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Скворцов Михаил



03.02.2025 «Октрон» предложит российскому рынку цифровые продукты для ритейла под брендом «S8 градусов» 1
30.10.2024 ОКТРОН представляет отраслевые решения с использованием карт и RFID технологий 1
24.11.2023 ОКТРОН объявляет о старте продаж нового стационарного UHF RFID-считывателя от Chainway на ОС Android 11 1
29.08.2023 «Октрон» заключил соглашение о дистрибуции карточных и термотрансферных принтеров Dascom 1
06.07.2023 Chainway выпустила новую линейку терминалов сбора данных для автоматизации стандартных мобильных операций 1
28.03.2023 «Октрон» заключила договор о дистрибуции решений для электронных ценников с Bowtz Technology 1
24.10.2022 ОКТРОН выводит на российский рынок вибродатчики с поддержкой LoRaWAN 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Скворцов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ОКТРОН - OCTRON 17 7
Chainway Information Technology 15 3
Qualcomm Technologies 1824 1
DASCOM 4 1
Zebra Technologies 145 1
Sumyoung Technology 1 1
Seaory Technology 2 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1082 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2961 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5900 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13946 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1336 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9624 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 685 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3395 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 397 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2481 1
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 188 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1249 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 891 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12199 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11002 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1035 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3825 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8187 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3168 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 928 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3736 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 958 1
Google Android 14016 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 1
Chainway MC - портативный мобильный компьютер 1 1
Sumyoung Technology - CMSONE 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Резниченко Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Китай - Гуандун - Цзянмэнь 2 1
Китай - Шанхай 787 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 1
Энергетика - Energy - Energetically 5094 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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