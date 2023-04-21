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Индексная книга (каталог) CNews*
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Торговля розничная Магазин у дома магазин «шаговой доступности»

СОБЫТИЯ


21.04.2023 Илья Хала -

Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ

в Москве. Все они размещались в промзонах, где было достаточно площадей и электрической мощности. Мы решили не делать сорок первый, а пойти другим путем, и придумали уникальную концепцию: дата-центры шаговой доступности. Небольшие, но в деловых районах города, поблизости от офисов клиентов. CNews: В чем плюсы этого формата? Разве компаниям не все равно, где размещать оборудование? Илья Хала
28.04.2020 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома

и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», - отмечает коммерч
22.12.2017 В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности

MAPS.ME объявила о том, что первой в мире запустила офлайн-навигацию с промежуточной точкой с учетом метро и легкого метро в 74 городах мира. Приложение будет рекомендовать интересные места в шаговой доступности — достопримечательности, кафе и рестораны и экскурсии от сервиса Viator.Новая версия MAPS.ME подскажет, как добраться до места назначения на метро в 74 городах (и 40 странах
19.04.2017 В центре Москвы построили ЦОД «шаговой доступности»

орой оценивается надежность ЦОДов). Однако сертификацию 3data не проводит из-за ее дороговизны. ЦОД шаговой доступности Новый ЦОД стал частью ранее запущенной 3data программы «ЦОД шаговой до
03.06.2013 Офис банка в шаговой доступности. Опыт INPAS

ивать организацию рабочего места (одного или нескольких) для сотрудников банка. Основная цель этого решения – предоставить клиентам розничных банков возможность получать доступ к банковским услугам в шаговой доступности. Идея в следующем: розничный банк должен быть ближе к клиенту — настолько, насколько к нему приближены розничные торговые сети. Первый проект компании INPAS — для банка МБРР

Публикаций - 347, упоминаний - 362

Торговля розничная и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
Ростелеком 10948 20
МегаФон 10742 20
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АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Google LLC 12688 5
Ростелеком - Астор ВЦ 113 5
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Huawei 4676 4
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Schneider Electric 614 4
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 44 4
Luxsoft - ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 3
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 3
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