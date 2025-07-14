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Chainway Information Technology
Shenzhen Chainway Information Technology Co. Ltd - поставщик продуктов и решение в области RFID и технологии штрихового кодирования для предприятий логистики, транспортной отрасли, здравоохранения, финансового бизнеса, розничной торговли, энергетики, животноводства, производства, обеспечения безопасности, на складах и т.д.
УПОМИНАНИЯ
Chainway Information Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|ОКТРОН - OCTRON 20 12
|Zebra Technologies 146 6
|1С 8571 6
|Scanport - Сканпорт 8 4
|Силтэк ГК 22 3
|ITProject - АйТиПроект 13 2
|Seaory Technology 2 2
|Sumyoung Technology 1 1
|Qualcomm Technologies 1859 1
|Nordic ID 7 1
|Viant - Виант 2 1
|Брусника 14 1
|Автодом - АВТОDOM 27 1
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
|Скворцов Михаил 8 3
|Селиванов Максим 27 3
|Скворцов Андрей 13 1
|Писаревский Алексей 6 1
|Ганская Ольга 1 1
|Шелковый Сергей 1 1
|Зинченко Богдан 4 1
|Кулдуев Тимур 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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