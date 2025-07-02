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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кардаева Галина


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 «Лента» и «Билайн Big Data & AI» расширяют сотрудничество в сфере цифровой indoor-рекламы 1
06.03.2023 «Лента» запустила в продажу электронные подарочные карты 1
24.11.2022 «Лента» усовершенствовала механики возврата товаров 1
22.09.2022 «Лента» совместно с GlowByte внедрила новую методику оценки эффективности целевого маркетинга 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кардаева Галина и организации, системы, технологии, персоны:

Digift - Дигифт 2 1
Telegram Group 2270 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 147 1
Лента - Сеть розничной торговли 2166 3
Лента - Утконос 177 2
Лента - Лента Онлайн 30 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7170 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5412 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8678 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5187 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5989 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5072 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32271 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13050 1
MarTech - A/B-тестирование 64 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15487 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1793 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4792 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7680 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1108 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6981 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Apple Pay 498 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 1
Бекузаров Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24983 3
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5053 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 622 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1405 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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