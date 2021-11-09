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ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса, выдачу автокредитов. К сотрудничеству с банком подключены более 3,3 тысяч партнеров-автосалонов по всей России. Особый акцент делается на цифровой трансформации бизнеса и развитии онлайн-каналов оформления финансовых продуктов в «один клик». Ключевой проект в рамках построения омниканальной модели продаж - маркетплейс по покупке и продаже автомобилей Bankauto.ru.

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Судебные дела (69) на сумму 197 536 791 751 ₽*
в качестве истца (35) на сумму 61 164 118 458 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 530 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.11.2021 Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»

Step Logic завершила проект по построению катастрофоустойчивой сетевой и вычислительной инфраструктуры «РГС банка». Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов ИТ-сервисы банка были разнесены в два территориально-распределенных ЦОДа. Перед специалистами Step Logic были поставлены задачи по пос
31.05.2021 «РГС банк» запустил новый мобильный банк для бизнеса на базе решения BSS

«РГС банк» запустил мобильное приложение «РГС банк бизнес» на базе решения Digital2Busi
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс»

«РГС банк» одним из первых на рынке начал использование нового продукта «Триггеры TakeRate» БК
10.03.2021 РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей

9 тысяч автомобилей 24 брендов по новым машинам и 52 брендов – по авто с пробегом. В рамках проекта РГС Банк планирует сотрудничать со всеми брендами, присутствующими сегодня на российском рынк
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак

ого уровня защиты почтового и сетевого трафика от киберугроз, в том числе от целенаправленных атак. РГС Банк искал высокоинтеллектуальные инструменты для выявления угроз, недетектируемых класси
02.11.2020 РГС Банк стал участником Системы быстрых платежей

е другого банка необходимо выбрать «Перевод по номеру телефона», указать свой номер телефона и ПАО «РГС Банк» для зачисления. Если у клиента РГС Банка несколько продуктов, то в первую очередь п
21.10.2020 «РГС банк» запустил трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем стран СНГ

«РГС банк» в партнерстве с Национальной системой платежных карт (НСПК – оператор платежной сис
23.09.2020 РГС Банк предложил корпоративным клиентам виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»

Корпоративным клиентам РГС Банка теперь доступна виртуальная таможенная карта, которая привязывается к карточному сч
15.09.2020 «РГС банк» реализовал сервис снятия и пополнения по цифровым картам

Владельцы цифровых карт «РГС банка» получили возможность снимать наличные и пополнять счет в банкоматах с функцией NFC. Операции для клиента абсолютно бесплатны. Дневной лимит выдачи наличных составит 350 тыс. руб./$6

27.08.2020 «РГС Банк» запустил выдачу гарантий для обеспечения государственных закупок на маркетплейсе ВБЦ

«РГС Банк» расширил линейку финансовых инструментов для автобизнеса, предложив оформление гара
07.08.2020 «РГС Банк» предложил дистанционную запись в офисы

а Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка». В апреле 2019 г. «РГС Банк» перезапустил модель бизнеса и уже с октября 2019 г. клиентам стала доступна возможн
09.06.2020 «РГС банк» запустил интернет-продажи страховых полисов «Доктор онлайн»

«РГС банк» продолжил расширение направления дистанционных продаж. Новый полис «Доктор онлайн»

27.05.2020 РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов

возникающие на дороге проблемы», – сказала член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.
23.12.2019 Клиенты «РГС банка» получили доступ к сервису Google Pay

«РГС банк» объявил о том, что клиентам банка стал доступен сервис Google Pay. Воспользоваться

13.11.2019 «Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay

«Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактны
06.10.2016 2 млн клиентов оформили переход в НПФ РГС с ЭП на базе совместных технологий с «Росгосстрах Банком»

ее 10 минут и требует наличия всего двух документов. В рамках дальнейшего сотрудничества НПФ РГС и «Росгосстрах Банк» разрабатывают дополнительные сервисы, которые вскоре будут доступны всем ка
24.06.2016 Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук

Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук, увеличившись на 17% с начала года. 1,6 млн штук пр
13.08.2015 «Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты

«Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру кар
24.02.2015 Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке»

родуктов им отвечали». Принимая во внимание положительный опыт использования DLP-системы Zecurion, «Росгосстрах Банк» в будущем планирует внедрение смежных продуктов компании Zecurion для оптим
28.01.2015 «Росгосстрах Банк» запустил мобильный банк для iOS и Android

«Росгосстрах Банк» запустил бесплатное приложение «Мобильный Банк» для смартфонов и планшетов

17.11.2014 «Росгосстрах Банк» предложил своим клиентам услугу SMS-информирования

Начиная с ноября 2014 г. у пользователей систем «Интернет Клиент-Банк» и «Клиент-Банк» «Росгосстрах Банка», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, появилась возможность

22.07.2014 «Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0

«Росгосстрах Банк» и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по приведению платежных сист
13.01.2014 Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»

Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 и VeriFone VX675 в «Росгосстрах Банк» — данное право компания получила в результате победы в тендере банка, итоги
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»

«Росгосстрах Банк» реализовал возможность оплаты налогов физических лиц при помощи системы инт
03.10.2013 «Росгосстрах Банк» расширяет функциональность интернет-банка для розничных клиентов

«Росгосстрах Банк» внедрил новую технологию, расширяющую возможности оплаты услуг в интернет-б
13.05.2013 «Росгосстрах Банк» защитил онлайн-покупки своих клиентов с помощью технологии 3-D Secure

«Росгосстрах Банк» внедрил для клиентов-держателей пластиковых карт услугу дополнительной защи
17.04.2013 «Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave

«Росгосстрах Банк» объявил о начале выпуска чиповых пластиковых карт платежной системы Visa с

12.03.2013 Досрочно погасить кредит в «Росгосстрах Банке» теперь можно через систему интернет-банкинга

ак и подключение к системе интернет-банкинга, возможно не только в отделениях, но и дистанционно. «“Росгосстрах Банк” уделяет особое внимание развитию альтернативных, в том числе дистанционных

06.02.2013 Денежные переводы «Золотой Короны» теперь доступны в отделениях «Росгосстрах Банка»

«Росгосстрах Банк» расширил спектр услуг в области денежных переводов без открытия счета. Тепе
28.11.2012 В интернет-банке «Росгосстрах Банка» доступны денежные переводы с карты на карту

«Росгосстрах Банк» реализовал в системе интернет-банкинга «Частный Клиент» новый функционал, п
16.11.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Волгограде

Сеть отделений «Росгосстрах Банка» в Волгоградской области увеличилась до 4 точек продаж. Так, 15 ноября к об
26.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Дмитрове

«Росгосстрах Банк» сообщил о расширении сети своих отделений в Московской области. Новое отдел
18.10.2012 В Сочи открылся офис «Росгосстрах Банка» с «Электронным кассиром»

«Росгосстрах Банк» объявил об открытии отделения нового формата с технологией «Электронный кас
17.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в г. Бронницы Московской области

«Росгосстрах Банк» сообщил об увеличении числа своих отделений в Московской области до 24 точе
03.10.2012 Клиенты «Росгосстрах Банка» могут открывать валютные вклады в режиме online

«Росгосстрах Банк» объявил о новых возможностях системы интернет-банк «Частный Клиент»: теперь клиенты могут открывать вклады не только в рублях, но и в долларах США и евро. Чтобы открыть депози
12.09.2012 Новый офис «Росгосстрах Банка» с «Электронным кассиром» заработал в Екатеринбурге

«Росгосстрах Банк», в рамках расширения региональной сети, открыл офис нового формата с технол
23.08.2012 Клиенты «Росгосстрах Банка» теперь могут дистанционно подключиться к интернет-банку «Частный Клиент»

«Росгосстрах Банк» объявил о новых возможностях системы интернет-банка «Частный Клиент» для фи
22.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл новый офис с «Электронным кассиром» в Брянске

«Росгосстрах Банк» сообщил об открытии нового офиса с «Электронным кассиром» в Брянске. Обслуж
20.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл офис нового формата в Кировске

«Росгосстрах Банк», в рамках расширения своей региональной сети, 20 августа открыл офис нового
17.08.2012 Клиенты «Росгосстрах Банка» смогут пополнять счета через банкоматы «Объединенной расчетной системы»

«Росгосстрах Банк» объявил о расширении возможностей для клиентов по пополнению своих счетов.


Публикаций - 105, упоминаний - 207

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

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ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 9
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15634 6
ЦФТ Золотая Корона 361 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 737 4
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 4
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 4
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 202 3
Citrix Systems 868 3
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Развитие Бизнеса / Ру 81 2
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