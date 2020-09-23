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РГС Банк предложил корпоративным клиентам виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Корпоративным клиентам РГС Банка теперь доступна виртуальная таможенная карта, которая привязывается к карточному счету клиента-юридического лица. Новый продукт ориентирован на компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью и регулярно осуществляющие платежи в пользу таможенных органов.

Виртуальная таможенная карта позволит клиентам РГС Банка круглосуточно в режиме 24/7 оплачивать онлайн все виды таможенных платежей в момент декларирования товаров. Сервис доступен непосредственно с рабочего места декларанта через личный кабинет «Таможенной карты» или из программы электронного декларирования. При этом все платежи отражаются в системе «Лицевые счета» таможенного инспектора сразу после их совершения.

Кроме того, виртуальная карта дает возможность компаниям подключить личный кабинет «Таможенной карты» и использовать брокерскую схему: делегировать право создания документов на оплату таможенных платежей таможенным представителям, а также сотрудникам компании-владельца карты, не имеющим собственной карты (декларантам), без выпуска для них отдельных карт и электронных подписей.

Виртуальная таможенная карта в РГС Банке выпускается и обсуживается бесплатно. Для этого клиенту достаточно обратиться к своему клиентскому менеджеру. Еще одним важным преимуществом нового продукта является безопасность: карта не имеет физического носителя, поэтому ее невозможно потерять или подделать, а несанкционированное использование карты полностью исключено.

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