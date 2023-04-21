Получите все материалы CNews по ключевому слову
Торговля розничная Магазин у дома магазин «шаговой доступности»
СОБЫТИЯ
|21.04.2023
|
Илья Хала -
Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ
в Москве. Все они размещались в промзонах, где было достаточно площадей и электрической мощности. Мы решили не делать сорок первый, а пойти другим путем, и придумали уникальную концепцию: дата-центры шаговой доступности. Небольшие, но в деловых районах города, поблизости от офисов клиентов. CNews: В чем плюсы этого формата? Разве компаниям не все равно, где размещать оборудование? Илья Хала
|28.04.2020
|
«Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома
и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», - отмечает коммерч
|22.12.2017
|
В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности
MAPS.ME объявила о том, что первой в мире запустила офлайн-навигацию с промежуточной точкой с учетом метро и легкого метро в 74 городах мира. Приложение будет рекомендовать интересные места в шаговой доступности — достопримечательности, кафе и рестораны и экскурсии от сервиса Viator.Новая версия MAPS.ME подскажет, как добраться до места назначения на метро в 74 городах (и 40 странах
|19.04.2017
|
В центре Москвы построили ЦОД «шаговой доступности»
орой оценивается надежность ЦОДов). Однако сертификацию 3data не проводит из-за ее дороговизны. ЦОД шаговой доступности Новый ЦОД стал частью ранее запущенной 3data программы «ЦОД шаговой до
|03.06.2013
|
Офис банка в шаговой доступности. Опыт INPAS
ивать организацию рабочего места (одного или нескольких) для сотрудников банка. Основная цель этого решения – предоставить клиентам розничных банков возможность получать доступ к банковским услугам в шаговой доступности. Идея в следующем: розничный банк должен быть ближе к клиенту — настолько, насколько к нему приближены розничные торговые сети. Первый проект компании INPAS — для банка МБРР
Торговля розничная и организации, системы, технологии, персоны:
|Хала Илья 49 10
|Грибов Андрей 74 7
|Дырдасов Виталий 18 6
|Баяндина Анастасия 4 4
|Старцев Александр 8 3
|Путин Владимир 3454 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Галактионова Инесса 120 3
|Гуцериев Михаил 114 3
|Майстренко Игорь 46 3
|Анкудинов Алексей 25 3
|Исмаилов Руслан 13 3
|Стоклицкая Анна 24 3
|Николаев Евгений 19 3
|Агаков Александр 22 3
|Чимиричкина Мария 30 3
|Пустыльник Сергей 7 3
|Кардаева Галина 5 2
|Зотов Владимир 7 2
|Бурнакина Татьяна 2 2
|Темченко Андрей 4 2
|Бодунов Дмитрий 5 2
|Рабер Ирина 3 2
|Канев Александр 9 2
|Бумагин Евгений 4 2
|Сергеев Сергей 179 2
|Семенов Александр 166 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Востриков Юрий 86 2
|Скатин Алексей 33 2
|Клименко Федор 26 2
|Финк Дмитрий 20 2
|Иванова Дагмара 44 2
|Соколов Олег 51 2
|Иванов Михаил 116 2
|Лисовский Евгений 20 2
|Ракишин Александр 2 2
|Губанов Андрей 117 2
|Лукашевич Андрей 9 2
|Чижов Максим 7 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.