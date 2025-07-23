Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITProject АйТиПроект
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 12 388 907 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ITProject и организации, системы, технологии, персоны:
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373710, в очереди разбора - 748599.
Создано именных указателей - 179026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.