«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay карты, управлять их жизненным циклом (блокировка, перевыпуск), а также поддерживать токенизацию — технологию, которая скрывает реальные данные карты при оплате через смартфон (например, Apple Pay или Google Pay). Есть и антифрод-система, которая в реальном времени отслеживает подозрительные транзакции и блокирует их. Она использует машинное обучение и правила безопасности. Также в перечне —

Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется и Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy». По данным РБК, работать новшество будет еще и на Android-смартфонах, то есть с его помощью можно будет заменить не только Apple Pay, но также Google Pay и Samsung Pay, которые перестали работать в России после ухода компаний Google и Samsung с российского рынка весной 2022 г. Клиенты уже есть Как сообщил изданию Дмитрий Дубынин, реше

Российские банки начинают внедрять «убийцу» Apple и Google Pay для карт «Мир» Apple и Google Pay для «Мира» В России начали внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на платежную систему и банки. Пользователи смартфонов смо

Оператор системы «Мир» строит платформу на замену Apple Pay и Google Pay циации «Финтех». Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. До 1 апреля 2022 г. российские банки должны были внедрить сервис «СБПэй», который НСПК позиционировала как аналог Apple Pay и Google Pay. Платформу разработали на основе системы быстрых платежей Банка России, однако совершать покупки в одно касание она все же не позволяла. Так, пользователи должны были установить прил

Сломалась знаменитая российская замена Google Pay и Samsung Pay. Виноваты разработчики оссии американские Visa и MasterCard. Смежное с Mir Pay приложение тоже не располагает высокими оценками пользователей Mir Pay – это, в свою очередь аналог иностранных платежных систем, в особенности Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Первая появилась весной 2017 г., а две другие – осенью 2016 г. После начала спецоперации Samsung моментально прекратила поставки своих устройств в Россию, в

В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay ийский Apple Pay Оператор связи МТС из состава «Большой четверки» работает над созданием платежной системы МТС Pay. Как пишут «Ведомости», это будет полноценный аналог американских систем Apple Pay и Google Pay, под давлением властей США прекративших свою работу в России. По словам первого вице-президента МТС по технологиям Павла Воронина, МТС Pay – это совместный продукт самого оператора,

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций предложенный раздел. Изменение региона на iPhone Далее карту МИР надо добавить в платежный сервис – и вы снова сможете оплачивать покупки, прикладывая смартфон к терминалу. А вот стать альтернативой Google Pay могут сразу три приложения, о которых мы расскажем ниже.Mir Pay Приложение Mir Pay позволяет оплачивать покупки без использования физической банковской карты, а просто прикладывая т

В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay елек». Для оплаты необходимо навести камеру смартфона на QR-код, подтвердить списание денежных средств и получить электронный билет в мобильном приложении. «Несмотря на прекращение работы Apple Pay и Google Pay в России, у пассажиров есть возможность оплачивать проезд удобным безналичным способом. Оплата с помощью QR-кода экономит время и делает поездку более комфортной, ведь для этого не н

Российские банки внедряют сервис «СБПэй», суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay опка на сайте или ссылка на оплату. Сервис создан на базе СБП Банка России, функционирование которой обеспечивает «Национальная система платежных карт». Новый инструмент НСПК позиционирует как аналог Google Pay и Apple Pay, пользоваться которыми россияне не могут в результате введения западных санкций. Покупателям теперь действительно не придется носить с собой пластиковую карту или вручную

В России создана платежная система «на замену Apple Pay и Google Pay» остановила поставки своей техники, но платежную систему в итоге оставила, в отличие от Google и ее Google Pay. Эта система россиянам пока что недоступна, хотя до санкций она исправно работала

Промсвязьбанк интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса Промсвязьбанк создал полноценный продукт для приема платежей в Telegram – теперь в мессенджере можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay. Также для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате чат-бота с кат

Gfn.ru подключил оплату через Google Pay Обланчный игровой сервис Gfn.ru подключил дополнительный способ оплаты через Google Pay, начиная с 5 марта 2021 г. Напомним, что через систему электронных платежей Google Pay пользователи могут оплатить премиум-подписку с приоритетным доступом к серверам, увеличе

«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay ришла и платежная система Apple Pay. Общий принцип ее работы тот же, только вместо телефонов Samsung в ней используются iPhone. Google значительно задержался с запуском собственной платежной системой GPay в России. В нашей стране она работает с 27 мая 2017 г., и ее можно использовать на большей части современных Android-смартфонов, без привязки к конкретному бренду. В настоящее время в Росс

МТC запустила оплату через push-уведомления МТС объявила о запуске платежей в push-уведомлениях. Пользователи приложения «МТС Деньги» в один клик могут оплатить услуги мобильной связи МТС с помощью сервиса Google Pay. МТС стал первым в мире глобальным партнером, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях. Абоненты МТС, установившие «МТС Деньги», при получении push-уведомления о

«Тинькофф Оплата» упростила подключение Apple Pay и Google Pay для клиентов интернет-эквайринга Эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» упростил подключение платежных сервисов Apple Pay и Google Pay к платежным формам на сайтах интернет-магазинов. Теперь клиенты интернет-эквайринга смогут подключать сервисы к своим e-commerce-площадкам всего в несколько кликов — «Тинькофф» автом

«Яндекс.Деньги» добавили Google Pay в свои сервисы для сбора средств «Яндекс» объявил о том, что теперь с помощью «Яндекс.Денег» пользователи могут переводить средства на добрые дела или краудфандинговые проекты через Google Pay. Новая возможность доступна в «Я.Соберу», формах и кнопках «Яндекс.Денег» для сбора средств. Чтобы отправить деньги через Google Pay, не нужно иметь при себе банковскую карту

Клиенты «РГС банка» получили доступ к сервису Google Pay «РГС банк» объявил о том, что клиентам банка стал доступен сервис Google Pay. Воспользоваться новой возможностью бесконтактной оплаты на смартфонах с ОС Android могут все держатели карт Masterсard «РГС банка». Для начала использования сервиса необходимо скача

Центробанк собирается запустить «убийцу» Apple Pay и Google Pay сть бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке. Оплата будет осуществляться по технологии NFC, как это происходит в системах Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, а также при бесконтактной оплате банковскими картами. Внедрение уже обсуждается с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая подтвердила факт разработки соответствующей те

Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM нтактных платежей. Дело в том, что чип у них есть – но нет поддержки подходящей платежной системы. В настоящее время в России можно использовать для оплаты только мобильные устройства, поддерживающие Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Около 15 российских банков позволяют оплачивать покупки с помощью Garmin Pay. Всем, кто собирается купить смарт-часы не только из-за их спортивных и умных ф

На портале госуслуг появилась возможность оплаты через Google Pay Google Pay на портале госуслуг На портале госуслуг появилась возможность оплаты через сервис Google Pay. Об этом CNews сообщила пресс-служба Минкомсвязи. До этого на сайте можно было расплатиться банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay или деньгами с мобильного счета. Все э

Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка» «Почта банк» реализовал сервис Google Pay для карт платежной системы Mastercard, выпущенных банком. Теперь клиенты «Почта банка» смогут пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью своего смартф

Пользователи «МКБ Онлайн» смогут подключить Google Pay и Samsung Pay С 20 июня 2019 г. клиентам Московского кредитного банка (МКБ) стало доступно добавление карты в Google Pay и Samsung Pay прямо из мобильного приложения. Для этого необходимо выбрать карту и нажать кнопку «Подключить Google Pay» или «Подключить Samsung Pay». При добавлении карт чере

В НПФ Сбербанка появилась поддержка оплаты взносов с помощью Google Pay НПФ Сбербанка объявил о том, что стал первым в России негосударственным пенсионным фондом, реализовавшим оплату взносов по договорам ИПП через сервис Google Pay. Функция доступна как в личном кабинете на сайте Фонда, так и в мобильном приложении. Чтобы оплатить взносы по договору НПО при помощи Google Pay необходимо нажать на соответс

Держатели карт Visa Связь-банка получили возможность расплачиваться с помощью Google Pay Держатели карт Visa Связь-банка (группа ВЭБ) получили еще один удобный способ безналичной оплаты – через сервис Google Pay. Для этого клиенту Связь-банка нужно добавить данные по своей карте Visa в сервис бесконтактной оплаты Google Pay на мобильном устройстве с операционной системой Android. Расп

«Яндекс.Касса» поможет онлайн-площадкам принимать оплату через Google Pay «Яндекс» сообщил, что интернет-магазины и другие онлайн-сервисы, подключенные к «Яндекс.Кассе», теперь могут принимать платежи через Google Pay. Новая возможность доступна более чем 90 тыс. онлайн-площадок. Чтобы ею воспользоваться, не нужно ничего настраивать и проводить дополнительную интеграцию — достаточно оставить заявк

Банк «Хоум кредит» сообщил о запуске Google Pay С 31 июля 2018 г. дня клиенты банка «Хоум кредит» могут пользоваться удобным и безопасным мобильным платежным сервисом Google Pay. С его помощью можно платить во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи. К Google Pay можно привязать совместимые с сервисом действующие карты банка «Хоум кредит»

Банк «Зенит» подключил сервис бесконтактной оплаты Google Pay для держателей Mastercard Банк «Зенит» запустил сервис бесконтактной оплаты Google Pay. Держатели карт Mastercard, выпущенных банком, смогут использовать в повседневных расходах быстрый, удобный и безопасный способ оплаты. Google Pay работает на всех современных

Банк «Авангард» подключился к сервису бесконтактной оплаты Google Pay Банк «Авангард» объявил о доступности для клиентов оплаты при помощи Google Pay, в дополнение к объявленной ранее поддержке технологий бесконтактных платежей для держателей карт Visa и Mastercard банка. Сервис Google Pay работает на всех современных мобил

Сбербанк реализовал оплату через Google Pay Сбербанк и Google предоставили интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Google Pay. Сбербанк реализовал поддержку онлайн-оплаты товаров и услуг через Google Pay на веб-страницах и в мобильных приложениях. Процесс оплаты с Google Pay становится существ

Росбанк запустил платежный сервис Google Pay для держателей карт Visa Росбанк объявил о том, что держателям карт Visa Росбанка стал доступен платежный сервис Google Pay. Клиенты Росбанка, пользующиеся мобильными устройствами на операционной системе Android, теперь могут добавить свою карту Росбанка в сервис Google Pay и совершать покупки и оп

«Альфа-Банк» предложил пользователям Google Pay выпуск карт через приложение за 60 секунд а-Банка» – пользователи смартфонов на базе Android – получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых и кредитных карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Карту можно сразу добавить в Google Pay и оплачивать покупки смартфоном везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и в интернете. Клиенты банка смогут снимать наличные и пополнять счет в банкомата

Банк «Открытие» подключил Google Pay банкам-партнерам Банк «Открытие» начал предоставлять банкам-партнерам сервис оплаты Google Pay. Первыми банками, подключенными к сервису через «Открытие», стали банк «Агророс», Росдорбанк и Ставропольпромстройбанк. Google Pay – это сервис бесконтактной оплаты, который

CloudPayments запустил прием платежей Google Pay на сайтах и в мобильных приложениях CloudPayments, российский платежный сервис, подключил платежную систему Google Pay для клиентов. С сегодняшнего дня всем клиентам доступна возможность приема платеже

Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России купок в интернете и мобильных приложениях, а также в торговых точках, поддерживающих технологии NFC.Google Pay (предыдущее название Android Pay) – это сервис мгновенной, удобной и безопасной оп

Google официально представила новый платежный сервис Google Pay Google официально объявила о запуске нового сервиса Google Pay, в котором объединены возможности всех платежных продуктов компании. С его помощью

Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay х карт Visa банка получили возможность совершать бесконтактные платежи с помощью платежного сервиса Android Pay.Система бесконтактных платежей позволяет привязать обычную банковскую карту к при

«Почта Банк» подключил платежный сервис Android Pay ьзоваться преимуществами бесконтактной оплаты услуг с помощью своего смартфона на базе операционной системы Android.Добавить дебетовую, кредитную или виртуальную карту Visa «Почта Банка» в приложение Android Pay могут пользователи телефонов, поддерживающих бесконтактный модуль NFC и операционную систему Android версии 4.4 и выше. Для этого достаточно отсканировать карту с помощью камеры сма

Пользователи «Кинохода» теперь могут оплачивать билеты с помощью Android Pay «Киноход» — сервис по продаже онлайн-билетов в кино — внедрил платежный инструмент Android Pay, благодаря которому пользователи теперь смогут в одно касание осуществлять покупки на сайте и в приложении. Функция была запущена совместно со Сбербанком, сообщили CNews в «Киноходе

Сбербанк разработал эквайринговое решение для партнёров на базе Android Pay Сбербанк разработал на базе платёжного сервиса Android Pay эквайринговое решение для компаний, у которых есть мобильные приложения. Об этом CNews сообщили в Сбербанке. Решение позволяет клиентам таких компаний использовать при оплате продук