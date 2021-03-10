Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google Pay
Google Android Pay
Google Wallet
Публикаций - 345, упоминаний - 610
Google Pay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирсанова Светлана 54 10
|Путин Владимир 2445 5
|Киричек Алексей 66 4
|Изотов Вадим 10 4
|Островский Святослав 43 4
|Савченко Алла 15 4
|Коробкина Оксана 18 3
|Богдашев Дмитрий 18 3
|Дембицкая Марина 9 3
|Романенко Андрей 83 3
|Масленникова Анастасия 35 3
|Спиридонов Дмитрий 24 3
|Цыбульников Вячеслав 37 3
|Кухальский Ян 16 3
|Полехина Диана 6 3
|Соколова Екатерина 13 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Деменюк Юлия 11 2
|Шигапов Антон 10 2
|Петров Алексей 27 2
|Кузнецов Дмитрий 50 2
|Малых Дмитрий 24 2
|Шитиков Евгений 8 2
|Кисляков Кирилл 5 2
|Горыня Кирилл 22 2
|Бисембаева Алина 12 2
|Федосеев Михаил 12 2
|Кулаков Кирилл 3 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Комлев Владимир 30 2
|Чадов Андрей 3 2
|Алексеев Юрий 14 2
|Петелина Екатерина 13 2
|Хромов Сергей 13 2
|Кулешов Сергей 35 2
|Горелова Юлия 5 2
|Хаустов Олег 4 2
|Лоуцкер Павел 3 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 990 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 12
|КиноПоиск - портал о кино 123 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 2
|Ведомости 275 2
|РИА Новости 750 2
|The Verge - Издание 460 1
|Forbes - Форбс 561 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 1
|Reddit 214 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5683 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1195 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1141 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 793 1
|9to5Google 22 1
|Говорит Москва - радиостанция 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru