодов на наличие уязвимостей

Компания «Инфозащита», специализированный интегратор в области информационной безопасности и Solar Security — разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информаци
03.09.2015 «Инфозащита» займется внедрением и обслуживанием решений Group-IB

ю и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, и компания «Инфозащита», специализированный интегратор в области информационной безопасности, объявили о

18.11.2014 «Инфозащита» выступила спонсором секции «Информационная безопасность» на CNews Forum 2014

Компания «Инфозащита» совместно с «Лабораторией Касперского» выступила спонсором секции «Информационная безопасность» на седьмом ежегодном форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра». Раз
20.10.2014 Компания «Инфозащита» примет участие в седьмом ежегодном форуме CNEWS FORUM 2014

Компания «Инфозащита» примет участие в качестве спонсора секции «Информационная безопасность» в одном из главных событий в мире российского IT-рынка – «CNEWS FORUM-2014: Информационные технологии завтра»
25.07.2014 «Инфозащита» провела аудит «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям «Банка России»

Компания «Инфозащита» завершила проект по аудиту платежной системы «ЮниКредит Банка» на соответствие тр

Публикаций - 54, упоминаний - 67

iTProtect и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 27
Acronis - Акронис 448 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 15
Развитие Бизнеса / Ру 81 7
VK - Mail.ru Group 3455 6
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
Citrix Systems 812 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 4
Tonk - Тонк ГК 49 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
Инверсия - Инверсия НПФ 144 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 4
ICL ГК 381 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 4
Softline - Софтлайн 2811 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
АйТи 1365 3
Microsoft Corporation 24625 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 4
KupiVip - Приват Трэйд 82 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Альфа-Банк 1769 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Газпром нефть 618 4
Совкомбанк ПАО 256 4
Лента - Утконос 177 4
Возрождение - Коммерческий банк 346 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 4
OR Group - Обувь России 29 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
Пробизнесбанк АКБ 134 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
ВкусВилл - Избёнка 156 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Экономикс-Банк 8 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Глобэкс банк 47 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Федеральное казначейство России 1772 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 19
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 12
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 9
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 11
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Киберпротект - Акронис инфраструктура 3 3
Google Android 13994 2
Совкомбанк ЧатБанк 5 2
Apple macOS 2059 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows 15657 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
CyberArk PAS - CyberArk Privileged Account Security 8 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 2
PCYSYS PenTera 3 1
IntelLinx 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Apple - App Store 2890 1
Kaspersky Internet Security 457 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 41 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы 7 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
Головлев Максим 8 8
Козлов Михаил 174 7
Новиков Дмитрий 39 6
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Крючков Андрей 21 6
Шадаев Максут 1009 5
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Соколов Михаил 29 4
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Пшыченко Дмитрий 20 4
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Севрюков Алексей 18 4
Кравченко Константин 90 4
Леушев Андрей 73 4
Паринов Олег 11 4
Авданина Надежда 12 4
Гуральников Сергей 164 4
Громов Иван 102 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
Широких Алексей 72 4
Матюнин Роман 7 4
Халяпин Сергей 82 4
Киселёв Алексей 60 4
Шевченко Владимир 146 4
Козырев Алексей 321 4
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Россия - РФ - Российская федерация 144219 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 10
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
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Россия - ЦФО - Ярославская область 849 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 2
Евразия - Евразийский континент 607 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 41 2
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 17 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 4
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Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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