Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179026
ИКТ 13913
Организации 10815
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3484
Системы 25906
Персоны 77005
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1231
ИАА 706
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

ITProject АйТиПроект

ITProject - АйТиПроект

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 12 388 907 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 12 388 907 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 12 388 907 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 «Ростелеком» отстоял свои миллионы, которые у него требовали как неустойку 1
25.12.2023 iTprotect расширил свой портфель решениями Spacebit 1
15.09.2023 Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний 1
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 1
02.09.2020 «Айтипроект» внедрила RFID-систему на Тверском вагоностроительном заводе 1
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) 1
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ 2
26.11.2019 «Айтипроект» выпустила мобильные решения для работы с RFID 2
17.12.2018 Российское ПО ITProject RFID Server поддерживает терминалы Chainway 3
20.09.2017 «АйТиПроект» внедрила RFID-систему в компании «Наш Двор» 2
07.06.2017 «АйТиПроект» развернул RFID-систему в «шоу-руме» технологий для ритейла «Первого БИТа» 3
22.11.2016 IBS Platformix усиливает экспертизу с RFID-решениями «АйТиПроект» 1
22.07.2016 «АйТиПроект» обеспечил безопасность и контроль перемещения на саммите ШОС в Ташкенте с помощью RFID-системы 3
25.02.2014 «Московский ID-форум» в Москве: специалисты поделятся опытом внедрения RFID-систем в рознице и логистике 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

ITProject и организации, системы, технологии, персоны:

Zebra Technologies 146 3
Nordic ID 7 3
Ctrl2Go - 2050-Интегратор 5 2
Chainway Information Technology 16 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1525 1
Google LLC 12023 1
ОКТРОН - OCTRON 20 1
Силтэк ГК 22 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 1
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 29 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2061 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 853 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1664 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1043 1
Ростелеком 10049 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1159 1
ИКС 350 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 924 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 64 1
Элинар 2 1
Информзащита - Spacebit - Спейсбит 20 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1346 1
Keonn Technologies 1 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 2
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7787 1
Почта России ПАО 2190 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Лента - Сеть розничной торговли 2184 1
Renault Groupe 161 1
Бизнес кар СП 20 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5112 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 514 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3463 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1109 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6142 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1117 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32494 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69520 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21419 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14175 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2526 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 910 4
Маркировка - Marking 1148 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1332 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1348 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11755 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54165 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12521 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30953 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16438 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4557 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10888 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2316 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29752 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 818 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4714 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5953 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1095 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 357 1
Smart mirror - Смарт зеркало - Умное зеркало 10 1
Торговля - RetailTech - Умные полки (RFID) - Smart shelves 11 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26330 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25185 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6996 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4218 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14072 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13056 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4251 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3041 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3888 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11898 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1301 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8154 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11682 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5996 1
ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 8
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 5
ITProject Tracking System - ITProject Mobile Tracking - Мобильный Трекер 4 4
Chainway UHF RFID 8 3
Nordic ID Sampo 3 3
Google Android 14389 1
Google Play - Google Store - Android Market 3376 1
Apple iPhone 6 4863 1
НКК - РСТ-Инвент PatchTag RFID-метка 7 1
Nordic ID Stix 1 1
Nordic ID MedeaCross Dipole 1 1
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 11 1
Информзащита - Spacebit - X-Config 13 1
Информзащита - Spacebit - SpaceView 7 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
Информзащита - Spacebit - X-Control 10 1
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 33 1
Писаревский Алексей 6 5
Шелковый Сергей 1 1
Гребенник Александр 6 1
Баринов Алексей 1 1
Караева Ольга 13 1
Алмазов Владимир 1 1
Чуркин Дмитрий 1 1
Клычев Леонид 4 1
Черепенников Антон 84 1
Лукашова Ирина 1 1
Комолов Владимир 1 1
Трембицкий Вячеслав 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 151187 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44595 2
Европа 24453 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18057 1
Казахстан - Республика 5696 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4138 1
Узбекистан - Республика 1811 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 1
Китай - Шанхай 793 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 92 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52787 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2591 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1915 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25092 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53303 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19555 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7535 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 528 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3466 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3719 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6018 1
Экономический эффект 1140 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3118 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10319 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1791 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1871 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 605 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1741 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1933 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 691 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5235 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1996 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1540 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 736 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2602 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1102 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2506 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2378 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 972 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6448 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9430 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6064 1
ID Expert 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 107 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373710, в очереди разбора - 748599.
Создано именных указателей - 179026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще