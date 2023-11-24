ОКТРОН объявляет о старте продаж нового стационарного UHF RFID-считывателя от Chainway на ОС Android 11

Компания ОКТРОН, российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленного интернета вещей, объявляет о старте продаж на российском рынке нового стационарного UHF RFID-считывателя Chainway U300. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН.

U300 - стационарный RFID-считыватель на чипе Impinj E710/R2000. Операционная система Android 11 и четырехъядерный процессор 2,0 ГГц обеспечивают высокую скорость обработки данных. Набор интерфейсов (RS232, RJ45, HDMI, WLAN IEEE 802.11 b/g/n, 2.4G и Bluetooth 4.0), поддержка источников питания постоянного тока, POE, POE+ обеспечивают гибкость и позволяют удовлетворить потребности самых разнообразных приложений в сложных условиях эксплуатации на складах, производстве, в здравоохранении, в ритейле и т.п.

Новый U300 в различных модификациях имеет до восьми портов для подключения RFID-антенн и обеспечивает скорость считывания до 950 меток в секунду. Рабочий диапазон температур от -25 до 65 oC, рабочая влажность 10-90%.

Михаил Скворцов, менеджер по развитию бизнеса ОКТРОН: «С выпуском U300 компания Chainway продолжает развивать предложение в сегменте low-end, создавая более доступные по стоимости продукты на надежной технологической базе без ущерба качеству и производительности. Новый UHF RFID считыватель позиционируется производителем, как устройство для in door приложений».