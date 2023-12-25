iTprotect расширил свой портфель решениями Spacebit

iTprotect, специализированный интегратор решений в области информационной безопасности (ИБ), и Spacebit, российский разработчик программных продуктов для ИБ, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители iTprotect.

Стратегическое партнерство дает возможность интегратору поставлять и использовать продукты X-Сontrol (система управления жизненным циклом СКЗИ), X-Сonfig (система управления уязвимостями конфигураций ПО) и SpaceView (система мониторинга и реагирования на инциденты ИБ) в рамках комплексных проектов по автоматизации и обеспечению информационной безопасности для корпоративных заказчиков. На момент подготовки материала iTprotect уже приступили к работе по потенциальным проектам X-Config в нескольких клиентах, в частности, в области соблюдения требований Федерального закона ФЗ-187 и ГОСТ Р 57580.1-2017 в сферах машиностроения и страхования.

«Заключение партнерского соглашения с компанией iTprotect — важный этап развития нашей партнерской сети, — сказал коммерческий директор Spacebit Вячеслав Трембицкий. — Сотрудничество позволит объединить проектный опыт и глубокую техническую экспертизу iTprotect с эффективными технологическими разработками Spacebit, отвечающими актуальным потребностям рынка в надежных отечественных средствах обеспечения кибербезопасности».

«Российский рынок информационной безопасности растет стремительными темпами. Дело не только в объемах закупок. Появляются новые вендоры и новые решения, которые предоставляют клиентам дополнительные возможности создания персонализированной системы защиты. Объединив наш опыт с продуктами и экспертизой Spacebit, мы предоставим нашим клиентам дополнительные варианты решения их задач и возможности развития их ИБ-систем. Уже сейчас мы запустили несколько пилотных проектов, которые станут отправной точной нашего стратегического партнерства», — сказал Александр Филиппов, коммерческий директор iTprotect.

***

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» поддержка ит-отрасли

iTprotect® — группа компаний, специализирующаяся на внедрении решений и предоставлении сервисов в области информационной безопасности. С момента основания в 2008 г. специалисты iTprotect реализовали более 450 проектов для крупных государственных и коммерческих заказчиков. Компания обладает необходимыми лицензиями регуляторов и наивысшими партнерскими статусами ведущих российских и международных вендоров. Торговая марка iTprotect принадлежит ООО «Айтипроект Груп».

Spacebit — российский разработчик современных программных продуктов в области информационной безопасности. Компания создает инструменты, помогающие бизнесу и государственным организациям различного масштаба повышать уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процессы управления ИБ. В продуктовый портфель вендора входят: X-Control — система управления жизненным циклом СКЗИ, X-Config — cистема управления уязвимостями конфигураций информационных ресурсов и Space View — cистема мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Все продукты Spacebit включены в реестр отечественного ПО и подходят для любых организаций вне зависимости от отрасли и масштаба.