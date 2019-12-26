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«Октрон» будет поставлять на российский рынок RFID-принтеры Postek

Ритейл Дистрибуция Техника

«Октрон», российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных заключил договор о дистрибуции с производителем принтеров этикеток и бирок с поддержкой штрихкодов и RFID-кодирования – компанией Postek Technology.

Postek Technology была основана в 1998 г. в городе Шэньчжэнь в Китае и специализируется на создании и производстве штрихкодовых и RFID-принтеров. Имеет несколько десятков национальных патентов, собственное R&D-подразделение.

Андрей Скворцов, генеральный директор компании «Октрон», сказал: «Мы рассматриваем RFID-продукты Postek как часть комплексного решения в связке с мобильными компьютерами Chainway, которые сейчас очень востребованы на российском рынке. Оба производителя серьезно относятся к качеству разрабатываемой продукции, гибко реагируют на потребности рынка, постоянно заняты новыми разработками, имеют западную культуру ведения бизнеса».

Ольга Ганская, продакт-менеджер AutoIDC компании «Октрон», отметила: «Компания Postek не является новичком на российском рынке и отлично понимает конъюнктуру и потребности рынка. Некоторые устройства успели зарекомендовать себя у потребителей. Но главное, наши совместные маркетинговая и техническая команды уже готовы оказать всестороннюю поддержку по продуктам Postek. И любую интересующую информацию уже можно найти на нашем сайте».

В настоящий момент «Октрон» готов предложить российскому потребителю полный спектр RFID-принтеров Postek от настольных принтеров начального уровня до высокопроизводительных промышленных RFID-кодировщиков.

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