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Google Pay
Google Android Pay
Google Wallet



10.03.2021 Gfn.ru подключил оплату через Google Pay
26.08.2020 МТC запустила оплату через push-уведомления
17.07.2020 «Тинькофф Оплата» упростила подключение Apple Pay и Google Pay для клиентов интернет-эквайринга
20.01.2020 «Яндекс.Деньги» добавили Google Pay в свои сервисы для сбора средств
23.12.2019 Клиенты «РГС банка» получили доступ к сервису Google Pay
18.12.2019 Центробанк собирается запустить «убийцу» Apple Pay и Google Pay
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM
15.11.2019 На портале госуслуг появилась возможность оплаты через Google Pay
09.07.2019 Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка»
20.06.2019 Пользователи «МКБ Онлайн» смогут подключить Google Pay и Samsung Pay
03.06.2019 В НПФ Сбербанка появилась поддержка оплаты взносов с помощью Google Pay
04.12.2018 Держатели карт Visa Связь-банка получили возможность расплачиваться с помощью Google Pay
21.11.2018 «Яндекс.Касса» поможет онлайн-площадкам принимать оплату через Google Pay
31.07.2018 Банк «Хоум кредит» сообщил о запуске Google Pay
31.07.2018 Банк «Зенит» подключил сервис бесконтактной оплаты Google Pay для держателей Mastercard
19.07.2018 Банк «Авангард» подключился к сервису бесконтактной оплаты Google Pay
04.07.2018 Сбербанк реализовал оплату через Google Pay
04.06.2018 Росбанк запустил платежный сервис Google Pay для держателей карт Visa
31.05.2018 «Альфа-Банк» предложил пользователям Google Pay выпуск карт через приложение за 60 секунд
21.05.2018 Банк «Открытие» подключил Google Pay банкам-партнерам
12.04.2018 CloudPayments запустил прием платежей Google Pay на сайтах и в мобильных приложениях
05.03.2018 Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России
20.02.2018 Google официально представила новый платежный сервис Google Pay
25.12.2017 Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay
16.11.2017 «Почта Банк» подключил платежный сервис Android Pay
29.05.2017 Пользователи «Кинохода» теперь могут оплачивать билеты с помощью Android Pay
29.05.2017 Сбербанк разработал эквайринговое решение для партнёров на базе Android Pay
23.05.2017 Сбербанк предоставил своим клиентам сервис Android Pay
23.05.2017 ВТБ24 запускает Android Pay для своих клиентов
23.05.2017 Бесконтактные платежи в «М.Видео» выросли вдвое
23.05.2017 Assist запустил Android Pay для своих клиентов
23.05.2017 Android Pay стал доступен в России
22.05.2017 «Тинькофф Банк» запускает Android Pay
22.05.2017 «Бинбанк» запускает бесконтактные платежи с помощью Android Pay с 23 мая
10.11.2016 Бесконтактные платежи Android Pay заработают в России в 2017 году
17.12.2015 Мобильное приложение HotelTonight для Android получило поддержку Android Pay
01.06.2015 Держатели карт MasterCard смогут оплачивать покупки с помощью сервиса Android Pay

Публикаций - 345, упоминаний - 610

Google Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9455 57
Yandex - Яндекс 4622 38
Samsung Electronics 8965 32
Apple Inc 10156 27
Huawei 3000 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 10
Xiaomi 989 10
PayPal 625 8
Lenovo Motorola 3319 8
Lenovo Group 2002 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6245 7
Webmoney 477 7
LG Electronics 3137 7
Эвотор - Evotor 118 6
MediaTek 372 6
Qualcomm Technologies 1559 6
Twitter 2306 5
Nokia Corporation 5238 5
NeXus 219 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7841 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2245 5
Meta - Facebook 4145 5
Microsoft Corporation 21031 4
CloudPayments - Клаудпэйментс 31 4
Sony 5581 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 4
Смартфин - 2can&ibox 43 4
Realme 93 3
5035 3
Rambler Group - Рамблер ГК 758 3
АТОЛ ГК 179 3
Telegram Group 749 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7528 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 3
VK - Mail.ru Group 2819 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1831 3
OnePlus - BBK Electronics 367 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 90 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 3
Vivo 148 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 76
Visa International 1641 66
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4864 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1925 23
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 712 18
Альфа-Банк 1337 14
Qiwi 797 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1590 9
Русский стандарт Банк 344 9
JCB International 134 8
Почта Банк 305 7
Assist - Ассист 159 7
НСПК - Национальная система платежных карт 274 7
Связной ГК 1086 6
American Express 302 6
Яндекс.Такси 280 6
ВТБ24 622 6
МТС банк 268 6
X5 Group - Перекресток 255 5
Diners Club International - платёжная система 77 5
AliExpress 292 5
X5 Group - Пятерочка 291 5
ИнвестКапиталБанк 16 4
UnionPay - Платёжная система 77 4
Магнит - Сеть магазинов 300 4
ПСБ - Промсвязьбанк 636 4
Uber 276 4
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 119 4
Лента - Сеть розничной торговли 214 4
Бинбанк 189 4
РЖД - Российские железные дороги 1334 4
О2О Delivery club 162 3
Lamoda 87 3
Открытие ФК 462 3
Совкомбанк ПАО 157 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 132 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 3
Банк Россия 59 3
Ак Барс Банк 183 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2799 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2370 8
Мосгортранс ГУП 84 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7413 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 3
Правительство РФ 2669 3
Москва МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 32 3
Президент Российской Федерации 1734 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1772 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1519 2
МЦД - Московские центральные диаметры 24 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1143 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 27 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
Правительство Москвы 821 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 826 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 471 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2057 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1174 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1125 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2053 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1999 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
Единая Россия - Политическая партия 219 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 56 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 980 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10176 29
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4959 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6353 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 24
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 781 23
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9192 22
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 824 21
USB Type-C - USB-C 1011 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2048 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 952 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4765 16
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 664 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 15
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 14
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 204 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12186 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1542 10
AOD - Always On Display 123 9
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 745 8
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 53 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 244 8
Nano-SIM 126 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 8
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 8
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 517 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 7
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 235 6
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 18 6
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 231 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 5
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 35 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1432 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 4
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 651 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 4
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 54 4
Apple Pay 406 196
Samsung Pay 255 127
Google Android 11688 105
Google Play - Google Store - Android Market 2642 42
Apple iOS 6259 35
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1368 31
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 29
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 18
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 18
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 47 17
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 515 14
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 330 14
Apple - App Store 2359 12
Garmin Pay 19 12
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 147 11
Google Android 9 Pie 168 11
Google Chrome - браузер 1171 9
Corning Gorilla Glass 560 8
Google Lens - Google Объектив 37 8
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1230 8
Сбербанк ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 98 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 397 7
Google YouTube - Видеохостинг 2184 7
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 7
СБП - Система быстрых платежей Банка России 214 7
Alibaba Group - AliPay 66 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 206 7
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 44 7
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 428 6
Google Android 10 182 6
Google Android 8 Oreo 142 6
Google Android 11 99 6
Huawei Honor - Серия смартфонов 412 5
WhatsApp Messenger 697 5
Apple iPad 3544 5
Lenovo Motorola Moto E - серия смартфонов 18 5
Apple Touch ID 217 5
Apple iPhone X - Серия смартфонов 221 5
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 8 5
Кирсанова Светлана 54 10
Путин Владимир 2445 5
Киричек Алексей 66 4
Изотов Вадим 10 4
Островский Святослав 43 4
Савченко Алла 15 4
Коробкина Оксана 18 3
Богдашев Дмитрий 18 3
Дембицкая Марина 9 3
Романенко Андрей 83 3
Масленникова Анастасия 35 3
Спиридонов Дмитрий 24 3
Цыбульников Вячеслав 37 3
Кухальский Ян 16 3
Полехина Диана 6 3
Соколова Екатерина 13 2
Дементьева Ирина 9 2
Деменюк Юлия 11 2
Шигапов Антон 10 2
Петров Алексей 27 2
Кузнецов Дмитрий 50 2
Малых Дмитрий 24 2
Шитиков Евгений 8 2
Кисляков Кирилл 5 2
Горыня Кирилл 22 2
Бисембаева Алина 12 2
Федосеев Михаил 12 2
Кулаков Кирилл 3 2
Агафонов Андрей 19 2
Комлев Владимир 30 2
Чадов Андрей 3 2
Алексеев Юрий 14 2
Петелина Екатерина 13 2
Хромов Сергей 13 2
Кулешов Сергей 35 2
Горелова Юлия 5 2
Хаустов Олег 4 2
Лоуцкер Павел 3 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 1
Jobs Steve - Джобс Стив 990 1
Россия - Российская федерация - РФ 82623 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26745 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34080 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11604 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12083 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11623 10
Европа 7254 9
Россия - СФО - Новосибирск 2927 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2898 9
Россия - ПФО - Казань 1895 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 8
Беларусь - Белоруссия 3209 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1132 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1390 7
Казахстан - Республика 4147 6
Германия - Федеративная Республика 7795 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1863 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 870 5
Азия - Азиатский регион 3159 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 991 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1068 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 4
Армения - Республика 1046 4
Южная Корея - Республика 3273 3
Европа Восточная 2816 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 649 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 772 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1198 3
США - Нью-Йорк 2589 3
Африка - Африканский регион 2668 3
Австралия - Австралийский Союз 2659 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9592 3
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 149 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3816 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 498 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 6
Cashback - Кэшбэк 37 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 5
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 129 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4143 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 522 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 2
Торговля розничная 82 2
Транспорт 66 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1116 1
POS - point of sale 2 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 15 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 56 1
Болезнь Паркинсона 101 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 16 1
Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 6 1
Русский язык 1660 1
Lounge Key - Priority Pass - Бизнес-залы в аэропортах VIP-класса 2 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 434 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1247 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 20 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 12
КиноПоиск - портал о кино 123 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 2
Ведомости 275 2
РИА Новости 750 2
The Verge - Издание 460 1
Forbes - Форбс 561 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 1
Reddit 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 5683 1
WSJ - The Wall Street Journal 1195 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1141 1
Коммерсантъ - Издательский дом 793 1
9to5Google 22 1
Говорит Москва - радиостанция 17 1
BCG - Boston Consulting Group 77 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 3
CNews Инновация года - награда 27 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 2
Markswebb 27 2
App Annie State of Mobile 3 1
IDC - International Data Corporation 4528 1
Strategy Analytics 282 1
The Nilson Report 6 1
IoT Analytics 4 1
Nielsen Holdings - NetRatings 328 1
500 Startups 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 611 1
Markets&Markets Research 92 1
Data Insight - Исследовательское агентство 80 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
Gartner 3198 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 100 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
Metro Expo 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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