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YouScan

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 1
08.04.2019 Youscan запустила подробный анализ контекста изображений в социальных медиа 1
15.11.2018 «ЭР-Телеком»: как рационально подойти к обслуживанию клиентов в цифровых каналах 1
14.03.2018 Сервис автоматического мониторинга и аналитики социальных медиа Youscan поглотил Brandspotter 1
07.11.2016 YouScan разработал технологию для автоматического поиска клиентов в соцсетях 1
21.02.2014 «Мой Мир» подключился к системе мониторинга YouScan 1
22.05.2013 Комплексное решение Naumen и YouScan автоматизирует управление репутацией бренда в Сети 1
13.02.2013 21 февраля в Москве состоится форум FinNext 2013 1
26.11.2012 YouScan займется разработкой первой в России Social CRM-платформы в «Сколково» 1
13.10.2011 15 ноября в Москве пройдет конференция Internet Life 2011 1
05.03.2011 Salesforce.com сделает из Facebook глобальную CRM-систему 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

YouScan и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2929 3
Meta Platforms - Facebook 4601 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 3
Telegram Group 2857 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 85 1
Google LLC 12573 1
Altuera - Альтуэра 20 1
Kribrum - Крибрум 35 1
Sprinklr 3 1
CT Consulting 13 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Zingaya 14 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
Microsoft Corporation 25657 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
VK - Mail.ru Group 3583 1
Diasoft - Диасофт 1113 1
Naumen - Наумен 740 1
Salesforce 486 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 48 1
Genesys 213 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Связной Банк 113 1
Vostok New Ventures 10 1
Банк24.ру 72 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
Связной ГК 1396 1
Альфа-Банк 1958 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 149 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2458 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8100 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5901 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3201 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5031 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9090 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1544 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4384 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1288 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1387 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 1
Trendwatching - выявление трендов 1 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3056 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1805 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 401 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2311 1
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 325 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5888 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2627 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3929 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 475 1
Монохромное изображение - Monochrome image 641 1
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 282 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 801 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8060 1
PayOnline - электронная платёжная система 59 2
Мониторинг социальных медиа - Brandspotter 3 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 2
C/C++ - Язык программирования 879 1
IBM Visual Insights 5 1
YouScan Visual Insights 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2977 1
Rakuten Viber 664 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 196 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Орап Алексей 3 3
Сирач Александр 3 3
Чугаев Евгений 2 1
Сахаров Александр 93 1
Рыжкова Екатерина 4 1
Стерник Ольга 1 1
Дьяконов Борис 12 1
Федулов Кирилл 54 1
Достов Виктор 26 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Шакманас Алгирдас 40 1
Погудин Александр 8 1
Алаев Денис 13 1
Близнюк Андрей 12 1
Мазурова Яна 5 1
Субанов Булад 6 1
Журавлев Михаил 5 1
Громова Анна 2 1
Худяков Роман 3 1
Солодкий Владислав 3 1
Симонова-Румянцева Любовь 1 1
Гейшерик Михаил 1 1
Mihaescu Mircea - Михаэску Мирча 5 1
Бабаджанян Григорий 9 1
Глазков Александр 151 1
Соколова Наталья 19 1
Руденко Дмитрий 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 8
Украина 7899 3
Европа 24878 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
Германия - Федеративная Республика 13124 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
Казахстан - Республика 5983 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Армения - Республика 2431 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
Швеция - Королевство 3764 1
Франция - Французская Республика 8119 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5496 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 188 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2998 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 1
Английский язык 6984 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1695 1
HRM - HR брендинг 128 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3771 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6640 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 516 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3046 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 456 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1615 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Философия - Philosophy 524 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 129 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 945 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1635 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1287 1
НМГ - Медиалогия 36 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 12 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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