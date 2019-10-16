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YouScan
СОБЫТИЯ
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YouScan и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 4
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
|Орап Алексей 3 3
|Сирач Александр 3 3
|Чугаев Евгений 2 1
|Сахаров Александр 93 1
|Рыжкова Екатерина 4 1
|Стерник Ольга 1 1
|Дьяконов Борис 12 1
|Федулов Кирилл 54 1
|Достов Виктор 26 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Шакманас Алгирдас 40 1
|Погудин Александр 8 1
|Алаев Денис 13 1
|Близнюк Андрей 12 1
|Мазурова Яна 5 1
|Субанов Булад 6 1
|Журавлев Михаил 5 1
|Громова Анна 2 1
|Худяков Роман 3 1
|Солодкий Владислав 3 1
|Симонова-Румянцева Любовь 1 1
|Гейшерик Михаил 1 1
|Mihaescu Mircea - Михаэску Мирча 5 1
|Бабаджанян Григорий 9 1
|Глазков Александр 151 1
|Соколова Наталья 19 1
|Руденко Дмитрий 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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