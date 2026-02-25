«Базис» построил экосистему и заработал 2 миллиарда на дополнительных продуктах

Группа «Базис» увеличила за 2025 г. свою выручку до 6,3 млрд руб., из них 32% составили комплиментарные продукты, 8% - услуги технической поддержке. В компании считают это отражением ставки на развитие экосистемы.

Финансовые итоги группы «Базис»

Группа «Базис», разработчик решений для виртуализации, объявил финансовые и операционные итоги 2025 г. Выручка за год увеличилась на 37% и составила 6,3 млрд руб. При этом доля выручка за IV квартал 2025 г. в общем объеме годовой выручки составила 45%, снизившись за год на 7 процентных пунктов.

В «Базисе» считают это следствием стратегии компании по приоритизации подписной модели бизнеса, что ведет «к сглаживанию сезонной волатильности признания выручки».

Доля комплементарных продуктов в годовом выручке выросла на 8 процентных пунктов - до 32% (2 млрд руб). К комплементарным продуктам относятся ПО в области контейнеризации, резервного копирования, защиты виртуальных сред, автоматизированной миграции, а также программно-определяемых хранилищ (SDS) и сетей (SDN). Также 8% от выручки пришлось на услуги по технической поддержке.

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) вырос на 36% и составил 3,84 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 61%.

В «Базисе» утверждают, что величина данного показателя была обусловлена инвестициями в развитие продуктового портфеля и коммерческим масштабированием. Показатель OIBDAC (показатель OIBDA за вычетом капитальных затрат) составил 2,4 млрд руб., рост за год составил 31%. Рентабельность по данному показателю составила 38% (снижение за год на два процентных пункта).

Скорректированный показатель NIC (чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов) вырос на 33% и составил 2,37 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 38%. Чистая прибыль составила 2,2 млрд руб. (рост за год - 8,6%), рентабельность по чистой прибыли - 35% (снижение за года на 9 процентных пункта). Показатель FCF (свободный денежный поток) увеличился в 2,5 раза и составил 2,07 млрд руб., чистая денежная позиция выросла в 5 раз - до 1,48 млрд руб. Оборачиваемость дебиторской задолженности «Базиса» снизилось до 187 дней по сравнению с 244 днями в 2024 г.

Отношение чистого долга к показателю OIBDA имеет отрицательное значение - минус 0,4, На выплату дивидендов в 2026 г. может быть направлено 50% от скорректированного показателя NIC за 2025 г., то есть 1,9 млрд руб. или 7,2 руб, на одну акцию. «Положительная динамика выручки отражает продолжающееся развитие продуктовой экосистемы, расширение клиентской базы и углубление ее монзтизации за счет дополнительных и кросс-продаж внутри экосистемы», - заявили в компании.

Прогноз на 2026 год

По итогам 2026 г. «Базис» ожидает увеличения выручка на 30-40% за счет продолжения роста продаж флагманских продуктов и комплементарных решений. То есть выручка должна составить 8,2-8,82 млрд руб. Рентабельность по показателю OIBDA в 2026 г. должна остаться на уровне 60%. «Росту доходов будет способствовать восстребованность ПО управления динамической инфраструктуры для повышения эффективности управления ИТ-ландшафтом заказчиков на фоне значительного удорожания оборудования, активная миграция с международных решения на отечественные КИИ (критическая информационная инфраструктура), развитие технологической зрелости экосистемы», - заявили в компании.

В 2025 г. инсталляционная база лицензий составила 149,2 млн, увеличившись за год на 23%. Количество клиентов за год увеличилось на 19% до 248. Количество сотрудников увеличилось на 37% до 500 человек, из них 86% - это ИТ-сотрудники.

Как «Базис» провел IPO

«Базис» был создан в 2020 г. «Ростелекомом» и компанией «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»). При создании компании «Ростелеком» получил в ней 51%, «КНС Групп» - 49%. Сейчас доля «Ростелекома» сократилась до 50,3%, «КНС Групп» - до 29,7%.

На конец 2025 г. структурам «РТК-ЦОД» (совместное предприятие «Ростелекома» и ВТБ) принадлежало 60,6% в компании. Еще структурам двух ненадеванных акционеров принадлежало 31,7% и 17,9% акций. Во втором из них ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Баланс Эссет Менеджмент» владел 44,8%.

В конце 2025 г. «Базис» провел IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 3 млрд руб., размещения происходило по цене 109 руб. за одну акцию. Акции продавали неназванные акционеры компании, при этом «РТК-ЦОД» свою долю не продавал. Также нензаванные миноритарные акционеры передали 5% акций компании на осуществление долгосрочной программы мотивации сотрудников. Впоследствии CNews выяснил, что среди продававших акционеров были структуры «ИКС Холдинга».