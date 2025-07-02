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Кардаева Галина
УПОМИНАНИЯ
Кардаева Галина и организации, системы, технологии, персоны:
|Digift - Дигифт 2 1
|Telegram Group 2270 1
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 147 1
|Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
|Apple Pay 498 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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