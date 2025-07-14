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Viant Виант
УПОМИНАНИЯ
|14.07.2025
|«РусАгроСеть» выбрала терминалы сбора данных Chainway для автоматизации складских операций 1
|28.05.2025
|Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее 1
Viant и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8571 2
|ОКТРОН - OCTRON 20 2
|Cleverence - Клеверенс 24 2
|Chainway Information Technology 16 1
|Силтэк ГК 22 1
|Zebra Technologies 146 1
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