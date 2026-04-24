Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 193685
ИКТ 14913
Организации 11529
Ведомства 1497
Ассоциации 1092
Технологии 3558
Системы 26824
Персоны 84461
География 3063
Статьи 1577
Пресса 1283
ИАА 756
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2783
Мероприятия 893

Лингвистика Linguistics языкознание, языковедение

СОБЫТИЯ


24.04.2026 Инженеры, врачи, программисты и рабочие профессии: рейтинг специальностей для выпускников школ в 2026 году 1
03.12.2025 В НИУ ВШЭ создали инструмент для оценки сложности текстов на малоресурсных языках 1
27.11.2025 Исследователи МГУ и «Яндекса» создали первый открытый датасет и метод обучения нейросетей сложным правилам русского языка 1
13.11.2025 «Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека 1
08.09.2025 Сервисы «Яндекса» научились понимать удмуртскую речь 1
17.07.2025 Студентка НГУ создала приложение для распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов с применением машинного обучения 1
15.05.2025 Институт AIRI и Академия наук Республики Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.03.2025 МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам 1
16.01.2025 С Promt Translation Factory учатся работать студенты Алтайского государственного университета 1
16.12.2024 Андрей Зотов -

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

 1
07.11.2024 Ученые МГУ определили способы использования ИИ при изучении иностранных языков 1
20.08.2024 МГПУ разработал регламент по использованию ИИ в выпускных квалификационных работах 1
18.07.2024 Как будущие педагоги и лингвисты используют нейросети в своих работах 1
18.07.2024 Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования» 1
16.07.2024 В МФТИ разработали ИИ-платформу для тестирования уровня владения иностранным языком 1
28.06.2024 Yandex Qazaqstan представил двуязычную «Алису» в умных колонках — она говорит по-казахски и по-русски 1
25.04.2024 «Яндекс» и МГУ подготовят специалистов по медиакоммуникациям с навыками работы с генеративными нейросетями 1
06.03.2024 Ученые СПбГУ создали методику для автоматического определения иронии в речи 1
30.01.2024 Больше трети россиян намерены сменить специальность в 2024 году 1
29.01.2024 Ученые СПбГУ научили нейросеть распознавать речь жертв Холокоста 1
21.11.2023 Екатерина Колесникова назначена заместителем генерального директора холдинга «Т1» по персоналу 1
05.09.2023 Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом 1
31.08.2023 Ваш робот очень важен для нас: результаты внедрения речевого ИИ в колл-центрах 1
25.10.2022 МГОУ и ГК «Астра» запустили программу обучения ОС Astra Linux для учителей информатики 1
17.08.2022 Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? 1
03.08.2022 Российские разработчики создали робота-экскурсовода 1
27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты 1
24.01.2022 «Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора 1
30.07.2021 Зампред ВТБ Вадим Кулик описал идеальных айтишников 1
29.03.2021 Новые технологии помогают понять смысл предложений при переводе 1
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 1
12.11.2020 Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета 1
21.10.2020 Зампред ВТБ Вадим Кулик назвал перспективные ИТ-специальности 1
29.07.2020 «НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy 1
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 2
31.07.2019 Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов 1
10.07.2019 Илья Калагин: Через пять лет ИИ станет ключевым инструментом для работы с данными 1
28.06.2019 В московской клинике запущен искусственный интеллект для работы с обращениями 1
26.12.2018 AWATERA и Международный центр научной и технической информации представили совместный проект iScience4ALL 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 1

Публикаций - 128, упоминаний - 137

Лингвистика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25570 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 12
Yandex - Яндекс 8872 11
Ectaco - East-Coast Trading American Company Incorporated 33 10
Google LLC 12491 9
Adobe Systems 1587 6
Promt - Промт 317 6
Franklin Electronic Publishers - Franklin Computer Corporation 8 5
Meta Platforms - Facebook 4587 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5452 4
Медиалингва 46 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3241 3
Amazon Inc - Amazon.com 3208 3
Apple Inc 12943 3
IBM - International Business Machines Corp 9646 3
VK - Mail.ru Group 3572 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4753 3
Promobot - Промобот 164 3
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 335 3
Sakrament - Сакрамент ИТ 11 2
NetApp - Network Appliance 660 2
X Corp - Twitter 2925 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15155 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1610 2
InfoWatch - Инфовотч 1142 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 916 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 500 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 456 2
Галактика - Корпорация 1526 2
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 46 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1595 2
Kribrum - Крибрум 33 2
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 293 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 290 1
Sage Group - Best Software 9 1
Т1 НОТА 73 1
Tevian - Технологии видеоанализа 10 1
Яндекс Казахстан - Yandex Qazaqstan 9 1
Деловая Русь 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8532 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 435 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3092 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 135 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 121 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1614 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Lexicon Branding 3 1
Amway - Амвэй 15 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
HarperCollins Publishers 20 1
РВК - Российская венчурная компания 567 1
Почта России ПАО 2301 1
ГПБ - Газпромбанк 1228 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1155 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1454 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
NanduQ - Qiwi 1011 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
X5 Group - Перекрёсток 625 1
Лента - Сеть розничной торговли 2341 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 569 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1173 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 464 1
Renault Groupe 166 1
Лента - Утконос 179 1
Airbus Group - Airbus Industries 245 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 384 1
Coca-Cola Company 260 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 327 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
LEGO 256 1
Citi - Citibank 158 1
Политех - Политехнический музей 34 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5853 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3354 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3620 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2303 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1567 3
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3495 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5488 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3015 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1512 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2846 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3150 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1188 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2801 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 268 2
Судебная власть - Judicial power 2454 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13328 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1131 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6432 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5334 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1924 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4887 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1477 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 749 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2110 1
Федеральное казначейство России 1909 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 773 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 99 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 363 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 182 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 25 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 65 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1497 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
МЦНТИ - Международный центр научной и технической информации 3 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
4CIO 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59337 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 20228 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 76035 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15380 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26670 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34945 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24195 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4431 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12677 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32605 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23600 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17618 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16810 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33248 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27632 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6254 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11515 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3459 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8363 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13402 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14555 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9593 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4900 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7892 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26176 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13285 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6311 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2529 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12732 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13475 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3136 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3860 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7158 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7631 6
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 250 6
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1046 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 974 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10380 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17561 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11821 5
Apple iOS 8457 13
Google Android 15017 10
Microsoft Windows 16632 7
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 7
Microsoft Windows 2000 8679 7
Apple - App Store 3057 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2120 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7503 4
Linux OS 11247 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2431 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 350 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
C/C++ - Язык программирования 871 4
Paragon Мультилекс 38 4
Microsoft Azure 1500 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6074 3
Oracle Java - язык программирования 3411 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1753 3
Apple iPhone 6 4862 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 384 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 160 3
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 337 3
Sakrament TTS Engine - Sakrament Text-to-Speech Engine - Sakrament Text reader 7 2
SDL Trados 30 2
NetApp ONTAP 69 2
Google YouTube - Видеохостинг 2953 2
Apple iPad 3967 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1521 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3494 2
Apple macOS 2344 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3085 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 342 2
Google Cloud Platform - GCP 364 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5424 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 680 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 509 2
Apple Safari - браузер 886 2
Apple iPod Touch 747 2
Кулик Вадим 201 3
Кивокурцев Олег 99 3
Тивьяева Ирина 2 2
Михайлова Светлана 2 2
Давыдов Денис 48 2
Ройфман Роман 16 2
Соколова Наталья 19 2
Шаблыков Никита 29 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Кумпель Артем 43 2
Андреев Сергей 67 2
Бужилов Александр 1 1
Зайцева Галина 2 1
Кузина Ксения 1 1
Ткачук Евгений 2 1
Протопопова Наталья 1 1
Еремеев Игорь 4 1
Кочеткова Ульяна 2 1
Костенкова Татьяна 3 1
Рябова Татьяна 2 1
Тимаков Валентин 3 1
Субботина Тамара 1 1
Вышковский Геннадий 4 1
Руденко Владислав 1 1
Абашкина Елена 2 1
Андреевайте Иева 2 1
Басовская Наталия 1 1
Мамонтов Максим 1 1
Хаматов Шамиль 2 1
Кардашев Николай 1 1
Кабанов Александр 2 1
Бородин Артур 1 1
Bourdoncle Francois - Бурдонкль Франсуа 2 1
Калиновская Александра 1 1
Колесникова Екатерина 22 1
Аллаярова Зинната 1 1
Гронасс Михаил 1 1
Селегей Владимир 1 1
Мулкиджанян Армен 1 1
Утев Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 161761 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46751 26
Германия - Федеративная Республика 13057 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54036 22
Франция - Французская Республика 8070 18
Европа 24809 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18690 13
Испания - Королевство 3799 13
Польша - Республика 2017 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19126 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13683 7
США - Нью-Йорк 3163 7
Чехия - Чешская Республика 1343 7
Азия - Азиатский регион 5842 6
Италия - Итальянская Республика 4468 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14682 6
Украина 7873 6
Греция - Греческая Республика 1003 6
Япония 13690 5
Америка - Американский регион 2198 4
Канада 5032 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2773 4
США - Калифорния 4798 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4161 3
Индия - Bharat 5789 3
Ближний Восток 3101 3
Португалия - Португальская Республика 944 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай - Меконг 8 2
Казахстан - Республика 5936 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3346 2
Беларусь - Белоруссия 6172 2
Европа Восточная 3131 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3627 2
Америка Южная 879 2
Израиль 2820 2
Африка - Африканский регион 3608 2
Бразилия - Федеративная Республика 2482 2
Турция - Турецкая республика 2549 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3401 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1642 2
Английский язык 6947 42
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11564 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32702 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56163 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52231 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15558 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26568 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9960 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2967 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8668 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6521 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12008 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5606 6
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1477 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1564 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7548 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2894 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6354 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2912 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7158 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6541 5
Образование в России 2679 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1697 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10669 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10995 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1056 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8350 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1858 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3733 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5858 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10987 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4859 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20923 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6026 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9000 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8566 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17736 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5439 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2779 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3013 3
Nature 825 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 671 2
LiveScience 154 2
Wikipedia - Википедия 617 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6056 1
Ведомости 1373 1
РИА Новости 1018 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 675 1
CNews - ZOOM.CNews 1858 1
Phys.org 972 1
VNUNet.com 214 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
The Economist 48 1
CNews Инноваторы 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8471 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3848 3
IDC - International Data Corporation 4957 2
НМГ - Медиалогия 36 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 822 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 1
Gartner - Гартнер 3638 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 135 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 12 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
CB Insights 10 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
РАН - Российская академия наук 2072 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1692 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 993 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1373 4
МГПУ - Московский городской педагогический университет 53 3
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1158 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 623 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 278 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 645 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 127 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 63 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 106 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 4 1
Государственный университет просвещения - МГОУ - Московский государственный областной университет 8 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 12 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
Т1 Цифровая академия 51 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 52 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
EF Education First - ИФ Эдьюкейшн Фест 3 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 49 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 672 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 301 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 311 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 447 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 115 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 46 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 699 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 265 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 162 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 50 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 36 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2622 14
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 616 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 373 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
День молодёжи - 27 июня 1047 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1437842, в очереди разбора - 728855.
Создано именных указателей - 193685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще