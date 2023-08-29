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«Октрон» заключил соглашение о дистрибуции карточных и термотрансферных принтеров Dascom

«Октрон», российский дистрибьютор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленного интернета вещей, объявил о старте продаж в России и СНГ высокотехнологичных решений для печати китайского производителя Dascom.

Компания Dascom со штаб-квартирой в Гонконге, R&D-центрами и производственным предприятием в Цзянмэне более трех десятилетий специализируется на разработке и производстве решений для печати.

Начав с производства матричных принтеров, сейчас Dascom предлагает линейку карточных, термотрансферных (включая принтеры с UHF RFID-опцией) и мобильных принтеров этикеток. Продукты Dascom используются в 200 странах по всему миру.

Михаил Скворцов, менеджер по развитию компании «Октрон», сказал: «Компания Dascom – это высокотехнологичное производство и серьезная работа в области исследований и разработки. Изначально ориентированная на внутренний рынок, сейчас компания стремится активно развивать международные продажи. Прежде, чем оборудование выходит на внешние рынки, оно фактически проходит «обкатку» в китайских компаниях. Получаемая обратная связь позволяет довести качество продукта практически до совершенства».

В начале июня этого года инженеры компании «Октрон» посетили предприятие Dascom в Цзянмэне в целях знакомства с производством и технического тренинга по продуктам вендора для реализации технической поддержки.

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Цифровизация

Никита Резниченко, технический специалист компании «Октрон», сказал: «Интересно, что 95% комплектующих, из которых собираются принтеры Dascom, производятся самой компанией на своем производстве. Это делает их очень гибкими. В случае если есть запрос от клиента на конструктивные изменения, вендору не нужно обращаться к партнерам, он может все сделать сам, опираясь на собственное производство. Dascom имеет большое подразделение R&D. Под каждую линейку принтеров (матричные, линейные, термотрансферные) сформирована отдельная команда инженеров, тестировщиков, программистов, которые занимаются развитием продуктов, пишут прошивки, софт».

В компании Dascom осуществляется контроль качества продукции и хранится история сборки и тестирования каждого устройства. В случае возникновения проблем эксплуатации вендор может отследить всю историю производства конкретного устройства и используемых в нем комплектующих, чтобы быстро выявить системную проблему и устранить ее.

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