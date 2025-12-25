Получите все материалы CNews по ключевому слову
Digift Дигифт
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Digift и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1348 1
|Генова Вера 1 1
|Кардаева Галина 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157395 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410506, в очереди разбора - 731002.
Создано именных указателей - 188106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.