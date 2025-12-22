Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности GPU в России и Казахстане почти в 3 раза лительные мощности GPU на площадках в России и Казахстане в общей сложности в 2,7 раза за вторую половину 2025 г. Для этого компания провела масштабную закупку графических ускорителей, включая Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, Nvidia H100 и Nvidia H200. Компания прогнозирует спрос на проекты искусственного интеллекта и резервирует мощности заранее, обеспечивая быстрый запуск и м

Ноутбуки Gigabyte Gaming A16 Pro уже в «Ситилинке» емейство ноутбуков Gaming 2025 г. Gigabyte Gaming A16 Pro оснащена мобильной дискретной графикой до Nvidia GeForce RTX 5080 и фирменным ИИ-помощником Gigabyte GiMATE. Заряда батареи хватает бол

На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI с разрешением до WQXGA и частотой обновления 240 Гц, процессоры Intel Core Ultra 9 и графика NVIDIA GeForce RTX 50. Ноутбук выполнен в тонком (18,9 мм) металлическом корпусе. Об этом CNews сооб

На российском рынке представлен топовый игровой ноутбук от Acer — Predator Helios 18 AI вую панель Mini‑LED с разрешением WQXGA (2560x1600) и частотой обновления 250 Гц, видеокарту Nvidia GeForce RTX 5080, продвинутую систему охлаждения AeroBlade 3D Fan 6-го поколения и массив из

Itglobal.com запустил аренду графических ускорителей Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition облачное направление корпорации ITG) расширил линейку GPU-серверов графическими ускорителями Nvidia RTX Pro 6000 Server Edition на архитектуре Blackwell. Новые GPU доступны для аренды как в сос

Nvidia такое и не снилось. Китай научился делать видеокарты лучше заводских флагманов. Таких нет больше нигде в мире е нет нигде в мире. Как пишет WCCFTech, местные специалисты трансформировали флагманский ускоритель GeForce RTX 5090, и без того очень производительный по меркам 2025 г., в настоящего монстра.

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений IPS, 16:10, 240 Гц Процессор Intel Core i9-14900HX 24x 1.6-5.8 GHz, Raptor Lake-HX Refresh Графика NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, 12 Гбайт VRAM Оперативная память 2 x 16 GB DDR5-5600 SK H

Palit представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 50 серии White: сочетание производительности и стиля Компания Palit Microsystems Ltd. объявляет о выпуске видеокарт GeForce RTX™ 50 серии White. Эта новая линейка видеокарт на базе графических процессоров G

В России поступили в продажу новые ноутбуки Acer Nitro Lite 165 Гц, процессоры Intel Core 13 поколения, оперативная память DDR5 и дискретные видеокарты Nvidia GeForce RTX xx50. Корпуса ноутбуков выполнены в белом цвете. Клавиатура с цифровым блоком сна

Gainward представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 5050 серий Ghost и Pegasus Gainward объявляет о выпуске своей линейки Nvidia® GeForce RTX™ 5050. Этот выпуск включает серии Ghost и Pegasus с усовершенствованным охлаждени

Palit представляет видеокарты Nvidia GeForce RTX 5050 серий Dual и StormX Компания Palit Microsystems Ltd. представляет новейшие видеокарты серии GeForce RTX 5050, оснащенные возможностями искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт RTX 5060 моделей Palit и MSI «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи видеокарт Nvidia RTX 5060 компаний Palit и MSI. Все устройства построены на архитектуре Nvidia Blackwell и поддерживают ключевые технологии, включая DLSS 4 и аппаратную трассировку лучей. Стоимость новин

Видеокарты серии RTX 5060 Ti стали доступны для покупки в «Ситилинке» i с 8 ГБ или 16 ГБ видеопамяти. Только с 24 по 25 апреля ограниченное количество видеокарт Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5060 Ti GV-N506TEAGLE с 16 ГБ памяти доступно для предзаказа в «Ситилинке»

Gainward представила видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 Python III и Ghost изнанный лидер в производстве высокопроизводительных видеокарт, объявила о выпуске видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (варианты 16 ГБ и 8 ГБ) и RTX 5060. Видеокарты серии Python III и Ghost,

Palit представляет видеокарты серий Nvidia® GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060: Infinity 3 и Dual Компания Palit Microsystems Ltd. представляет свои новейшие серии видеокарт GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060. Графические процессоры серии GeForce RTX™ 50 на базе

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы IPS, 3200x2000, 165 Гц, 16:10 Процессор Intel Core Ultra 9 185H Графика Intel Arc Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков (до 2400 МГц, до 100 Вт) Оперативная память 32 Гбайт LPDDR5X Н

Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России с дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 4060 ых геймеров и создателей контента. Он оснащен процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 и 16-дюймовым QHD-дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Есть поддержка MUX

Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060 ых геймеров и создателей контента. Оснащенный процессором Intel Core i7-12850HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16-дюймовым QHD-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, X16D предлагает выс

Maibenben анонсирует игровые ноутбуки с графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50 по запуску в России новых игровых ноутбуков, оснащенных передовыми графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 50 серии. X16E поступит на российский рынок в первой половине 2025 г., а X15B поя

В «Ситилинке» появились в продаже видеокарты GeForce RTX 5080 Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил продажи видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 5080 от MSI и Gigabyte. 7 января 2025 г. компания Nvidia в ходе глобальной выстав

Palit представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50: GameRock и GamingPro Компания Palit Microsystems Ltd. объявляет о выпуске новых видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии с графическими процессорами RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070

Gainward представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix Gainward объявляет о запуске линейки Nvidia GeForce RTX 50. В этом релизе представлены видеокарты серий Phantom и Phoenix. Об этом CNews

Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book GT Book. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 12 или 13 поколений, графическим чипом Nvidia GeForce RTX 4060 или RTX 4050 и кибердизайном с LED-подсветкой. Об этом CNews сообщили предст

Новый мини-ПК с дискретной видеокартой RTX 4060 дополнил портфель «Гравитона» теля вычислительной техники «Гравитон» дополнил новый мини-ПК. Модель оснащается видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 и процессорами Intel Core i5 и i7. Это первая модель такого класса с дискрет

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ» Ox-950, чипсет Intel Z790 Оперативная память 2×Adata AO2Y60UCSV1-BHZS 32 Гбайт DDR5-6000 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 Накопители 1×SK Hynix HFS001TEJ9X125N 1 Тбайт (PCIe Gen4 x4) Интерфей

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой 0, разрешение 2.8K (2880x1800 пикселей), 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков 8 Гбайт Оперативная память 32 Гбайт LPDDR5X Хранилище 1 Тбайт

«Ситилинк» привезет в Россию эксклюзивные игровые ПК Teclast рачном корпусе с RGB-подсветкой, водяным охлаждением, процессорами Intel Core и видеокартами Nvidia GeForce RTX. Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров «Ситилинк» разработал совместно

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене PS Процессор Intel Core i7-13700H, 2,4 ГГц Память 16 Гбайт DDR5 Хранилище 1 Тбайт Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 Гбайт GDDR6X Интерфейсы HDMI 2.1, 1х USB 3.2 Gen 1 Type А, 2х USB 3.2 Gen

Китайцы нашли новый ранее невиданный способ обхода санкций США кции – найдутся и пути обхода Китайские бизнесмены нашли новый способ ввоза в КНР игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090, официальный импорт которых подпадает под ограничительные санкции вла

«Ситилинк» привез в Россию игровой ноутбук на процессоре AMD 8 серии: Asus TUF Gaming A15 уже в продаже е процессора AMD Ryzen 8 поколения. Новый чип Ryzen 9 8945HS в паре с дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 обеспечит комфортный игровой процесс и запас по мощности для ресурсоемких за

Видеокарты GeForce RTX 4000 Super уже в «Ситилинке» ом, заявленный показатель энергопотребления RTX 4080 Super не изменился и составляет 320 Вт. Модели RTX 4070 Ti Super оснащены графическим процессором AD103-275 с 8448 ядрами CUDA, что на 768 б

В популярных интернет-магазинах продаются дорогущие видеокарты с выпаянными процессором и памятью. Полиция ничего не предпринимает. Опрос й энтузиаст, проживающий в Гонконге, столкнулся с мошенничеством при покупке подержанной видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 на популярном в этой стране сервисе с объявлениями. Купленный им уско

Gainward представляет видеокарты серии GeForce RTX™ 40 Super ке графических карт для энтузиастов, с гордостью представляет свою новейшую линейку видеокарт серии GeForce RTX™ 40 Super. Новые видеокарты демонстрируют приверженность Gainward к инновациям в

Palit представила видеокарты серии GeForce RTX 40 Super авила видеокарты серии Nvidia GeForce RTX 40 Super. Эта серия, состоящая из GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4080 Super, включает в себя три модели. Серия Palit G

Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции ынках ускорителей графики и высокопроизводительных вычислений, представила новую игровую видеокарту GeForce RTX 4090D. Как пишет The Register, ее основная особенность в том, что ее можно беспре

Чтобы прорваться сквозь санкции США, Китай уничтожает тысячи дефицитных игровых видеокарт Nvidia. Схема суперхитрая и мегатехнологичная Неиссякаемая китайская смекалка Китайские заводы разбирают тысячи игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 самых разных производителей и затем превращают их в ускорители для искусстве

Palit представила видеокарты GeForce RTX 4070 серий GamingPro, JetStream и Dual Palit Microsystems представила видеокарты серии GeForce RTX 4070. Palit предлагает разнообразные модели для удовлетворения потребностей разли

«М.Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок флагманские ПК и игровой ноутбук от Thunderobot Intel Core i9-13900HX 13-го поколения (24 ядра и 32 потока). Установленная в устройстве видеокарта Nvidia RTX 4080 также имеет высокую графическую мощность – 175 Вт, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, 7

Стартовала продажа игровых компьютеров Raskat на новейшей видеокарте GeForce RTX 4070 Ti Компания 3Logic Group представляет ПК Raskat Strike с новинкой — видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Компьютер идеален для современных игр в формате 4K и подходит для