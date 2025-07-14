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Chainway Information Technology

Chainway Information Technology

Shenzhen Chainway Information Technology Co. Ltd - поставщик продуктов и решение в области RFID и технологии штрихового кодирования для предприятий логистики, транспортной отрасли, здравоохранения, финансового бизнеса, розничной торговли, энергетики, животноводства, производства, обеспечения безопасности, на складах и т.д.

УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 «РусАгроСеть» выбрала терминалы сбора данных Chainway для автоматизации складских операций 1
26.06.2024 Российская торговая сеть Leform использует UHF RFID считыватели Chainway для автоматизации учета товарных запасов 1
29.03.2024 Терминалы сбора данных Chainway и ПО «Сканпорт» помогают ГК «АвтоДом» интегрировать продажи с «Честным Знаком» 1
20.02.2024 На российском пятизвездочном курорте внедряют автоматизированную систему учета основных средств с использованием ТСД Chainway 2
17.01.2024 Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт» 2
07.12.2023 Терминалы сбора данных Chainway и российское ПО DataMobile помогают автоматизировать склады компании «Авангард система» 1
24.11.2023 ОКТРОН объявляет о старте продаж нового стационарного UHF RFID-считывателя от Chainway на ОС Android 11 1
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway 2
06.07.2023 Chainway выпустила новую линейку терминалов сбора данных для автоматизации стандартных мобильных операций 1
24.10.2022 ОКТРОН выводит на российский рынок вибродатчики с поддержкой LoRaWAN 1
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале 2
12.02.2021 «Силтэк» протестировала программу «Силлинк» для учета RFID-меток на детской площадке 1
19.01.2021 «Силтэк» создала комплексное решение для маркировки малых архитектурных форм 1
26.12.2019 «Октрон» будет поставлять на российский рынок RFID-принтеры Postek 1
26.11.2019 «Айтипроект» выпустила мобильные решения для работы с RFID 1
17.12.2018 Российское ПО ITProject RFID Server поддерживает терминалы Chainway 2

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Chainway Information Technology и организации, системы, технологии, персоны:

ОКТРОН - OCTRON 20 12
Zebra Technologies 146 6
8571 6
Scanport - Сканпорт 8 4
Силтэк ГК 22 3
ITProject - АйТиПроект 13 2
Seaory Technology 2 2
Sumyoung Technology 1 1
Qualcomm Technologies 1859 1
Nordic ID 7 1
Viant - Виант 2 1
Брусника 14 1
Автодом - АВТОDOM 27 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26275 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1494 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9942 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 7
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 520 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25129 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4550 6
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 769 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11721 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14108 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7467 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3517 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6164 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5991 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 908 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 3
Маркировка - Marking 1141 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10692 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8776 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12677 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 554 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21340 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12698 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8274 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12508 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 813 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6975 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9481 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4701 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 590 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17473 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2314 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1231 1
Google Android 14373 6
Chainway UHF RFID 8 5
Scanport - DataMobile 9 4
ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 216 2
Силтэк - S-TAG SCAT - Многоразовые RFID-метки 13 2
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
Sumyoung Technology - CMSONE 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 118 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
ITProject Tracking System - ITProject Mobile Tracking - Мобильный Трекер 4 1
Chainway MC - портативный мобильный компьютер 1 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 456 1
1С:ERP Управление предприятием 643 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 16 1
Scanport - DM.Invent 1 1
Силтэк - Силфлекс - электронная бирка 3 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Скворцов Михаил 8 3
Селиванов Максим 27 3
Скворцов Андрей 13 1
Писаревский Алексей 6 1
Ганская Ольга 1 1
Шелковый Сергей 1 1
Зинченко Богдан 4 1
Кулдуев Тимур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17628 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 2
Россия - СФО - Новосибирск 4482 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 165 1
Европа 24444 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 1
Китай - Шанхай 793 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 1
Россия - Крайний Север 298 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 340 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4130 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 271 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 910 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1168 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9211 5
Энергетика - Energy - Energetically 5304 5
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 527 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5789 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2587 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 186 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 534 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2845 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 93 1
Зоология - наука о животных 2721 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5225 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 198 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 283 1
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