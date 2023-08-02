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Altuera Альтуэра
«Альтуэра» - системный интегратор, специализирующийся на контакт-центрах и процессах дистанционного обслуживания. Компания основана в 2012 году, имеет более 100 выполненных проектов по созданию или модификации крупных и средних контакт-центров. Основными направлениями деятельности являются: телекоммуникационные омниканальные платформы, системы самообслуживания, голосовые роботы, чат-боты, AI/ML, системы синтеза и распознавания речи, биометрические платформы, системы записи и контроля качества, аналитические платформы, системы управления персоналом (WFM). Компания ведет деятельность в России и зарубежом.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 137 928 537 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Altuera и организации, системы, технологии, персоны:
|Богаченко Александр 9 8
|Саушкин Олег 31 5
|Чиков Сергей 18 3
|Тишкова Наталия 2 2
|Русанов Сергей 48 2
|Смирнова Наталья 11 2
|Левин Владимир 21 1
|Райнов Михаил 3 1
|Кудрявцев Денис 3 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Левин Леонид 134 1
|Карпов Иван 79 1
|Чугаев Евгений 2 1
|Морозов Вячеслав 17 1
|Васильев Александр 72 1
|Верниковская Наталья 5 1
|Пономарева Ксения 7 1
|Благов Арсен 61 1
|The Economist 49 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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