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Google Pay Google Android Pay Google Wallet

Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.07.2026 «Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

карты, управлять их жизненным циклом (блокировка, перевыпуск), а также поддерживать токенизацию — технологию, которая скрывает реальные данные карты при оплате через смартфон (например, Apple Pay или Google Pay). Есть и антифрод-система, которая в реальном времени отслеживает подозрительные транзакции и блокирует их. Она использует машинное обучение и правила безопасности. Также в перечне —
17.10.2024 Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется

и Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy». По данным РБК, работать новшество будет еще и на Android-смартфонах, то есть с его помощью можно будет заменить не только Apple Pay, но также Google Pay и Samsung Pay, которые перестали работать в России после ухода компаний Google и Samsung с российского рынка весной 2022 г. Клиенты уже есть Как сообщил изданию Дмитрий Дубынин, реше
19.10.2022 Российские банки начинают внедрять «убийцу» Apple и Google Pay для карт «Мир»

Apple и Google Pay для «Мира» В России начали внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на платежную систему и банки. Пользователи смартфонов смо
22.09.2022 Оператор системы «Мир» строит платформу на замену Apple Pay и Google Pay

циации «Финтех». Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. До 1 апреля 2022 г. российские банки должны были внедрить сервис «СБПэй», который НСПК позиционировала как аналог Apple Pay и Google Pay. Платформу разработали на основе системы быстрых платежей Банка России, однако совершать покупки в одно касание она все же не позволяла. Так, пользователи должны были установить прил
06.09.2022 Сломалась знаменитая российская замена Google Pay и Samsung Pay. Виноваты разработчики

оссии американские Visa и MasterCard. Смежное с Mir Pay приложение тоже не располагает высокими оценками пользователей Mir Pay – это, в свою очередь аналог иностранных платежных систем, в особенности Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Первая появилась весной 2017 г., а две другие – осенью 2016 г. После начала спецоперации Samsung моментально прекратила поставки своих устройств в Россию, в
13.07.2022 В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

ийский Apple Pay Оператор связи МТС из состава «Большой четверки» работает над созданием платежной системы МТС Pay. Как пишут «Ведомости», это будет полноценный аналог американских систем Apple Pay и Google Pay, под давлением властей США прекративших свою работу в России. По словам первого вице-президента МТС по технологиям Павла Воронина, МТС Pay – это совместный продукт самого оператора,

09.05.2022 Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

предложенный раздел.  Изменение региона на iPhone Далее карту МИР надо добавить в платежный сервис – и вы снова сможете оплачивать покупки, прикладывая смартфон к терминалу. А вот стать альтернативой Google Pay могут сразу три приложения, о которых мы расскажем ниже.Mir Pay  Приложение Mir Pay позволяет оплачивать покупки без использования физической банковской карты, а просто прикладывая т
25.04.2022 В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay

елек». Для оплаты необходимо навести камеру смартфона на QR-код, подтвердить списание денежных средств и получить электронный билет в мобильном приложении. «Несмотря на прекращение работы Apple Pay и Google Pay в России, у пассажиров есть возможность оплачивать проезд удобным безналичным способом. Оплата с помощью QR-кода экономит время и делает поездку более комфортной, ведь для этого не н
30.03.2022 Российские банки внедряют сервис «СБПэй», суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

опка на сайте или ссылка на оплату. Сервис создан на базе СБП Банка России, функционирование которой обеспечивает «Национальная система платежных карт». Новый инструмент НСПК позиционирует как аналог Google Pay и Apple Pay, пользоваться которыми россияне не могут в результате введения западных санкций. Покупателям теперь действительно не придется носить с собой пластиковую карту или вручную
18.03.2022 В России создана платежная система «на замену Apple Pay и Google Pay»

остановила поставки своей техники, но платежную систему в итоге оставила, в отличие от Google и ее Google Pay. Эта система россиянам пока что недоступна, хотя до санкций она исправно работала

10.02.2022 Промсвязьбанк интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

Промсвязьбанк создал полноценный продукт для приема платежей в Telegram – теперь в мессенджере можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay. Также для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате чат-бота с кат
10.03.2021 Gfn.ru подключил оплату через Google Pay

Обланчный игровой сервис Gfn.ru подключил дополнительный способ оплаты через Google Pay, начиная с 5 марта 2021 г. Напомним, что через систему электронных платежей Google Pay пользователи могут оплатить премиум-подписку с приоритетным доступом к серверам, увеличе
10.02.2021 «Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

ришла и платежная система Apple Pay. Общий принцип ее работы тот же, только вместо телефонов Samsung в ней используются iPhone. Google значительно задержался с запуском собственной платежной системой GPay в России. В нашей стране она работает с 27 мая 2017 г., и ее можно использовать на большей части современных Android-смартфонов, без привязки к конкретному бренду. В настоящее время в Росс
26.08.2020 МТC запустила оплату через push-уведомления

МТС объявила о запуске платежей в push-уведомлениях. Пользователи приложения «МТС Деньги» в один клик могут оплатить услуги мобильной связи МТС с помощью сервиса Google Pay. МТС стал первым в мире глобальным партнером, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях. Абоненты МТС, установившие «МТС Деньги», при получении push-уведомления о

17.07.2020 «Тинькофф Оплата» упростила подключение Apple Pay и Google Pay для клиентов интернет-эквайринга

Эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» упростил подключение платежных сервисов Apple Pay и Google Pay к платежным формам на сайтах интернет-магазинов. Теперь клиенты интернет-эквайринга смогут подключать сервисы к своим e-commerce-площадкам всего в несколько кликов — «Тинькофф» автом
20.01.2020 «Яндекс.Деньги» добавили Google Pay в свои сервисы для сбора средств

«Яндекс» объявил о том, что теперь с помощью «Яндекс.Денег» пользователи могут переводить средства на добрые дела или краудфандинговые проекты через Google Pay. Новая возможность доступна в «Я.Соберу», формах и кнопках «Яндекс.Денег» для сбора средств. Чтобы отправить деньги через Google Pay, не нужно иметь при себе банковскую карту

23.12.2019 Клиенты «РГС банка» получили доступ к сервису Google Pay

«РГС банк» объявил о том, что клиентам банка стал доступен сервис Google Pay. Воспользоваться новой возможностью бесконтактной оплаты на смартфонах с ОС Android могут все держатели карт Masterсard «РГС банка». Для начала использования сервиса необходимо скача
18.12.2019 Центробанк собирается запустить «убийцу» Apple Pay и Google Pay

сть бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке. Оплата будет осуществляться по технологии NFC, как это происходит в системах Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, а также при бесконтактной оплате банковскими картами. Внедрение уже обсуждается с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая подтвердила факт разработки соответствующей те
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

нтактных платежей. Дело в том, что чип у них есть – но нет поддержки подходящей платежной системы. В настоящее время в России можно использовать для оплаты только мобильные устройства, поддерживающие Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Около 15 российских банков позволяют оплачивать покупки с помощью Garmin Pay. Всем, кто собирается купить смарт-часы не только из-за их спортивных и умных ф
15.11.2019 На портале госуслуг появилась возможность оплаты через Google Pay

Google Pay на портале госуслуг На портале госуслуг появилась возможность оплаты через сервис Google Pay. Об этом CNews сообщила пресс-служба Минкомсвязи. До этого на сайте можно было расплатиться банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay или деньгами с мобильного счета. Все э
09.07.2019 Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка»

«Почта банк» реализовал сервис Google Pay для карт платежной системы Mastercard, выпущенных банком. Теперь клиенты «Почта банка» смогут пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью своего смартф
20.06.2019 Пользователи «МКБ Онлайн» смогут подключить Google Pay и Samsung Pay

С 20 июня 2019 г. клиентам Московского кредитного банка (МКБ) стало доступно добавление карты в Google Pay и Samsung Pay прямо из мобильного приложения. Для этого необходимо выбрать карту и нажать кнопку «Подключить Google Pay» или «Подключить Samsung Pay». При добавлении карт чере
03.06.2019 В НПФ Сбербанка появилась поддержка оплаты взносов с помощью Google Pay

НПФ Сбербанка объявил о том, что стал первым в России негосударственным пенсионным фондом, реализовавшим оплату взносов по договорам ИПП через сервис Google Pay. Функция доступна как в личном кабинете на сайте Фонда, так и в мобильном приложении. Чтобы оплатить взносы по договору НПО при помощи Google Pay необходимо нажать на соответс
04.12.2018 Держатели карт Visa Связь-банка получили возможность расплачиваться с помощью Google Pay

Держатели карт Visa Связь-банка (группа ВЭБ) получили еще один удобный способ безналичной оплаты – через сервис Google Pay. Для этого клиенту Связь-банка нужно добавить данные по своей карте Visa в сервис бесконтактной оплаты Google Pay на мобильном устройстве с операционной системой Android. Расп
21.11.2018 «Яндекс.Касса» поможет онлайн-площадкам принимать оплату через Google Pay

«Яндекс» сообщил, что интернет-магазины и другие онлайн-сервисы, подключенные к «Яндекс.Кассе», теперь могут принимать платежи через Google Pay. Новая возможность доступна более чем 90 тыс. онлайн-площадок. Чтобы ею воспользоваться, не нужно ничего настраивать и проводить дополнительную интеграцию — достаточно оставить заявк
31.07.2018 Банк «Хоум кредит» сообщил о запуске Google Pay

С 31 июля 2018 г. дня клиенты банка «Хоум кредит» могут пользоваться удобным и безопасным мобильным платежным сервисом Google Pay. С его помощью можно платить во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи. К Google Pay можно привязать совместимые с сервисом действующие карты банка «Хоум кредит»

31.07.2018 Банк «Зенит» подключил сервис бесконтактной оплаты Google Pay для держателей Mastercard

Банк «Зенит» запустил сервис бесконтактной оплаты Google Pay. Держатели карт Mastercard, выпущенных банком, смогут использовать в повседневных расходах быстрый, удобный и безопасный способ оплаты. Google Pay работает на всех современных
19.07.2018 Банк «Авангард» подключился к сервису бесконтактной оплаты Google Pay

Банк «Авангард» объявил о доступности для клиентов оплаты при помощи Google Pay, в дополнение к объявленной ранее поддержке технологий бесконтактных платежей для держателей карт Visa и Mastercard банка. Сервис Google Pay работает на всех современных мобил
04.07.2018 Сбербанк реализовал оплату через Google Pay

Сбербанк и Google предоставили интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Google Pay. Сбербанк реализовал поддержку онлайн-оплаты товаров и услуг через Google Pay на веб-страницах и в мобильных приложениях. Процесс оплаты с Google Pay становится существ
04.06.2018 Росбанк запустил платежный сервис Google Pay для держателей карт Visa

Росбанк объявил о том, что держателям карт Visa Росбанка стал доступен платежный сервис Google Pay. Клиенты Росбанка, пользующиеся мобильными устройствами на операционной системе Android, теперь могут добавить свою карту Росбанка в сервис Google Pay и совершать покупки и оп
31.05.2018 «Альфа-Банк» предложил пользователям Google Pay выпуск карт через приложение за 60 секунд

а-Банка» – пользователи смартфонов на базе Android – получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых и кредитных карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Карту можно сразу добавить в Google Pay и оплачивать покупки смартфоном везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и в интернете. Клиенты банка смогут снимать наличные и пополнять счет в банкомата
21.05.2018 Банк «Открытие» подключил Google Pay банкам-партнерам

Банк «Открытие» начал предоставлять банкам-партнерам сервис оплаты Google Pay. Первыми банками, подключенными к сервису через «Открытие», стали банк «Агророс», Росдорбанк и Ставропольпромстройбанк.  Google Pay – это сервис бесконтактной оплаты, который

12.04.2018 CloudPayments запустил прием платежей Google Pay на сайтах и в мобильных приложениях

CloudPayments, российский платежный сервис, подключил платежную систему Google Pay для клиентов. С сегодняшнего дня всем клиентам доступна возможность приема платеже
05.03.2018 Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России

купок в интернете и мобильных приложениях, а также в торговых точках, поддерживающих технологии NFC.Google Pay (предыдущее название Android Pay) – это сервис мгновенной, удобной и безопасной оп
20.02.2018 Google официально представила новый платежный сервис Google Pay

Google официально объявила о запуске нового сервиса Google Pay, в котором объединены возможности всех платежных продуктов компании. С его помощью
25.12.2017 Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay

х карт Visa банка получили возможность совершать бесконтактные платежи с помощью платежного сервиса Android Pay.Система бесконтактных платежей позволяет привязать обычную банковскую карту к при
16.11.2017 «Почта Банк» подключил платежный сервис Android Pay

ьзоваться преимуществами бесконтактной оплаты услуг с помощью своего смартфона на базе операционной системы Android.Добавить дебетовую, кредитную или виртуальную карту Visa «Почта Банка» в приложение Android Pay могут пользователи телефонов, поддерживающих бесконтактный модуль NFC и операционную систему Android версии 4.4 и выше. Для этого достаточно отсканировать карту с помощью камеры сма
29.05.2017 Пользователи «Кинохода» теперь могут оплачивать билеты с помощью Android Pay

«Киноход» — сервис по продаже онлайн-билетов в кино — внедрил платежный инструмент Android Pay, благодаря которому пользователи теперь смогут в одно касание осуществлять покупки на сайте и в приложении. Функция была запущена совместно со Сбербанком, сообщили CNews в «Киноходе
29.05.2017 Сбербанк разработал эквайринговое решение для партнёров на базе Android Pay

Сбербанк разработал на базе платёжного сервиса Android Pay эквайринговое решение для компаний, у которых есть мобильные приложения. Об этом CNews сообщили в Сбербанке. Решение позволяет клиентам таких компаний использовать при оплате продук
23.05.2017 Сбербанк предоставил своим клиентам сервис Android Pay

Клиенты Сбербанка — держатели карт платёжных систем Visa и Mastercard — получили возможность добавить свои кредитные и дебетовые карты в Android Pay и использовать эту систему для оплаты покупок. Об этом CNews сообщили в Сбербанке. Чтобы использовать Android Pay в магазине, достаточно разблокировать телефон и приложить ег

Публикаций - 427, упоминаний - 460

Google Pay и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 154
Apple Inc 13154 90
Samsung Electronics 11064 61
Yandex - Яндекс 9216 50
PayPal 671 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Xiaomi - Сяоми 2231 18
Huawei 4676 17
Webmoney - Вебмани.Ру 547 11
X Corp - Twitter 2938 11
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 10
МегаФон 10742 10
LG Electronics 3735 10
Lenovo Motorola 3566 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Lenovo Group 2446 8
Telegram Group 2940 8
MediaTek - Ralink 595 8
HTC Corporation 1512 8
Эвотор - Evotor 231 8
Ростелеком 10948 7
Microsoft Corporation 25775 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 6
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 6
Google Russia - Гугл Россия 226 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Qualcomm Technologies 1974 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
Sony 6739 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
AT&T Inc 1725 6
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 5
Код Безопасности 812 5
Robokassa - Робокасса 54 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 112
Visa International 1993 100
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 64
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
NanduQ - Qiwi 1013 20
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
Альфа-Банк 1979 19
American Express - Amex 338 16
Русский стандарт Банк 509 13
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 12
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
ВТБ - Почта Банк 514 11
JCB International 146 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Assist - Ассист 218 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
Diners Club International - платёжная система 82 7
eBay Inc 1640 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Uber 357 6
Связной ГК 1401 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Ак Барс Банк 283 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 6
Мосгортранс ГУП 139 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Федеральное казначейство России 1949 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МЧС РФ ГИМС - Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России 7 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 234
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 108
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 92
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 89
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 70
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 60
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 60
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