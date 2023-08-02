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Altuera Альтуэра

Altuera - Альтуэра

«Альтуэра» - системный интегратор, специализирующийся на контакт-центрах и процессах дистанционного обслуживания. Компания основана в 2012 году, имеет более 100 выполненных проектов по созданию или модификации крупных и средних контакт-центров. Основными направлениями деятельности являются: телекоммуникационные омниканальные платформы, системы самообслуживания, голосовые роботы, чат-боты, AI/ML, системы синтеза и распознавания речи, биометрические платформы, системы записи и контроля качества, аналитические платформы, системы управления персоналом (WFM). Компания ведет деятельность в России и зарубежом. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 137 928 537 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 137 928 537 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 137 928 537 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.08.2023 «Почта банк» внедрил технологию автоматического определения виртуальных голосовых ассистентов для исходящего обзвона клиентов 1
15.12.2021 «Ростелеком» обновил систему управления сервисами ESMP 1
24.03.2021 Общение как конкурентное преимущество 1
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 1
23.04.2020 Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе 2
27.12.2019 Банк ДОМ.РФ внедрил платформу Genesys 2
17.12.2018 «ЭР-Телеком» повысил эффективность обслуживания в цифровых каналах с помощью Genesys 1
15.11.2018 «ЭР-Телеком»: как рационально подойти к обслуживанию клиентов в цифровых каналах 2
06.04.2018 Почта банк внедряет российскую технологию для узнавания клиентов по голосу 1
03.02.2017 MoneyMan внедрил решение Genesys BEP 1
06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров 1
11.01.2016 Грузоперевозчик ПЭК: итоги четырех лет эксплуатации решения Genesys 1
23.12.2015 Как снизить риски по кредитному портфелю: опыт «Лето Банка» 1
21.12.2015 «Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys 1
21.12.2015 «Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys 1
19.10.2015 «МультиКарта» оптимизировала процессы поддержки клиентов и инженеров с помощью Genesys 1
01.07.2015 Топ-менеджмент лично контролирует качество клиентского сервиса 1
11.11.2014 DPD в России модернизировал контактный центр на базе платформы Genesys 1
24.10.2014 DPD в России модернизирует контактный центр на базе платформы Genesys 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Altuera и организации, системы, технологии, персоны:

Genesys 216 16
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Belmont - Белмонт 14 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Ростелеком 10948 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Крок - Croc 1964 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Telegram Group 2940 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Naumen - Наумен 752 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
YouScan 12 1
ВТБ - Почта Банк 514 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 2
TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
Почта России ПАО 2370 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Ингосстрах СПАО 478 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 3
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 3
PPU - Pay-Per-Use - Оплата по фактическому использованию 20 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 3
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 2
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 5
Genesys Proactive Engagment - Genesys Proactive Customer Communications 6 4
Genesys IPCC - Genesys Enterprise IP Contact Center - Genesys Call Center - Genesys Contact Center Modernization - Genesys Open IP Contact Center 9 3
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 10 2
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 6 2
Genesys Cloud - Genesys Cloud Omnichannel Contact Center - Genesys Omnichannel Engagement Center Solution 8 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Genesys Interaction Analytics - Genesys IWS - Genesys Interaction Workspace 6 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Genesys Voice Platform 10 1
Genesys Inbound Voice 7 1
Genesys Outbound Voice - Genesys Outbound Predictive - Genesys Outbound Engagement - Genesys Outbound IVR 10 1
Genesys Info Mart 3 1
Genesys Agent Desktop 3 1
Genesys SDK 1 1
Altuera - Smart CPD 2 1
Rakuten Viber 665 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Terrasoft Creatio 109 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
Genesys PureEngage 8 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Богаченко Александр 9 8
Саушкин Олег 31 5
Чиков Сергей 18 3
Тишкова Наталия 2 2
Русанов Сергей 48 2
Смирнова Наталья 11 2
Левин Владимир 21 1
Райнов Михаил 3 1
Кудрявцев Денис 3 1
Погорелова Наталья 6 1
Левин Леонид 134 1
Карпов Иван 79 1
Чугаев Евгений 2 1
Морозов Вячеслав 17 1
Васильев Александр 72 1
Верниковская Наталья 5 1
Пономарева Ксения 7 1
Благов Арсен 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Аренда 2687 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 165 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
The Economist 49 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Genesys University 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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