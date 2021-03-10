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Gfn.ru подключил оплату через Google Pay

Облака

Обланчный игровой сервис Gfn.ru подключил дополнительный способ оплаты через Google Pay, начиная с 5 марта 2021 г.

Напомним, что через систему электронных платежей Google Pay пользователи могут оплатить премиум-подписку с приоритетным доступом к серверам, увеличенной игровой сессией, технологиями Nvidia RTX и внутриигровыми подарками от издателей. Подписка на месяц стоит 999 руб., а также каждому пользователю предлагается бесплатная базовая подписка с часовой игровой сессией. Количество сессий в день не ограничено.



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