Илья Хала - Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ в Москве. Все они размещались в промзонах, где было достаточно площадей и электрической мощности. Мы решили не делать сорок первый, а пойти другим путем, и придумали уникальную концепцию: дата-центры шаговой доступности. Небольшие, но в деловых районах города, поблизости от офисов клиентов. CNews: В чем плюсы этого формата? Разве компаниям не все равно, где размещать оборудование? Илья Хала

«Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», - отмечает коммерч

В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности MAPS.ME объявила о том, что первой в мире запустила офлайн-навигацию с промежуточной точкой с учетом метро и легкого метро в 74 городах мира. Приложение будет рекомендовать интересные места в шаговой доступности — достопримечательности, кафе и рестораны и экскурсии от сервиса Viator.Новая версия MAPS.ME подскажет, как добраться до места назначения на метро в 74 городах (и 40 странах

В центре Москвы построили ЦОД «шаговой доступности» орой оценивается надежность ЦОДов). Однако сертификацию 3data не проводит из-за ее дороговизны. ЦОД шаговой доступности Новый ЦОД стал частью ранее запущенной 3data программы «ЦОД шаговой до