RFID-оборудование Chainway используется на складах ЯТЭК в суровых погодных условиях Севера

Решение с использованием стационарных RFID-считывателей Chainway U300 и мобильных терминалов Chainway C61 UHF позволило топливно-энергетической компании автоматизировать работу склада и обеспечить эффективное прослеживание основных средств

Компания Octron, российский дистрибутор продуктов и решений автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации, поставила RFID UHF оборудование в рамках проекта по автоматизации работы склада Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), реализованного российским системным интегратором «Виант».

ЯТЭК – производственная компания, занимающаяся добычей природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа. Является основным газодобывающим предприятием Республики Саха (Якутия), обеспечивая около 86% добычи газа в регионе, и входит в список системообразующих предприятий РФ в сфере топливно-энергетического комплекса.

ЯТЭК эксплуатирует несколько складских комплексов в поселке Кысыл-Сыр с четырьмя крытыми хранилищами и двумя открытыми площадками. Учет инвентаря, оборудования, специального инструмента и прочего имущества компании осуществлялся с использованием технологии штрихового кодирования и терминалов сбора данных. Для повышения скорости выполнения операций и точности отслеживания перемещения основных средств решил перейти на технологию радиочастотной идентификации (RFID) и обратился с этим запросом в компанию «Виант».

Интегратор предложил решение с использованием программного обеспечения «Клеверенс. Склад 15 RFID», WonderfidLink и стационарных RFID считывателей Chainway U300 и мобильных терминалов Chainway C61 UHF. Для печати и кодировки рулонных меток на диэлектрики и металл Octron поставил RFID UHF принтеры Postek TX2RM.

Андрей Галактионов, директор по развитию ИТ-компании «Виант», сказал: «Нам нужен был надежный терминал, неоднократно испытанный в суровых погодных условиях. Выбор пал на Chainway C61, который доказал свою отказоустойчивость на других наших проектах, например, мы использовали это устройство в Красноярском крае, реализуя проект автоматизации учета руды для Новоангарского обогатительного комбината».

По итогам реализации проекта «Виант» помог заказчику создать единую инфраструктуру управления складом, интегрированную с «1С» и обеспечивающую основу для дальнейшего расширения функциональности с возможностью подключения других территориальных подразделений. Обеспечена прозрачность операций и эффективная прослеживаемость каждой единицы учета на всех этапах движения, уменьшена зависимость от ручного ввода и человеческого фактора. Время выполнения ключевых складских операций сократилось на 50% в зависимости от сценария. Время приёмки оборудования с RFID UHF метками уменьшилось на 80% за счет массового считывания идентификаторов без необходимости поштучной обработки штрихкодов. Процесс проведения инвентаризации ускорился почти на 90%, что позволяет теперь проводить ее чаще, а на отдельных участках ежедневно. RFID-технология значительно сократила время нахождения сотрудника на открытой площадке, что крайне важно при работе в -45 С.

Chainway C61 UHF – защищенный (IP65) ручной мобильный компьютер с клавиатурой на базе восьмиядерного процессора Qualcomm 1,8 ГГц c операционной системой Android 13. Имеет RFID модуль CM710-1 на базе чипа Impinj E710. Поддерживает протокол EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C. Обеспечивает скорость считывания до 1300+ меток/сек. Поддерживает высокоскоростной мобильный интернет 4G, может обмениваться данными по Bluetooth и Wi-Fi. Основной аккумулятор емкостью 6700 мА/ч и дополнительный 5200 мА/ч в съемной рукоятке позволяют использовать устройство без подзарядки более 12 часов. Поддерживается «горячая» замена аккумулятора.

Chainway U300 — высокопроизводительный стационарный RFID-считыватель на базе ОС Android 11, четырехъядерного процессора с частотой 2,0 ГГц и чипа Impinj E710. Максимальная скорость считывания 1300+ меток в секунду. Встроенные интерфейсы RS232, RJ45, HDMI обеспечивают простую интеграцию в любую инфраструктуру. Рабочая температура от -25°C до 65 °C.