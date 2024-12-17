iTProtect Айтипротект Груп Айтипротэкт Инфозащита
iTPROTECT – группа компаний, специализирующаяся на внедрении решений и предоставлении сервисов в области информационной безопасности. Компания обладает необходимыми лицензиями регуляторов (ФСТЭК и ФСБ), сертифицирована по ISO 9001–2015, ГОСТ Р ИСО 9001–2015, 27001:2015 и имеет партнерские статусы ведущих российских и международных вендоров по информационной безопасности.
|17.12.2024
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iTProtect протестировал NGFW от Positive Technologies
ана нового поколения (NGFW) от Positive Technologies. Задачами тестирования стали ознакомление с текущими функциями и подтверждение работоспособности заявленных возможностей в собственной лаборатории iTProtect. Команда ИБ-интегратора выделила ряд преимуществ продукта, это собственные разработки вместо участившегося использования ПО с открытым кодом, кластер на базе собственного протокола, г
|19.11.2024
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Исследование iTProtect: 30% ИБ-руководителей не успевают следить за изменениями угроз
Компания iTProtect при поддержке «Лаборатории Касперского» провела опрос о способах быстрого отслеживания изменений рынка. В мероприятии приняли участие более 40 ИБ-директоров и руководителей ИБ-отделов
|06.11.2024
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ITProtect проверил и усилил защиту Московского научно-практического центра лабораторных исследований
конодательства в области кибербезопасности. Результаты аудита, выполненного командой ИБ-интегратора ITProtect, позволили актуализировать стратегию защиты научно-практического центра с учетом эк
|03.10.2024
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Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT
ИБ-интегратор iTPROTECT завершил внедрение решения на базе российского продукта Indeed Access Manager (AM). Целью проекта стало замещение зарубежного решения для защиты сотрудников компании при аутентификаци
|19.03.2024
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«Буровая компания "Евразия"» усилила защиту от киберугроз российскими решениями
дуктов от вендоров UserGate и «Лаборатория Касперского» реализовал специализированный ИБ-интегратор iTPROTECT. Об этом CNews сообщили представители iTPROTECT. Компания приняла решение о
|25.12.2023
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iTprotect расширил свой портфель решениями Spacebit
ммных продуктов для ИБ, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители iTprotect. Стратегическое партнерство дает возможность интегратору поставлять и использовать
|26.09.2023
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Небезопасные инструменты передачи файлов сохраняют популярность
обмена файлами, в частности, электронную почту и сторонние файлообменники. Эту информацию компания iTPROTECT, интегратор в сфере информационной безопасности (ИБ), и ITD Group, российский дистр
|06.09.2022
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«Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников
ий и поставщик минеральных удобрений на российский рынок, внедрила систему повышения киберграмотности сотрудников для минимизации угроз, связанных с человеческим фактором. Проект реализован компанией iTPROTECT на базе Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP). Об этом CNews сообщили представители iTPROTECT. Внедрение выполнено в рамках программы повышения осведомленности
|23.05.2022
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iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России
ости, объединение под брендом iTprotect объединило все направления деятельности двух компаний — АО «Инфозащита», которая занималась системной интеграцией, и ООО «АЙТИПИ Сервисы», которая занима
|29.03.2022
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Itprotect представила портфель отечественных ИБ-решений
Интегратор в области информационной безопасности Itprotect вывел на рынок спецпортфель ИБ-решений для сохранения высокого уровня информационной безопасности российских организаций в условиях нестабильной геополитической обстановки. В его сост
|18.10.2021
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«Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект»
Компания «Акронис инфозащита» (ООО «Акронис-инфозащита») объявила о смене названия на «Киберпротект» (ООО «Киберпротект). Смена названия происходит в результате обновления стратегии компании, направленной
|13.07.2021
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НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов
АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Акронис инфозащита» в рамках технологического партнерства провели серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервного копир
|27.05.2021
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Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве
Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на достижение целей, установленных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе импорт
|28.01.2021
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«Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации
Три резидента Иннополиса — «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL — представили готовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой,
|14.01.2021
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В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных»
Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) объявила о партнерстве с компанией «Акронис инфозащита» — российским разработчиком программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных, технологическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стал
|09.06.2020
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«Акронис инфозащита» стала резидентом «Сколково»
«Акронис инфозащита» получила статус участника проекта «Сколково». Специалисты компании займутся разработкой программного обеспечения для организации и защиты ИТ-инфраструктуры предприятий с использован
|28.04.2020
|«Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис»
|27.03.2020
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«Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса
«Акронис инфозащита» сообщила, что для поддержки бизнеса своих партнеров и заказчиков для всех новых клиентов сервисов, работающих на базе «Acronis защита данных облачная», отменяется плата за пользован
|13.03.2020
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НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов
НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» провели испытание совместимости своих продуктов: операционных систем РОСА «КОБАЛЬТ», ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP (RELD) 7.3 и системы резервного копирования «Acronis Защита Данных
|01.07.2019
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«Автоматика» и «Инфозащита» договорились о долгосрочном партнерстве в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «Инфозащита» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В рамках соглашения также планируется сотрудничество в других стр
|27.05.2019
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«Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов
«Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования продукта Acronis Защита Данных производства «Акронис Инфозащита», предназначенного для обеспечения безопасности данн
|29.05.2017
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«Инфозащита» начала производство сертифицированных дистрибутивов CyberArk
«Инфозащита» провела сертификацию комплекса управления привилегированными учетными записями CyberArk Privileged Account Security 9.7 по требованиям безопасности информации ФСТЭК России.Сертифика
|24.01.2017
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«Инфозащита» оценила безопасность программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн»
Компания «Инфозащита» — специализированный интегратор, реализующий комплексные проекты в области информ
|20.12.2016
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«Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти»
Компания «Инфозащита» — специализированный интегратор, реализующий комплексные проекты в области информ
|05.11.2015
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«Инфозащита» и НТБ объявили о начале совместного продвижения российской системы контроля привилегированных пользователей SafeInspect
Компания «Инфозащита», специализированный интегратор в области информационной безопасности и компания «Новые технологии безопасности» (НТБ) подписали партнерское соглашение. В рамках партнерства «Инфо
|02.11.2015
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«Инфозащита» и Solar Security объявили о начале совместного продвижения российской системы анализа кодов на наличие уязвимостей
Компания «Инфозащита», специализированный интегратор в области информационной безопасности и Solar Security — разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информаци
|03.09.2015
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«Инфозащита» займется внедрением и обслуживанием решений Group-IB
ю и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, и компания «Инфозащита», специализированный интегратор в области информационной безопасности, объявили о
|18.11.2014
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«Инфозащита» выступила спонсором секции «Информационная безопасность» на CNews Forum 2014
Компания «Инфозащита» совместно с «Лабораторией Касперского» выступила спонсором секции «Информационная безопасность» на седьмом ежегодном форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра». Раз
|20.10.2014
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Компания «Инфозащита» примет участие в седьмом ежегодном форуме CNEWS FORUM 2014
Компания «Инфозащита» примет участие в качестве спонсора секции «Информационная безопасность» в одном из главных событий в мире российского IT-рынка – «CNEWS FORUM-2014: Информационные технологии завтра»
|25.07.2014
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«Инфозащита» провела аудит «ЮниКредит Банка» на соответствие требованиям «Банка России»
Компания «Инфозащита» завершила проект по аудиту платежной системы «ЮниКредит Банка» на соответствие тр
iTProtect и организации, системы, технологии, персоны:
|Головлев Максим 8 8
|Козлов Михаил 174 7
|Новиков Дмитрий 39 6
|Бочерова Елена 31 6
|Крючков Андрей 21 6
|Шадаев Максут 1009 5
|Садовенко Илья 65 5
|Магун Михаил 5 5
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
|Строкович Антон 53 4
|Стуров Дмитрий 33 4
|Быстров Константин 24 4
|Богданов Кирилл 112 4
|Халин Дмитрий 55 4
|Сыкулев Андрей 84 4
|Реймер Денис 54 4
|Мацоцкий Сергей 177 4
|Прохоров Фёдор 83 4
|Соколов Михаил 29 4
|Иншаков Дмитрий 49 4
|Коваленко Антон 28 4
|Наймарк Владимир 14 4
|Пшыченко Дмитрий 20 4
|Юсупов Ренат 116 4
|Хлуднев Егор 17 4
|Севрюков Алексей 18 4
|Кравченко Константин 90 4
|Леушев Андрей 73 4
|Паринов Олег 11 4
|Авданина Надежда 12 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Громов Иван 102 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
|Широких Алексей 72 4
|Матюнин Роман 7 4
|Халяпин Сергей 82 4
|Киселёв Алексей 60 4
|Шевченко Владимир 146 4
|Козырев Алексей 321 4
|Устюжанин Дмитрий 50 4
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Ведомости 996 1
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