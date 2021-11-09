ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития

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РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса, выдачу автокредитов. К сотрудничеству с банком подключены более 3,3 тысяч партнеров-автосалонов по всей России. Особый акцент делается на цифровой трансформации бизнеса и развитии онлайн-каналов оформления финансовых продуктов в «один клик». Ключевой проект в рамках построения омниканальной модели продаж - маркетплейс по покупке и продаже автомобилей Bankauto.ru.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 69 дел, на cумму 197 536 791 751 ₽*
СОБЫТИЯ
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|09.11.2021
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Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»
Step Logic завершила проект по построению катастрофоустойчивой сетевой и вычислительной инфраструктуры «РГС банка». Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов ИТ-сервисы банка были разнесены в два территориально-распределенных ЦОДа. Перед специалистами Step Logic были поставлены задачи по пос
|31.05.2021
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«РГС банк» запустил новый мобильный банк для бизнеса на базе решения BSS
«РГС банк» запустил мобильное приложение «РГС банк бизнес» на базе решения Digital2Busi
|23.04.2021
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«РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс»
«РГС банк» одним из первых на рынке начал использование нового продукта «Триггеры TakeRate» БК
|10.03.2021
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РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей
9 тысяч автомобилей 24 брендов по новым машинам и 52 брендов – по авто с пробегом. В рамках проекта РГС Банк планирует сотрудничать со всеми брендами, присутствующими сегодня на российском рынк
|02.03.2021
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ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак
ого уровня защиты почтового и сетевого трафика от киберугроз, в том числе от целенаправленных атак. РГС Банк искал высокоинтеллектуальные инструменты для выявления угроз, недетектируемых класси
|02.11.2020
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РГС Банк стал участником Системы быстрых платежей
е другого банка необходимо выбрать «Перевод по номеру телефона», указать свой номер телефона и ПАО «РГС Банк» для зачисления. Если у клиента РГС Банка несколько продуктов, то в первую очередь п
|21.10.2020
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«РГС банк» запустил трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем стран СНГ
«РГС банк» в партнерстве с Национальной системой платежных карт (НСПК – оператор платежной сис
|23.09.2020
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РГС Банк предложил корпоративным клиентам виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»
Корпоративным клиентам РГС Банка теперь доступна виртуальная таможенная карта, которая привязывается к карточному сч
|15.09.2020
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«РГС банк» реализовал сервис снятия и пополнения по цифровым картам
Владельцы цифровых карт «РГС банка» получили возможность снимать наличные и пополнять счет в банкоматах с функцией NFC. Операции для клиента абсолютно бесплатны. Дневной лимит выдачи наличных составит 350 тыс. руб./$6
|27.08.2020
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«РГС Банк» запустил выдачу гарантий для обеспечения государственных закупок на маркетплейсе ВБЦ
«РГС Банк» расширил линейку финансовых инструментов для автобизнеса, предложив оформление гара
|07.08.2020
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«РГС Банк» предложил дистанционную запись в офисы
а Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка». В апреле 2019 г. «РГС Банк» перезапустил модель бизнеса и уже с октября 2019 г. клиентам стала доступна возможн
|09.06.2020
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«РГС банк» запустил интернет-продажи страховых полисов «Доктор онлайн»
«РГС банк» продолжил расширение направления дистанционных продаж. Новый полис «Доктор онлайн»
|27.05.2020
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РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов
возникающие на дороге проблемы», – сказала член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.
|23.12.2019
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Клиенты «РГС банка» получили доступ к сервису Google Pay
«РГС банк» объявил о том, что клиентам банка стал доступен сервис Google Pay. Воспользоваться
|13.11.2019
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«Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay
«Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактны
|06.10.2016
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2 млн клиентов оформили переход в НПФ РГС с ЭП на базе совместных технологий с «Росгосстрах Банком»
ее 10 минут и требует наличия всего двух документов. В рамках дальнейшего сотрудничества НПФ РГС и «Росгосстрах Банк» разрабатывают дополнительные сервисы, которые вскоре будут доступны всем ка
|24.06.2016
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Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук
Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук, увеличившись на 17% с начала года. 1,6 млн штук пр
|13.08.2015
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«Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты
«Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру кар
|24.02.2015
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Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке»
родуктов им отвечали». Принимая во внимание положительный опыт использования DLP-системы Zecurion, «Росгосстрах Банк» в будущем планирует внедрение смежных продуктов компании Zecurion для оптим
|28.01.2015
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«Росгосстрах Банк» запустил мобильный банк для iOS и Android
«Росгосстрах Банк» запустил бесплатное приложение «Мобильный Банк» для смартфонов и планшетов
|17.11.2014
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«Росгосстрах Банк» предложил своим клиентам услугу SMS-информирования
Начиная с ноября 2014 г. у пользователей систем «Интернет Клиент-Банк» и «Клиент-Банк» «Росгосстрах Банка», юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, появилась возможность
|22.07.2014
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«Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0
«Росгосстрах Банк» и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по приведению платежных сист
|13.01.2014
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Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»
Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 и VeriFone VX675 в «Росгосстрах Банк» — данное право компания получила в результате победы в тендере банка, итоги
|12.12.2013
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Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»
«Росгосстрах Банк» реализовал возможность оплаты налогов физических лиц при помощи системы инт
|03.10.2013
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«Росгосстрах Банк» расширяет функциональность интернет-банка для розничных клиентов
«Росгосстрах Банк» внедрил новую технологию, расширяющую возможности оплаты услуг в интернет-б
|13.05.2013
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«Росгосстрах Банк» защитил онлайн-покупки своих клиентов с помощью технологии 3-D Secure
«Росгосстрах Банк» внедрил для клиентов-держателей пластиковых карт услугу дополнительной защи
|17.04.2013
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«Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave
«Росгосстрах Банк» объявил о начале выпуска чиповых пластиковых карт платежной системы Visa с
|12.03.2013
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Досрочно погасить кредит в «Росгосстрах Банке» теперь можно через систему интернет-банкинга
ак и подключение к системе интернет-банкинга, возможно не только в отделениях, но и дистанционно. «“Росгосстрах Банк” уделяет особое внимание развитию альтернативных, в том числе дистанционных
|06.02.2013
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Денежные переводы «Золотой Короны» теперь доступны в отделениях «Росгосстрах Банка»
«Росгосстрах Банк» расширил спектр услуг в области денежных переводов без открытия счета. Тепе
|28.11.2012
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В интернет-банке «Росгосстрах Банка» доступны денежные переводы с карты на карту
«Росгосстрах Банк» реализовал в системе интернет-банкинга «Частный Клиент» новый функционал, п
|16.11.2012
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«Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Волгограде
Сеть отделений «Росгосстрах Банка» в Волгоградской области увеличилась до 4 точек продаж. Так, 15 ноября к об
|26.10.2012
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«Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Дмитрове
«Росгосстрах Банк» сообщил о расширении сети своих отделений в Московской области. Новое отдел
|18.10.2012
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В Сочи открылся офис «Росгосстрах Банка» с «Электронным кассиром»
«Росгосстрах Банк» объявил об открытии отделения нового формата с технологией «Электронный кас
|17.10.2012
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«Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в г. Бронницы Московской области
«Росгосстрах Банк» сообщил об увеличении числа своих отделений в Московской области до 24 точе
|03.10.2012
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Клиенты «Росгосстрах Банка» могут открывать валютные вклады в режиме online
«Росгосстрах Банк» объявил о новых возможностях системы интернет-банк «Частный Клиент»: теперь клиенты могут открывать вклады не только в рублях, но и в долларах США и евро. Чтобы открыть депози
|12.09.2012
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Новый офис «Росгосстрах Банка» с «Электронным кассиром» заработал в Екатеринбурге
«Росгосстрах Банк», в рамках расширения региональной сети, открыл офис нового формата с технол
|23.08.2012
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Клиенты «Росгосстрах Банка» теперь могут дистанционно подключиться к интернет-банку «Частный Клиент»
«Росгосстрах Банк» объявил о новых возможностях системы интернет-банка «Частный Клиент» для фи
|22.08.2012
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«Росгосстрах Банк» открыл новый офис с «Электронным кассиром» в Брянске
«Росгосстрах Банк» сообщил об открытии нового офиса с «Электронным кассиром» в Брянске. Обслуж
|20.08.2012
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«Росгосстрах Банк» открыл офис нового формата в Кировске
«Росгосстрах Банк», в рамках расширения своей региональной сети, 20 августа открыл офис нового
|17.08.2012
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Клиенты «Росгосстрах Банка» смогут пополнять счета через банкоматы «Объединенной расчетной системы»
«Росгосстрах Банк» объявил о расширении возможностей для клиентов по пополнению своих счетов.
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ли Вилен 12 12
|Дембицкая Марина 10 9
|Бондарев Андрей 5 5
|Попов Андрей 116 5
|Илюхин Олег 19 5
|Горшков Дмитрий 10 4
|Савин Константин 4 4
|Русанов Сергей 48 4
|Серова Елена 320 4
|Чиков Сергей 18 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
|Федосов Виктор 8 3
|Емельянов Алексей 10 3
|Шелин Ярослав 8 3
|Пустовой Максим 36 3
|Соколов Ренат 8 3
|Королев Борис 5 3
|Вожегова Мария 28 3
|Шеин Валерий 18 3
|Быков Владислав 8 3
|Логвинов Максим 8 3
|Дугаев Михаил 4 3
|Герштейн Михаил 3 3
|Кобышев Сергей 4 3
|Жучков Евгений 3 3
|Ануфриев Вадим 3 3
|Теряев Владимир 4 3
|Золина Юлия 3 3
|Агнцев Роман 3 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 3
|Евтушенко Алексей 42 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Меднов Сергей 124 3
|Сумин Денис 9 3
|Дремач Кирилл 8 3
|Благирев Вячеслав 15 2
|Григорьева Евгения 60 2
|Славин Борис 37 2
|Баукова Наталья 10 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11545 4
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
|N+1 - Издание 186 1
|ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 239 1
|ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 95 1
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