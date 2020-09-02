«Айтипроект» внедрила RFID-систему на Тверском вагоностроительном заводе

«Айтипроект», ведущий российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявила о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслеживания процесса производства на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ).

Завод специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев.

Очередным проектом в рамках сотрудничества компании «2050-Интегратор», специализирующейся на автоматизации производственных предприятий в рамках программы цифровизации экономики и российского RFID-интегратора, компании «Айтипроект», стала разработка и внедрение RFID решения на Тверском вагоностроительном заводе. RFID-система должна была обеспечить автоматический мониторинг и прослеживание технологического маршрута процесса крупно-узловой сборки тележек и пассажирских и почтовых вагонов.

RFID-система на базе программного обеспечения ITProect RFID Platform полностью покрыла технологический процесс сборки от сварки рамы кузова до выхода готового вагона.

Отслеживание технологического маршрута начинается в рамно-кузовном цеху со сварки рамы и кузова. Здесь на кузов вагона крепится UHF RFID-метка SMARTRAC Frog 3D, в которую с помощью настольных считывателей Nordic ID Sampo записывается уникальный идентификатор и программным обеспечением ITProject Tracking System привязывается к записи в базе данных. Специально для этого проекта в компании «Силтэк» на заказ был разработан и произведен защитный корпус-бирка с разъемным хомутом для RFID-метки, прикрепляемой к кузову вагона. Такое решение позволило защитить метку от возможных повреждений во время ее миграции по технологическому маршруту, выдерживая грунтовку, окраску, сушку и т.п., и исключить необходимость ее снимать.

После сборки готовый кузов будущего вагона отправляется в следующий цех для грунтовки и окраски, а затем дальше по технологической цепочке. Прежде, чем вагон будет готов, он должен пройти несколько производственных этапов. RFID-система под управлением программного обеспечения ITProject RFID Server фиксирует перемещение тележек и вагонов по технологическому маршруту, отклонения от технологического маршрута и время пребывания на каждом этапе производственной цепочки, благодаря 89 стационарным UHF RFID-считывателям Impinj Speedway Revolution R420, установленным на входах-выходах в производственные помещения и на технологических постах. Там, где физически нет возможности поставить стационарные считыватели, на заводе используют ручные мобильные UHF RFID считыватели Chainway C72. Собираемая информация обрабатывается и в виде аналитических дашбордов или отчетов выводится на монитор диспетчера. Любое отклонение от маршрута автоматически регистрируется системой.

Дмитрий Чуркин, руководитель проекта от компании «Айтипроект», сказал: «После развертывания RFID-система позволила выявить некоторые отклонения от технологического маршрута. Выяснилось, что иногда вагоны движутся в «противоход», то есть не соблюдается определенная технологическими нормами последовательность выполнения операций. Выяснилось, что некоторые вагоны нарушают максимально или минимально допустимое время нахождения в «контролируемой зоне», выкатываются из производственных цехов и подолгу простаивают на улице. В итоге заказчик получил информацию для размышления, которая, мы уверены, поможет ему стать эффективнее».