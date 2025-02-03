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«Октрон» предложит российскому рынку цифровые продукты для ритейла под брендом «S8 градусов»

Российский дистрибутор оборудования автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» объявляет о создании собственного бренда «S8 градусов», который объединит продукты, предназначенные для автоматизации операций в розничной торговле. Об этом CNews сообщили представители «Октрон».

Решение о создании отраслевого бренда основывается на многолетнем опыте поставки решений для различных сфер бизнеса с учетом специфики индустрии отечественного ритейла. Под торговой маркой «S8\ градусов» на российский рынок будет поступать оборудование, производимое китайскими производителями партнерами «Октрона», соответствующее техническим и функциональным требованиям, определяемым российским дистрибутором.

Под новым брендом «S8 градусов» уже сейчас можно приобрести электронные ценники и прайсчекеры, модельный ряд которых постепенно расширяется. Цель – формирование портфеля продуктов, который позволил бы создавать готовые высокотехнологичные решения для розничных компаний любого размера с любым бюджетом.

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Цифровизация

Михаил Скворцов, менеджер по развитию бизнеса: «Такой специализированный подход позволит компании «Октрон» в полной мере удовлетворить запросы рынка, а наши партнеры, специализирующиеся на автоматизации ритейла, получат надежные решения «под ключ», которые они смогут предлагать своим клиентам».

Мария Акифьева, менеджер по продукту: «Название бренда отражает идею, заложенную в его концепцию. «S» – smart, то есть «умные» решения. «8» – это бесконечность, постоянное совершенствование, а в Китае «8» – это, к тому же, число, символизирующее счастье и богатство. Градус – точность работы как наших продуктов, так и команды в целом. Визуально S и 8 имеют приблизительно одинаковые очертания, а градус уравновешивает общую картину, создавая баланс и гармонию, к которым мы стремимся, выстраивая работу и с поставщиками, и с партнерами».

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