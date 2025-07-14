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Индексная книга (каталог) CNews*
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Viant Виант


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 «РусАгроСеть» выбрала терминалы сбора данных Chainway для автоматизации складских операций 1
28.05.2025 Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Viant и организации, системы, технологии, персоны:

8571 2
ОКТРОН - OCTRON 20 2
Cleverence - Клеверенс 24 2
Chainway Information Technology 16 1
Силтэк ГК 22 1
Zebra Technologies 146 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9942 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1494 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26275 2
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Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 131 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3518 1
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2314 1
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7467 1
Оцифровка - Digitization 4755 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 769 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16451 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8274 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 520 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6164 1
Google Android 14373 2
Chainway UHF RFID 8 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 61 1
Cleverence - Склад 15 4 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 216 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 456 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1188 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5789 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2845 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 527 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 186 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2587 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
Создано именных указателей - 178334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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