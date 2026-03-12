Chainway UHF RFID

Разделы

12.03.2026 RFID-считыватели Chainway помогают учитывать имущество в Управделами губернатора Московской области 2
30.07.2025 Бутик SVMoscow с RFID-решением от «РСТ-Инвент» снизил потери до нуля и ускорил инвентаризацию в 12 раз 1
28.05.2025 Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее 2
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway 1
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале 2
12.02.2021 «Силтэк» протестировала программу «Силлинк» для учета RFID-меток на детской площадке 1
19.01.2021 «Силтэк» создала комплексное решение для маркировки малых архитектурных форм 1
02.09.2020 «Айтипроект» внедрила RFID-систему на Тверском вагоностроительном заводе 1
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ 1
17.12.2018 Российское ПО ITProject RFID Server поддерживает терминалы Chainway 1

ОКТРОН - OCTRON 27 5
Chainway Information Technology 20 5
9145 4
Силтэк ГК 24 4
ITProject - АйТиПроект 14 3
Zebra Technologies 148 2
Scanport - Сканпорт 9 1
Seaory Technology 2 1
Viant - Виант 5 1
Postek Technology 7 1
Cleverence - Клеверенс 28 1
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 34 1
Ctrl2Go - 2050-Интегратор 5 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 75 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
Брусника 17 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1164 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34320 5
Маркировка - Marking 1253 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 955 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4712 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 562 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14436 2
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27308 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1510 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1680 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10307 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13182 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17909 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15072 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2363 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1407 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 715 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 1
UHF - Ultra High Frequency - VHF - Very High Frequency - ДМВ - Дециметровые волны 45 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1407 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12498 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4873 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25862 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1139 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16736 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1524 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2066 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 649 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32163 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7756 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5700 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26302 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1096 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2384 1
Smart Factory - цифровой завод - умный завод - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 35 1
ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 3
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 2
ITProject Tracking System - ITProject Mobile Tracking - Мобильный Трекер 4 2
Google Android 14881 2
Силтэк - S-TAG SCAT - Многоразовые RFID-метки 14 2
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 15 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 67 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 18 1
НКК - РСТ-Инвент - TwinTag RFID-метка 5 1
Nordic ID Sampo 3 1
Силтэк - Силфлекс - электронная бирка 3 1
1С:ERP Управление предприятием 743 1
Селиванов Максим 27 3
Кулдуев Тимур 1 1
Чуркин Дмитрий 1 1
Зинченко Богдан 4 1
Фузейников Алексей 2 1
Лекомцев Владислав 1 1
Шелковый Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159468 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46313 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8276 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2737 1
Россия - СФО - Новосибирск 4737 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1231 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 971 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 984 1
Россия - Крайний Север 327 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 355 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 284 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8266 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3201 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20569 3
Энергетика - Energy - Energetically 5566 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2989 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 566 2
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 189 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9793 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6339 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 1
Зоология - наука о животных 2798 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 1
