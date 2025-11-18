Разделы

Цифровизация Инфраструктура Электроника
|

RFID-оборудование Chainway используется на складах ЯТЭК в суровых погодных условиях Севера

Решение с использованием стационарных RFID-считывателей Chainway U300 и мобильных терминалов Chainway C61 UHF позволило топливно-энергетической компании автоматизировать работу склада и обеспечить эффективное прослеживание основных средств

Компания Octron, российский дистрибутор продуктов и решений автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации, поставила RFID UHF оборудование в рамках проекта по автоматизации работы склада Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), реализованного российским системным интегратором «Виант».

ЯТЭК – производственная компания, занимающаяся добычей природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа. Является основным газодобывающим предприятием Республики Саха (Якутия), обеспечивая около 86% добычи газа в регионе, и входит в список системообразующих предприятий РФ в сфере топливно-энергетического комплекса.

ЯТЭК эксплуатирует несколько складских комплексов в поселке Кысыл-Сыр с четырьмя крытыми хранилищами и двумя открытыми площадками. Учет инвентаря, оборудования, специального инструмента и прочего имущества компании осуществлялся с использованием технологии штрихового кодирования и терминалов сбора данных. Для повышения скорости выполнения операций и точности отслеживания перемещения основных средств решил перейти на технологию радиочастотной идентификации (RFID) и обратился с этим запросом в компанию «Виант».

Интегратор предложил решение с использованием программного обеспечения «Клеверенс. Склад 15 RFID», WonderfidLink и стационарных RFID считывателей Chainway U300 и мобильных терминалов Chainway C61 UHF. Для печати и кодировки рулонных меток на диэлектрики и металл Octron поставил RFID UHF принтеры Postek TX2RM.

Андрей Галактионов, директор по развитию ИТ-компании «Виант», сказал: «Нам нужен был надежный терминал, неоднократно испытанный в суровых погодных условиях. Выбор пал на Chainway C61, который доказал свою отказоустойчивость на других наших проектах, например, мы использовали это устройство в Красноярском крае, реализуя проект автоматизации учета руды для Новоангарского обогатительного комбината».

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

По итогам реализации проекта «Виант» помог заказчику создать единую инфраструктуру управления складом, интегрированную с «» и обеспечивающую основу для дальнейшего расширения функциональности с возможностью подключения других территориальных подразделений. Обеспечена прозрачность операций и эффективная прослеживаемость каждой единицы учета на всех этапах движения, уменьшена зависимость от ручного ввода и человеческого фактора. Время выполнения ключевых складских операций сократилось на 50% в зависимости от сценария. Время приёмки оборудования с RFID UHF метками уменьшилось на 80% за счет массового считывания идентификаторов без необходимости поштучной обработки штрихкодов. Процесс проведения инвентаризации ускорился почти на 90%, что позволяет теперь проводить ее чаще, а на отдельных участках ежедневно. RFID-технология значительно сократила время нахождения сотрудника на открытой площадке, что крайне важно при работе в -45 С.

Chainway C61 UHF – защищенный (IP65) ручной мобильный компьютер с клавиатурой на базе восьмиядерного процессора Qualcomm 1,8 ГГц c операционной системой Android 13. Имеет RFID модуль CM710-1 на базе чипа Impinj E710. Поддерживает протокол EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C. Обеспечивает скорость считывания до 1300+ меток/сек. Поддерживает высокоскоростной мобильный интернет 4G, может обмениваться данными по Bluetooth и Wi-Fi. Основной аккумулятор емкостью 6700 мА/ч и дополнительный 5200 мА/ч в съемной рукоятке позволяют использовать устройство без подзарядки более 12 часов. Поддерживается «горячая» замена аккумулятора.

Chainway U300 — высокопроизводительный стационарный RFID-считыватель на базе ОС Android 11, четырехъядерного процессора с частотой 2,0 ГГц и чипа Impinj E710. Максимальная скорость считывания 1300+ меток в секунду. Встроенные интерфейсы RS232, RJ45, HDMI обеспечивают простую интеграцию в любую инфраструктуру. Рабочая температура от -25°C до 65 °C.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Антихрупкость — способность ИT инфраструктуры становиться сильнее после каждого удара

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/