Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс

inSales запустила веб-студию для разработки сайтов Новое направление компании inSales объединяет разработку сайтов, дизайн и опыт команды в digital-проектах. Клиентам веб-студии доступно более 500 готовых интеграций с платежными сервисами, службами доставки, CRM, маркетп

Платформа inSales настроила интеграцию с мессенджером Max Теперь продавцам интернет-магазинов на платформе inSales доступно подключение бота Max для взаимодействия с клиентами. Интеграция реализована через официальный API (Application Programming Interface) мессенджера, что обеспечивает безопасное и

inSales представила масштабное обновление чекаута клиентских сайтов ряд важных для продавцов и покупателей изменений. Новая страница оформления заказа позволит покупателям совершать покупки на сайте безопасно и в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители inSales. Чекаут (Checkout) – это заключительный этап онлайн-покупки, который начинается с перехода из корзины и заканчивается нажатием кнопки «Оплатить». На этом этапе клиент выбирает способ и

inSales поможет продавцам рассчитывать прибыль с учетом изменений себестоимости Теперь продавцы смогут задавать разную закупочную себестоимость товара в зависимости от временного периода в личном кабинете inSales. Новый функционал интегрирован для всех площадок продаж – интернет-магазин, Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», и экономит до двух часов продавца в день. Об этом CNews сообщили предста

inSales запустила ИИ-аналитика для работы с маркетплейсами сферы работы селлера на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители inSales. ИИ-аналитик работает на основе LLM-модели, дополненной внутренними витринами данных

inSales: продажи продавцов на платформе выросли вдвое в 2025 году Яндекс Маркете», 1820 руб. на Ozon и 1436 руб. на Wildberries. Об этом CNews сообщили представители inSales inSales зафиксировала двукратный рост оборота продавцов на платформе в 2025 г. Общий

«Авито» и inSales: что россияне покупали к Новому году «Авито» и inSales изучили спрос и продажи по категориям товаров к новогодним праздникам. В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления, а самыми популярны

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден дит именно от сторонних организаций, имеющих доступ к конфиденциальной информации. Поэтому особое внимание уделялось контролю над третьими лицами и управлению цепочками поставок. Константин Липаткин, inSales CNews: Как вы видите развитие роли службы информационной безопасности в компании в ближайшие 2–3 года? Константин Липаткин: По нашему мнению, в ближайшие годы служба информационной безо

inSales обновила чекаут для клиентских сайтов Новая страница оформления заказа позволит покупателям совершить покупку на сайте. По данным аналитиков inSales обновленная версия ускорит покупку на 23% и поднимет конверсию из корзины на 5%. Решение уже доступно для всех партнеров inSales. Об этом CNews сообщили представители inSales<

inSales запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty льных сетях и мессенджерах, предлагает независимым исследователям кибербезопасности проверить защищенность ресурсов компании. Программа на платформе BI.Zone Bug Bounty охватывает сайт и тикет-систему inSales, а также мобильные приложения для iOS и Android. Размер вознаграждения зависит от критичности обнаруженных уязвимостей и может достигать 100 тыс. рублей. Об этом CNews сообщили представ

«Сберкорус» подключил inSales к кадровому ЭДО Цифровая платформа электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового документооборота для сотрудников inSales. К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 190 сотрудников, половина из которых работает в удаленном формате. Цифровизация кадрового документооборота помогла ускорить на 70% процесс подписа

Сбер ID стал доступен на платформе InSales В платформе по управлению онлайн-торговлей InSales появилась возможность добавлять авторизацию по Сбер ID. Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельц

«Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales «Сбер» закрыл сделку по покупке платформы inSales, предоставляющей сервисы для развития онлайн-торговли. В рамках сделки «Сбер» получил в InSales долю в размере 80%, 20% остаётся у трёх её основателей и топ-менеджеров. На базе р

«Сбер» приобретает 80% в компании InSales К экосистеме «Сбера» присоединяется платформа для управления онлайн-торговлей от компании InSales — сторонами была подписана юридически обязывающая документация по сделке. Решения

InSales.ru запустила конструктор чат-ботов для интернет-магазинов в Telegram Компания InSales.ru совместно с myBot.pro запустила конструктор чат-ботов для интернет-магазинов в мес

InSales.ru совместно с ApiShip запустила сервис «InSales Доставка» Платформа для интернет-магазинов InSales.ru запустила сервис-агрегатор служб доставки «InSales Доставка». Об это CNews

Сервис Free-Kassa интегрирован платформой InSales Сервис приема платежей Free-Kassa реализовал интеграцию для интернет-магазинов на платформе InSales. Об этом CNews сообщили в компании Free-Kassa. Платформа InSales позволяет самостоятельно создавать полноценные интернет-магазины без привлечения разработчиков и программистов. Д

3,5 тыс. интернет-магазинов на базе InSales.ru подверглись мощной DDoS-атаке Более 3,5 тыс. интернет-магазинов, работающих на коммерческой CMS InSales.ru, попали под мощную DDoS-атаку. По информации представителей InSales.ru, мас

Магазины на InSales.ru смогут быстро создать мобильное приложение Интернет-магазины на платформе InSales.ru получили возможность быстро создать мобильное приложение под iOS и Android. Компан

InSales.ru в 2012 г. удвоила число клиентов азина — подвела итоги прошедшего года. В целом, по данным компании, за прошедший год число клиентов InSales.ru удвоилось, увеличившись с 1250 до 2500. Совокупная стоимость заказов, обработанных

InSales.ru объявил конкурс для веб-разработчиков с призовым фондом 1 млн руб. Платформа для создания интернет-магазинов InSales.ru объявила конкурс для веб-разработчиков приложений. Призовой фонд конкурса составля

Mail.Ru интегрировали в платформу для онлайн-магазинов InSales Mail.Ru API и компания InSales интегрировали в одноименную платформу для интернет-магазинов кнопку «Войти с Mail.Ru». Партнерство позволяет интернет-магазинам на платформе InSales в один клик интегрировать на

Платформа для интернет-магазинов InSales интегрирована с «1С:Предприятием» Компания InSales объявила об интеграции платформы для интернет-магазинов InSales с «1С:Предприятием 8.1» – системой программ, которая предназначена для автоматизации различных видов деятельности,

«Лаборатория Касперского» и InSales запустили новый партнерский сервис: онлайн-магазин по продаже лицензионного ПО «Лаборатория Касперского» и компания InSales объявили о запуске партнерского сервиса, предназначенного для создания онлайн-магазинов по продаже лицензионного программного обеспечения. Благодаря сервису InSales любой из офиц