Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета

«Промобот», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала для своих сервисных роботов диалоговую систему на основе нейронных сетей. При этом ей не требуется подключения к интернету.

До этого роботы Promobot общались с помощью лингвистической базы — то есть вопросно-ответной системы. Теперь они смогут свободно распознавать запросы, обобщать их по заданной тематике и генерировать ответы с помощью нейронных сетей.

Новая диалоговая система позволяет сопоставлять голосовой запрос собеседника с местоположением робота, временем запроса, а также с контекстом предыдущего диалога. Promobot сможет вести длинные диалоги, а не только отвечать на единичные запросы, как это делают существующие системы.

Андрей Носов, руководитель разработки диалоговой системы компани «Промобот», сказал: «Робот, в отличие от голосовых помощников, в ответе на вопрос всегда будет ориентироваться на время и место разговора. Для сервисных роботов это важнейшая задача, поскольку они оказывают услугу в конкретном месте, скажем, в аэропорту, и всегда должны “осознавать”, в каком контексте они находятся».

Разработчики диалоговой системы использовали 10 ключевых тем для бизнеса: например, «Транспорт» (Как добраться? Как купить билет? Где находится?) или «Здание» (Какой адрес? Как получить пропуск? В каком кабинете?)

Чтобы натренировать один интент (потребность пользователя) нужно не менее двух тысяч релевантных сэмплов (конкретных примеров запроса в контексте). Для тренировки 10 тем дата-инженерам пришлось проанализировать порядка 6,5 млн строк запросов. На это потребовалось 1000 рабочих дней.

Для повышения точности диалог разделен на пять модулей.

Первый опирается на простое общение, не требующее привязки к каким-либо целям. Его назначение — смягчение или поддержание диалога. Второй модуль отвечает на запросы для бизнеса, обрабатывая их в соответствии с необходимым контекстом.

Третий используется как поисковик — для постоянного обновления базы данных робота. Четвертый модуль системы непосредственно связан с третьим. Он планирует сопоставление фактов, взятых из поисковика, в случаях, когда нужно получить какое-то сравнение или выгрузку, важную для принятия решений. Например, для получения ответов на вопросы: «Где стоит дешевле?», «Кто выше?», «Куда лучше поехать?» и т.п. При этом системе не обязательно иметь доступ к интернету в момент запроса: базы постоянно обновляются, пока робот в сети, но робот не теряет к ним доступ, если интернет отключается.

Последний, пятый, модуль подключается к лингвистической базе Promobot, которую создатели робота собирали на протяжении пяти лет.

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот», сказал: «Все голосовые помощники, которые существуют сейчас, для нас по сути лишь один из модулей системы, который отвечает только за chit-chat. Любому голосовому ассистенту для полноценной работы необходим интернет. Наше решение может функционировать и офлайн, поскольку ориентируется на конкретные задачи бизнеса».

Внедрение диалоговой системы на действующих роботов Promobot начнётся в декабре 2020 года. В нашей стране их сейчас работает около четырехсот: в Музее современной истории России, отделениях МФЦ, Сбербанке, торговых и бизнес-центрах, клиниках и аэропортах.

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «Российские решения в области сервисной робототехники пользуются устойчивым спросом на мировом рынке. Это происходит, в том числе потому, что наши компании в некоторых аспектах являются законодателями и основоположниками новых технологических и бизнес трендов в этой области. “Промобот” является лидером направления сервисных роботов в России, внедряя новые алгоритмы и технологические решения, которые в дальнейшем еще больше усилят позиции нашей страны и наших технологий на этом конкурентном рынке».