Клиенты «РГС банка» получили доступ к сервису Google Pay

«РГС банк» объявил о том, что клиентам банка стал доступен сервис Google Pay. Воспользоваться новой возможностью бесконтактной оплаты на смартфонах с ОС Android могут все держатели карт Masterсard «РГС банка».

Для начала использования сервиса необходимо скачать приложение Google Pay на мобильное устройство на базе Android с функцией NFC и добавить в него карту «РГС банка». Одну карту можно добавить на несколько разных устройств.

С помощью Google Pay легко совершать покупки в магазинах, ресторанах, на заправках и в такси, а также на сайтах и в мобильных приложениях. Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести телефон к считывателю, а платежи до 1 тыс. руб. можно проводить периодически без разблокировки устройства.

Оплата через Google Pay проходит так же просто и быстро, как и обычная операция по карте,

а безопасность проведения операций обеспечивается уникальным цифровым кодом — токеном, который формируется при добавлении карты в приложение Google Pay и используется при обработке платежей вместо номера карты.

«Сегодня, по данным Mastercard, Россия занимает первое место среди бесконтактных платежей в мире. И возможность совершать покупки через смартфоны стала базовым ожиданием современного клиента от банка, — сказала директор по развитию розничного бизнеса "РГС банка" Марина Дембицкая. — Мы сфокусировались именно на предложении нашим клиентам современных и удобных сервисов и продуктов, позволяющих больше времени посвящать своим увлечениям, оставив банку задачи по обеспечению безопасности и простоты платежей».